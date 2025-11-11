科網股｜京東績前點部署？
11/11/2025
嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑
立即去片：https://youtu.be/R7XaTKlK3TQ
【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好
11/11/2025
嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑
立即去片：https://youtu.be/R7XaTKlK3TQ
【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好
更多財經熱話
2025-11-11
2025-11-11
2025-11-11
2025-11-11
2025-11-11
2025-11-11
2025-11-11
2025-11-11
2025-11-11
延伸閱讀
11/11/2025 17:00 《盤後部署》恒指反覆靠穩料續整固，保利物業盈利年年升股價反低水
11/11/2025 16:24 王維基：HKTVmall明年加大投資斥2.5億作市場推廣，冀與內地電商搶佔實體零售生意
11/11/2025 11:13 【騰訊預測】騰訊第三季料績優多賺11%，第四季料續強勢惟憂行業不確定性
11/11/2025 14:12 【大國博弈】美媒：中國擬推新制，阻美軍獲得稀土磁鐵材料
11/11/2025 13:31 【新股上市】中國鋁冶煉企業創新實業傳來港上市，擬集資逾54億元
11/11/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒６７億元，買小米沽小鵬汽車
11/11/2025 08:48 【大行炒Ｄ乜】花旗倍升天齊贛鋒目標兼升級，中信里昂升新地目標七成升級至增持
11/11/2025 16:24 《財資快訊》美電軟報７﹒７７２５，一周拆息較上日微升至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2025 22:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N