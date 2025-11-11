港股 | 午市前瞻 | 港股26700關攻防成後市關鍵 內地CPI轉正難改通縮壓力

市場憧憬美國政府停擺即將結束，美股隔晚收高，港股昨日（10日）突破26500水平，但直至今早都沒有大成交支持，恒指早上高開近百點，開市後曾升139點見26788，但很快便一路低走，半日倒跌53點或0.2%，報26595，主板成交逾1183億元。恒生中國企業指數報9412，跌30點或0.3%。恒生科技指數報5900，跌14點或0.2%。

曾永堅：港股能否突破26700點成關鍵

港股昨日受美國政府即將結束停擺消息刺激，帶動恒指突破26500點，港股繼續延續走勢，早盤開26748點，但其後轉跌。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股昨日上漲主要受美國參議院兩黨達成共識、政府停擺風險有望結束的影響，市場情緒回暖帶動美股三大指數期貨走強，並進一步拉動香港的期指及相關衍生工具反彈，而港股能否突破26700點並企穩，才是判斷短期後市走勢是否轉強的關鍵。

他表示市場關注美國後續的經濟放緩風險，而且臨近年底，今年以來全球主要股市表現良好，投資者傾向提前獲利回吐，導致短期缺乏持續入市動力。目前港股整體仍會在26000點至26700點之間反覆震盪，若跌穿26500點則看下方支持位26000點。

內地CPI轉正仍面臨通縮壓力

國家統計局周日公布，10月居民消費價格指數(CPI)按年由9月跌0.3%，轉為上升0.2%，好過市場預期的無升跌，結束連續兩個月通縮，指數見9個月最高，助力新消費概念股昨日見顯著升幅。曾永堅認為，10月份的CPI只是單一數據，仍不能改變中國整體面臨通縮壓力的狀況，市場還需要觀察三到四個月的相關數據才能做實質性判斷。從技術上看，曾認為新消費股只是因前期跌幅較大才借勢反彈，未擺脫市場對其估值偏高的擔憂，建議投資者以獲利了結為主，不應盲目入市布局熱門新消費股，尤其是缺乏基本面支撐、累積升幅過大的股份，如蜜雪冰城(02097)。

泡泡瑪特估值回落現吸引力

不過，曾永堅認為在眾多新消費股中可以留意泡泡瑪特(09992)，畢竟其擁有多個品牌有市場吸引力，具備一定的盈利增長能力，目前股價回落至220元以下，預期市盈率約25倍，若旗下主力品牌能維持銷售與盈利增長，則200元關口就具備估值支撐。

但他補充，雖然泡泡瑪特基本面較優，但是市場留意到其核心品牌LABUBU在二手市場熱度有降溫跡象，要關注LABUBU熱潮能否延續，預計短期內股價仍受制於240元水平。

