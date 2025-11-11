騰訊預測 | 騰訊第三季料績優多賺11%，第四季料續強勢惟憂行業不確定性

騰訊(00700)將於本周四（13日）公布第三季業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，今年第三季收入預測1890.4億元（人民幣．下同），按年升13%；經調整純利料錄662.8億元，按年升10.8%。

於第三季，預期公司旗下遊戲業務表現仍然強勁，其中從機構數據所得知，10月繼續蟬聯全球手遊發行商收入冠軍，因此市場普遍對公司上季業績看法樂觀，加上避開其他科技股「反內捲」區域，自然續獲看高一線。

遊戲收入增長仍強勢，料升逾一成半

中信里昂亦預計騰訊第三季業績穩健，經調整營業利潤料按年分別增長14%、21%至1900億元、741億元。按業務劃分，網絡遊戲收入按年增長18.4%至613億元，而國內、外遊戲收入分別料升18%、19.3%。同期線上廣告收入預計按年增長20%至360億元，主要受惠於廣告技術升級；視頻號、小程序、小商店流量增長。金融科技及企業服務收入預計按年增長10%至586億元，主要受惠於消費者情緒較好及雲業務增長。

廣告服務收入料升兩成

滙豐研究預期騰訊遊戲業務將帶動收入及盈利增長勝於預期，而且廣告業務增長動力持續，主要受惠於廣告技術改進提升點擊率；小程序交易量增長；視頻號及搜索廣告的強勁增長，以及看好雲業務增長前景，包括海外市場機遇及高毛利PaaS的交叉銷售，預計騰訊第三季收入及非國際財務報告準則經營利潤將分別按年增長15%及21%，其中國內及海外遊戲收入按年增長16%及31%，廣告服務收入按年增長21%，金融科技及商業服務收入按年增長10%。

金融科技及企業服務收入料增長最多一成

花旗預期騰訊第三季業績穩健，估算第三季總收入按年增長13.5%至1897億元；非公認會計準則淨利潤按年增長11%至664億元；淨利潤率35%。而第三季增值服務收入料按年增長13.7%至940億元，其中網絡遊戲收入按年增長17%至606億元，包括國內遊戲收入按年增長15%至429億元；海外遊戲收入按年增長22%至177億元。

廣告收入方面，花旗預計按年增長19.8%至359億元，主要受惠於視頻號、微信搜索及小程序的持續增長。金融科技及企業服務收入預計按年增長9%至579億元，其中雲收入按年增長16%至136億元，金融科技收入按年增長7%至442億元。

續關注AI投入、變現及行業前景

受線上遊戲、廣告及雲業務增長韌性所推動，券商普遍看好騰訊增長趨勢能維持至第四季，且是人工智能（AI）應用領域最大受惠者，投資者亦聚焦騰訊雲收入增長；在人工智能的資本投入與變現能力；內地經濟狀況對廣告收入影響；股東回報指引等。

雖然預期公司績優，且晶片存貨充足，但近期市場情緒不穩，例如近期AI熱潮又再被指存在泡沫，而且一日中美關係未明，晶片採購仍存風險，因此亦建議投資者關注騰訊對本季及明年行業看法。

撰文：經濟通採訪組記者許英略

