etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

美股 | 科技股引領美股強勢反彈，納指收市升逾2.2%

11/11/2025

美股 | 科技股引領美股強勢反彈，納指收市升逾2.2%

 

 

　　美國股市周一（10日）收高，市場對持續41天的政府停擺有望結束感到樂觀，推動投資者情緒，科技股引領大市強勁反彈。​

 

　　美國參議院在周日（9日）晚的一項程序性投票中，以60票贊成、40票反對的結果，通過一項推進臨時撥款法案的動議。當中有8名民主黨參議員倒戈，轉而支持共和黨的提案，打破連日來的政治僵局，為結束這場美國史上最長的政府停擺鋪平道路。​美國眾議院議長約翰遜表示，希望最早於周三（12日）就參議院提出結束聯邦政府停擺的協議進行投票。

 

　　在市場風險偏好回升的背景下，此前一周表現疲軟的科技股迎來強勁反彈。特別是人工智能相關的龍頭企業如英偉達和Palantir股價分別升5.8%及8.8%，成為推動納指向上的主要力量。​特斯拉亦升3.7%，Meta升1.6%，谷歌升3.9%。

 

　　道指收市升381.53點，或0.81%，報47368.63點；標普500指數升103.63點，或1.54%，報6832.43點；納指升522.64點，或2.27%，報23527.17點。

 

　　投資者本周將密切關注包括迪士尼在內的多家企業即將公布的業績報告。​

 

美匯指數較前一交易日基本持平

 

　　美匯指數報99.656點，較前一交易日基本持平，美元市場整體情緒偏弱。美元兌日圓匯率報154.02，升約0.4%，日內最高觸及154.24，最低見153.39。歐元兌美元匯率窄幅波動，報約1.1563，日內基本持平。

 

　　國際現貨黃金及紐約期金價格均呈現強勁升勢。紐約期金　價格報每盎司4119美元，升約2.7%；現貨黃金則站穩於約4111美元，升幅約2.7%。

 

　　國際原油市場窄幅上落。紐約期油價格在每桶59.41美元至60.48美元之間徘徊，報約60.17美元，升約0.7%。布蘭特期油則在每桶63.11美元至64.13美元區間波動，報約64.08美元，升約0.7%。

撰文：經濟通市場組

撰文：經濟通市場組

熱炒概念股
