異動股 | 阿里京東齊跌2%，市監總局發布合規提示，杜絕「二選一」

電商平台股跌幅居前，京東集團(09618)跌2%，報122元，阿里(09988)跌2%，報160.2元，

恰逢各平台「雙11」激戰之際，國家市監總局向主要電商平台發布《「雙11」網絡集中促銷合規提示》，規範促銷經營行為，維護「雙11」期間網絡交易秩序，保護消費者合法權益。《提示》主要包括六方面內容，其中提到嚴格規範促銷行為。杜絕「二選一」、「大數據殺熟」等違法行為；促銷規則須清晰透明，圍繞滿減、優惠券、預售、保價等關鍵環節，明確使用條件、退改流程、有效期限等關鍵訊息，提升促銷活動透明度；不得先提價後打折、虛假折價比價。

現時，恒生指數報26749，升100點或升0.4%，主板成交逾208億元。國企指數報9476，升33點或升0.4%。恒生科技指數報5957，升42點或升0.7%。即月期指新報26780，升86點，高水30點。即月國指期貨報9486，升31點，高水9點。即月科指期貨新報5967，升32點，高水20點。

上證綜合指數報4020，升1點或升不足0.1%，成交1011.07億元人民幣。深證成份指數報13476，升48點或升0.4%，成交1299.07億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

