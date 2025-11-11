  • 會員
開市Go | 美股勁彈，傳蘋果推遲新機發布，國產車銷量按月跌

11/11/2025

要聞盤點

 

1、美國股市周一（10日）收高，市場對持續41天的政府停擺有望結束感到樂觀，推動投資者情緒，科技股引領大市強勁反彈。道指收市升381.53點，或0.81%，報47368.63點；標普500指數升103.63點，或1.54%，報6832.43點；納指升522.64點，或2.27%，報23527.17點。中國金龍指數升181點。日經期貨截至上午7時54分升105點。

 

2、美國政府停擺已持續四十天，但參議院日前通過一項跨黨派協議，朝結束停擺邁出關鍵一步。該協議將暫時撥款至明年1月底，並保障糧食券資金，預計短期內政府將重啟，參議院料在當地時間周一晚間表決通過臨時撥款法案，據報眾議院可能周三舉行表決。

 

3、瑞士據悉接近與美國達成協議，對美出口稅率有望從39%大幅降至15%，協議可能在未來兩周內敲定。

 

4、美國聯儲局理事米蘭接受CNBC訪問時重申，聯儲局應加快減息步伐，以應對經濟放緩風險。

 

5、香港政府逾一年半來再發數字債券，美元、港元、歐元和離岸人民幣計價的債券發行總額折合13億美元。

 

6、美國眾議院前議長佩洛西宣布，將在2027年任期結束後正式退休，結束長達近40年的國會生涯。

 

7、中國國務院辦公廳印發《關於進一步促進民間投資發展的若干措施》，明確引導民間資本參與低空經濟基礎設施建設，並在商業航天頻率許可、發射審批中對民間項目一視同仁。

 

8、英國央行提出一套針對穩定幣的全面監管建議，聚焦於系統性重要的穩定幣發行商，發行方可將其支撐數字貨幣的資產最高60%投資於短期政府債券，以降低風險。

 

開市Go | 美股勁彈，傳蘋果推遲新機發布，國產車銷量按月跌

 

開市Go | 美股勁彈，傳蘋果推遲新機發布，國產車銷量按月跌

 

開市Go | 美股勁彈，傳蘋果推遲新機發布，國產車銷量按月跌

 

即時重點新聞

11/11/2025 09:49  《異動股》百度升逾3%，蘿蔔快跑在阿布扎比啟動規模化全無人運營

11/11/2025 09:38  《異動股》阿里京東齊跌2%，市監總局發布合規提示，杜絕「二選一」

11/11/2025 09:31  《異動股》小鵬高開近一成，獲美銀上調目標價重申買入

11/11/2025 09:24  恒指高開99點報26748，百度騰訊領漲，京東阿里低開

11/11/2025 08:53  《盤前攻略》憧憬政府停擺結束美股齊收高，黑期報升恒指料高開

11/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒５４億元，買中海油沽阿里

11/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升天齊贛鋒目標兼升級，中信里昂升新地目標七成升級至增持

11/11/2025 09:36  《財資快訊》美電升報７﹒７７３６，一年拆息上日報３﹒３５％

人氣文章

新聞>國際動態

特朗普新政 | 美國眾議院議長：冀周三就結束停擺協議投票新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 蘋果據報推遲iPhone Air第二代發布計劃，因初代銷情慘淡新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 憧憬政府停擺結束美股齊收高 黑期報升恒指料高開新文章
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
人氣文章

騙局大拆解

網上投資騙案｜騙徒TikTok搭訕 誘導使用虛假網站投資黃金 本地五旬女子損失逾400萬港元
人氣文章

玩樂 What’s On

昂坪360全年通85折︱行山儲印章換禮品＋四大路線推介
人氣文章

Beauty

讓華麗彩妝系列打開聖誕序幕！Paul & Joe Beauté、SUQQU、Givenchy限量聖誕彩妝系列，為年末派對做足準備！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

轉季不一定要換粉底！4種方法防止底妝卡粉，初秋潤澤妝感瞬間Get！
人氣文章

Fashion

Lyst Index 2025 Q3報告出爐：Quiet Luxury仍是時尚主流？COS毛衣、Saint Laurent與The Row Loafer成大熱單品！
人氣文章
中醫八字五行治療高血壓｜突發病例分析、飲食調理建議
人氣文章
冬日暖身恩物 │ 香港人虛寒體質多，燴薑藥性溫、長期食用功效勝生薑 新文章
人氣文章
加拿大研究：高鹽飲食損腦、誘炎症 營養師推5招有效減鹽 1
人氣文章國際動態11/11/2025
特朗普新政 | 美國眾議院議長：冀周三就結束停擺協議投票
