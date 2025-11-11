開市Go | 美股勁彈，傳蘋果推遲新機發布，國產車銷量按月跌

要聞盤點

1、美國股市周一（10日）收高，市場對持續41天的政府停擺有望結束感到樂觀，推動投資者情緒，科技股引領大市強勁反彈。道指收市升381.53點，或0.81%，報47368.63點；標普500指數升103.63點，或1.54%，報6832.43點；納指升522.64點，或2.27%，報23527.17點。中國金龍指數升181點。日經期貨截至上午7時54分升105點。

2、美國政府停擺已持續四十天，但參議院日前通過一項跨黨派協議，朝結束停擺邁出關鍵一步。該協議將暫時撥款至明年1月底，並保障糧食券資金，預計短期內政府將重啟，參議院料在當地時間周一晚間表決通過臨時撥款法案，據報眾議院可能周三舉行表決。

3、瑞士據悉接近與美國達成協議，對美出口稅率有望從39%大幅降至15%，協議可能在未來兩周內敲定。

4、美國聯儲局理事米蘭接受CNBC訪問時重申，聯儲局應加快減息步伐，以應對經濟放緩風險。

5、香港政府逾一年半來再發數字債券，美元、港元、歐元和離岸人民幣計價的債券發行總額折合13億美元。

6、美國眾議院前議長佩洛西宣布，將在2027年任期結束後正式退休，結束長達近40年的國會生涯。

7、中國國務院辦公廳印發《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》，明確引導民間資本參與低空經濟基礎設施建設，並在商業航天頻率許可、發射審批中對民間項目一視同仁。

8、英國央行提出一套針對穩定幣的全面監管建議，聚焦於系統性重要的穩定幣發行商，發行方可將其支撐數字貨幣的資產最高60%投資於短期政府債券，以降低風險。

