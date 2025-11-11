  • 會員
魚缸博客 | 《新聞女王2》係內地勁收得，你幾耐無討論過香港電視劇？

11/11/2025

　　

魚缸博客 | 《新聞女王2》係內地勁收得，你幾耐無討論過香港電視劇？

 

　　《新聞女王2》終於係香港播放第一集，博客其實見呢一兩個禮拜已經不停有人討論，皆因上個禮拜起優酷已經優先播放，一日出兩集嘅模式。

 

　　唔怪得TVB(00511)之前出通告，已經講明左盤數可以正數，呢種「中港合作」模式，為TVB帶入左新力量，事實亦都證明左，唔係香港人唔睇電視劇，而係模式唔同左。

 

　　博客記得上一集大結局，黃宗澤出現埋下伏線，講明好似第二套一定拍硬咁款。博客問過圈內人士，話TVB同優酷之間，有機會簽訂拍攝協議，可能一個IP一次過簽三套，第一套拍到有好成績，優酷就會「優先」同TVB開拍第二套，以避免俾其他對手用銀彈搶攻勢搶內地上映權同合拍權。不過係唔係真博客就唔肯定，純粹係圈內人士意見。

 

　　而TVB早前已經公布過，公司今年盤數已經由負轉正，無可否認應該就係呢種中港合拍劇帶動。因為內地電視劇，係電視劇種已經拍到有點「乾塘」，「新聞題材」＋「權鬥」確實係內地少有劇種，皆因「採訪新聞」呢件事係香港確實比較豐富，好似第一集「冧樓＋採訪」，相信內地觀眾都未有睇過，算係一種「新鮮感」。

 

　　對於TVB而言，其實都搵到一個新方向，因為佢地所拍嘅電視劇，唔再幾千萬人嘅大灣區，而係全國十四億人，植入式廣告收錢都收到手軟，仲未計上映之後廣告分成。

 

　　博客都好耐無聽過人討論「香港電視劇」，唔講住，一陣LUNCH食飯追埋先！

