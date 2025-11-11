  • 會員
美國政府有望結束停擺環球市場回暖，滙控獲大行唱好股價創新高可以點部署？

11/11/2025

　　美國政府有望結束持續40天的停擺，參眾兩院料將先後通過臨時撥款法案，消息令環球金融市場回暖，在歐美有大量業務的滙控(00005)今早(11日)也借勢再試高位，最多升逾2%高見113元，刷新歷史新高。近日滙控亦獲多家大行唱好，其中摩通最牛，予目標價132元，看來現價仍有上升空間，應如何部署？

 

美參議院料將通過臨時撥款法案　眾議院或明日表決

 

　　美國政府有望結束停擺，美國參議院周日(9日)以60票贊成、40票反對，通過臨時撥款法案的程序性表決，料在當地時間周一(10日)晚間最終表決通過，該法案將為政府提供資金直至明年1月30日，據報眾議院可能於周三(12日)表決。消息為金融市場帶來利好，隔晚美歐股市齊升，亦刺激在歐美有大量業務的滙控估值上升。


　　滙控上月初公布私有化恒生銀行(00011)後，股價曾收挫6%，其後進一步反覆跌至100元附近才見支持。近日市場消化了私有化事件後，股價走勢回勇，再創歷史新高。

 

美國政府有望結束停擺環球市場回暖，滙控獲大行唱好股價創新高可以點部署？

 

滙控委任孫瑋為獨立非執行董事　孫瑋曾任大摩高層

 

　　另外，滙控公布，委任孫瑋(Wei Sun Christianson)為獨立非執行董事及集團風險管理委員會及提名及企業管治委員會成員，任命將於2026年1月1日生效。現年69歲的孫瑋在銀行及監管領域擁有逾30年經驗，曾於摩根士丹利擔任亞太區聯席首席執行官及中國區行政總裁，直至2022年退休後續任高級顧問。加入摩根士丹利前，她曾於香港證券及期貨事務監察委員會出任多個高級職位，參與制訂監管架構及推動中國企業境外上市。

 

　　滙控董事會根據英國及香港企業管治守則，確認孫瑋具獨立性。集團主席利伯特表示，孫瑋是一位備受推崇的資深業界領袖，在香港及中國內地等策略市場的豐富經驗，將成為董事會寶貴的資產。

 

摩通看好區域性銀行多於本地銀行　予滙控目標價132元

 

　　摩通近日發表研究報告指，10月份香港本地銀行股跑贏恒指18%，主要受惠於恒生私有化消息。不過，整體銀行業基本面保持穩定，貸款增長溫和，香港銀行同業拆息繼續上升但幅度收窄。雖然滙控的下行風險已大致反映在股價中，且私有化交易將從2027年起提升每股盈利及股本回報率，但該行仍然偏好區域性銀行多於本地銀行，主要是基於區域性銀行的撥備前經營溢利較為穩健，且香港/中國房地產風險較低。

 

　　該行表示，第三季及首九個月業績顯示，渣打及滙控的基本營運趨勢較中銀香港(02388)更為強勁，因此在2026年第一季全年業績公布前，繼續看好區域性銀行多於本地銀行，並以渣打(02888)為大中華區銀行股首選，予目標價190元，另予滙控目標價132元，均予「增持」評級。

 

巴克萊：滙控營收前景強勁　升目標價至1230便士

 

美國政府有望結束停擺環球市場回暖，滙控獲大行唱好股價創新高可以點部署？

（資料圖片）

 

　　巴克萊則將滙控倫敦上市股票的目標價由1200便士升至1230便士，相當於約124.87港元，評級「增持」。該行表示，滙控面臨更強勁的營收前景，尤其是銀行淨利息收入(NII)。而香港商業房地產第三季資產質量普遍穩定，特別是香港商業房地產帳目，儘管信用減損餘額因單一大型曝險而增加，但預期信貸損失(ECL)保持穩定。普通股權一級資本比率(CET1)為14.5%，按季度減10個基點，強勁的潛在資本生成被11億美元的法律訴訟撥備所抵銷。預期恒生私有化可能會在短期內略微壓縮回購收益率，但隨著時間推移，可能會帶來可觀的價值創造。


　　巴克萊預期，滙控2026、2027年的股息收益率約為6%至7%，並且從2027年開始，回購金額將上升，使總股東回報收益率達到10%的上限。該行又將滙控各年度扣除特殊項目的每股盈利預測上調1%至2%，主要驅動力來自銀行業務淨利息收入和手續費收入更佳。該行認為，滙控估值具有吸引力，2026、2027年預估市盈率分別為8.7倍、7.6倍，或有形資產淨值的1.4倍，對應約18%的2027年有形股本回報率(RoTE)。

 

　　瑞銀則稱，滙控第三季業績強勁，撥備前利潤按年升9%；若剔除16億美元重大特殊項目，實際表現更為突出。期內收入升5%、銀行淨利息收入升4%，手續費及其他收入增升6%，但部分被經營開支升1%抵銷。該行認為，雖然滙控在香港商業房地產及英國與中東北非地區的撥備增加，但減值損失仍維持在40個基點，符合預期。第三季普通股權一級資本比率(CET1)為14.5%，按季跌10個基點，亦符合預期。該行將滙控2025至27年每股盈利預測分別上調3%、1%及0%，目標價由103.7元升至108.2元，維持「中性」評級。

 

麥嘉嘉：穩定派息及業務多元化撐起估值　110元可吸上望118元


　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，滙控股價向好最主要因公司現在仍有高分紅、高股東回報提供穩定性，其息差及財富管理業務有助抵銷短期利潤率波動，縱使第三季業績增長略為放緩，但財務基礎仍然穩固。雖然滙控派息略為回落到4厘左右，但公司維持派息穩健，對於長線股東仍有吸納價值。總體來看，滙控大型股東回報政策、穩定派息及業務多元化，有助維持其估值於區間高位運行，而其現價估值亦合理，長線穩健派息可成為股價支持動力。股價走勢上，110元為短線支持位，有機會上試118元，若未有貨可考慮待其回至110元水平吸納，因近期見該處已成頗佳的中軸支持位。

 

　　滙控半日升1.99%收報112.7元，成交8.25億元。其他本地銀行股亦普遍造好，渣打升1.92%報169.5元，中銀香港升0.21%報39.18元，東亞(00023)升0.82%報13.6元，大新銀行(02356)升0.8%報11.28元，惟恒生跌0.07%報151.8元。

 

美國政府有望結束停擺環球市場回暖，滙控獲大行唱好股價創新高可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評滙控及大市，立即重溫

 

 

返回財經熱話

