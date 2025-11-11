盤前攻略 | 憧憬政府停擺結束美股齊收高 黑期報升恒指料高開

市場憧憬政府停擺即將結束，美股隔晚收高。美國參議院在周日(9日)晚的一項程序性投票中，通過一項推進臨時撥款法案的動議。當中有八名民主黨參議員倒戈，轉而支持共和黨的提案，打破連日來的政治僵局，為結束這場美國史上最長的政府停擺鋪平道路，據報眾議院可能在周三舉行表決。道指收市升381點，或0.81%，報473683點；標普500指數升103點，或1.54%，報6832點；納指升522點，或2.27%，報23527點。

（Shutterstock圖片）

市場風險偏好回升，此前一周表現疲軟的科技股迎來強勁反彈。特別是人工智能相關的龍頭企業如英偉達升5.8%，創4月份以來最大單日漲幅，Palantir飆8.8%，成為推動納指向上的主要力量。​特斯拉亦升3.7%，Meta升1.6%，谷歌升3.9%。

反映中概股表現的金龍指數上漲2.25%。阿里巴巴跌0.27%，報165.89美元；京東跌1.19%，報31.41美元；百度升5.04%，報132.32美元；理想升0.95%，報20.18美元；小鵬大漲16.14%，報26.04美元；蔚來升2.18%，報6.71美元；嗶哩嗶哩跌0.82%，報27.60美元。

夜期報跌，ADR個別走

恒指夜期跌138點，報26556。隔夜ADR個別發展，美團(03690)ADR較港股高0.34%，折合103.7港元；長和(00001)ADR較港股低0.38%，折合52.7港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.01%，折合649.6港元；小米(01810)ADR較港股跌0.21%，折合42.3港元；港交所(00388)ADR較港股高0.71%，折合439.1港元；滙控(00005)ADR較港股高1.35%，折合112.0港元。





美國政府停擺仍存變數，恒指大升惟好友保守

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升48點，報26692，料恒指輕微高開。昨日盤中急颳暖風，推動恒指突破近期高位，高見26668點，少量熊證落入被收回範圍，惟未見好友乘勝追擊，有人選擇落袋為安，牛證數量減少58張。牛證重貨區仍維持在25100至25199區間，當中有1080張對應期指張數，最多新增區域亦維持在26000至26099區間，當中有742張對應期指張數，反映市場看法未敢過於樂觀。

熊證方面，淡友嚇退，熊證重貨區上移至27000至27099區間，當中有700張對應期指張數，最多新增區域亦上移至27500至27599區間，有689張對應期指張數。熊證各區間持倉數量較均勻，熊證重貨區亦不重，料未造成恒指上攻誘因。值得注意的是，昨日恒指大升而成交並未配合，港股在26500位置未築成強阻力。

此外，美國政府停擺結束亦非板上釘釘，由於參議院對臨時撥款法案進行了修訂，所以還需要送回眾議院表決，不過眾議院阻力亦不小，其以少數黨領袖傑弗里斯為首的民主黨人已明確表態將反對該法案，傑弗里斯在一份聲明中表示，「我們不會支持參議院共和黨人提出的支出立法，這未能延長《平價醫療法案》的稅收抵免。」

