  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

騰訊預測 | 騰訊第三季料績優多賺11%，第四季料續強勢惟憂行業不確定性

11/11/2025

　　騰訊(00700)將於本周四（13日）公布第三季業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，今年第三季收入預測1890.4億元（人民幣．下同），按年升13%；經調整純利料錄662.8億元，按年升10.8%。

 

騰訊預測 | 騰訊第三季料績優多賺11%，第四季料續強勢惟憂行業不確定性

 

　　於第三季，預期公司旗下遊戲業務表現仍然強勁，其中從機構數據所得知，10月繼續蟬聯全球手遊發行商收入冠軍，因此市場普遍對公司上季業績看法樂觀，加上避開其他科技股「反內捲」區域，自然續獲看高一線。

 

遊戲收入增長仍強勢，料升逾一成半

 

　　中信里昂亦預計騰訊第三季業績穩健，經調整營業利潤料按年分別增長14%、21%至1900億元、741億元。按業務劃分，網絡遊戲收入按年增長18.4%至613億元，而國內、外遊戲收入分別料升18%、19.3%。同期線上廣告收入預計按年增長20%至360億元，主要受惠於廣告技術升級；視頻號、小程序、小商店流量增長。金融科技及企業服務收入預計按年增長10%至586億元，主要受惠於消費者情緒較好及雲業務增長。

 

廣告服務收入料升兩成

 

　　滙豐研究預期騰訊遊戲業務將帶動收入及盈利增長勝於預期，而且廣告業務增長動力持續，主要受惠於廣告技術改進提升點擊率；小程序交易量增長；視頻號及搜索廣告的強勁增長，以及看好雲業務增長前景，包括海外市場機遇及高毛利PaaS的交叉銷售，預計騰訊第三季收入及非國際財務報告準則經營利潤將分別按年增長15%及21%，其中國內及海外遊戲收入按年增長16%及31%，廣告服務收入按年增長21%，金融科技及商業服務收入按年增長10%。

 

金融科技及企業服務收入料增長最多一成

 

　　花旗預期騰訊第三季業績穩健，估算第三季總收入按年增長13.5%至1897億元；非公認會計準則淨利潤按年增長11%至664億元；淨利潤率35%。而第三季增值服務收入料按年增長13.7%至940億元，其中網絡遊戲收入按年增長17%至606億元，包括國內遊戲收入按年增長15%至429億元；海外遊戲收入按年增長22%至177億元。

 

　　廣告收入方面，花旗預計按年增長19.8%至359億元，主要受惠於視頻號、微信搜索及小程序的持續增長。金融科技及企業服務收入預計按年增長9%至579億元，其中雲收入按年增長16%至136億元，金融科技收入按年增長7%至442億元。

 

續關注AI投入、變現及行業前景

 

　　受線上遊戲、廣告及雲業務增長韌性所推動，券商普遍看好騰訊增長趨勢能維持至第四季，且是人工智能（AI）應用領域最大受惠者，投資者亦聚焦騰訊雲收入增長；在人工智能的資本投入與變現能力；內地經濟狀況對廣告收入影響；股東回報指引等。

 

　　雖然預期公司績優，且晶片存貨充足，但近期市場情緒不穩，例如近期AI熱潮又再被指存在泡沫，而且一日中美關係未明，晶片採購仍存風險，因此亦建議投資者關注騰訊對本季及明年行業看法。

 

撰文：經濟通採訪組記者許英略

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02631

天岳先進

50.850

異動股

00883

中國海洋石油

22.380

異動股

00101

恒隆地產

9.050

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,451.59
    +82.96 (+0.175%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,821.25
    -11.18 (-0.164%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,418.15
    -109.02 (-0.463%)
精選預託證券 More
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升4.666
變動率︰+1.350%
較港股︰-0.09%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升82.911
變動率︰+1.306%
較港股︰+0.68%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.502
變動率︰+0.905%
較港股︰+0.18%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌94.667
變動率︰-3.025%
較港股︰-3.89%
精選中資美股 More
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升45.860
變動率︰+2.389%
JD 京東
按盤價(USD)︰升31.654
變動率︰+0.777%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升141.275
變動率︰+0.691%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌27.360
變動率︰-0.870%
精選美股 More
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升62.130
變動率︰+2.188%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升16.720
變動率︰+1.889%
COP
康菲石油
按盤價(USD)︰升89.810
變動率︰+1.791%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌194.650
變動率︰-2.211%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/11/2025 09:58 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/11/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/11/2025 09:58 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02631 天岳先進
  • 50.850
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.380
  • 00101 恒隆地產
  • 9.050
  • 03639 億達中國
  • 0.061
  • 02276 康耐特光學
  • 49.800
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.900
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.780
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 197.400
  • 目標︰$215.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.490
  • 目標︰$9.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.400
  • 目標︰$186.20
人氣股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.500
  • 01398 工商銀行
  • 6.490
  • 00728 中國電信
  • 5.890
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.400
  • 00700 騰訊控股
  • 650.000
報章貼士
  • 00670 中國東方航空股份
  • 4.580
  • 目標︰$5.40
  • 02380 中國電力
  • 3.500
  • 目標︰$4.00
  • 00836 華潤電力
  • 19.040
  • 目標︰$23.00
熱炒概念股
即時重點新聞

11/11/2025 17:00  《盤後部署》恒指反覆靠穩料續整固，保利物業盈利年年升股價反低水

11/11/2025 16:24  王維基：HKTVmall明年加大投資斥2.5億作市場推廣，冀與內地電商搶佔實體零售生意

11/11/2025 11:13  【騰訊預測】騰訊第三季料績優多賺11%，第四季料續強勢惟憂行業不確定性

11/11/2025 14:12  【大國博弈】美媒：中國擬推新制，阻美軍獲得稀土磁鐵材料

11/11/2025 13:31  【新股上市】中國鋁冶煉企業創新實業傳來港上市，擬集資逾54億元

11/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒６７億元，買小米沽小鵬汽車

11/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】花旗倍升天齊贛鋒目標兼升級，中信里昂升新地目標七成升級至增持

11/11/2025 16:24  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２５，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

王維基：HKTVmall明年加大投資斥2.5億作市場推廣，冀與內地電商搶佔實體零售生意新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 傳收緊國企海外發債，新能源車銷量首超新車總銷量五成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 何文田站指示牌「走屋邨加豪宅」，港鐵白鴿眼自找麻煩新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

大家樂 | FOCUS | 大家樂盈警「三連」，自救還看網紅化？
人氣文章

Shopping What’s On

十五運會特許商品開賣｜球類公仔盲盒＋運動巾＋別注版XO醬禮盒登場
人氣文章

Shopping What’s On

十五運會特許商品開賣｜球類公仔盲盒＋運動巾＋別注版XO醬禮盒登場
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

地下奢華的光影新章！Saint Bones插旗啟德崇光：香港限定紅寶石黑瑪瑙腕錶 + 新錶系列一次看
人氣文章

ChatENT．月巴氏

直至我聽完最後一集《早霸王》
人氣文章

ChatENT．月巴氏

仍然是那個女孩
健康好人生 Health Channel
人氣文章
盜版Labubu驗出致癌物超標344倍，長期接觸恐損生殖功能、內分泌失調新文章
人氣文章
抗癌謬誤 │ 37歲女乳癌術後半年復發，康復期5大錯誤易誘發癌症
人氣文章
中醫運用八字、用神與忌神治療月經前痤瘡：半年反覆病例、飲食宜忌新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2025 22:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/11/2025
王維基：HKTVmall明年加大投資斥2.5億作市場推廣，冀與內地電商搶佔實體零售生意
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區