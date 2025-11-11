雙11 | 市監總局發合規提示杜絕「二選一」，阿里京東股價下挫邊隻較值博？

今年內地電商大型促銷「雙11」顯得靜悄悄，阿里巴巴(09988)也不再實時公布成交總額，但在「雙11」臨近尾聲，國家市監總管向電商平台發布合規提示，表明要杜絕「二選一」、「大數據殺熟」等違法行為，令近日本已走弱的阿里和京東(09618)今日(11日)再齊跌最多逾2%。其中京東近期又有新搞作，宣布進軍汽車業，並將於本周公布季績，券商料其第三季經調整淨利潤大跌67%，阿里則剛與酒店巨頭萬豪國際達成人工智能(AI)戰略合作，兩隻股份哪隻較值博？

（京東網頁截圖）

市監總局向電商平台發合規提示 杜絕「二選一」等違法行為



恰逢各平台「雙11」激戰之際，國家市監總局向主要電商平台發布《「雙11」網絡集中促銷合規提示》，規範促銷經營行為，維護「雙11」期間網絡交易秩序，保護消費者合法權益。《提示》主要包括六方面內容，其中提到嚴格規範促銷行為，杜絕「二選一」、「大數據殺熟」等違法行為；促銷規則須清晰透明，圍繞滿減、優惠券、預售、保價等關鍵環節，明確使用條件、退改流程、有效期限等關鍵訊息，提升促銷活動透明度；不得先提價後打折、虛假折價比價。



《提示》又提出嚴格規範直播行銷行為，加強對平台內經營者資質和商品訊息審核，重點把控直播商品質量，嚴禁銷售假冒偽劣、禁限售商品，確保直播內容與所售商品一致。另外，要嚴格加強廣告內容審核，及時清理下架違法違規廣告；及時妥善化解網絡消費糾紛，嚴格遵守7日無理由退貨、產品「三包」等規定，不得拒絕履行法定售後義務，建立快速回應機制。

券商料京東第三季經調整淨利潤跌67% 大摩降評級至減持

京東將於周四(13日)公布今年第三季業績，雖然可受惠於內地「以舊換新」政策刺激，但公司今年以來積極進軍餐飲外賣、進行巨額補貼及對海外業務進行投資，內地電商平台早前進行了「外賣大戰」，料拖累新業務錄大幅虧損。綜合多間券商預測，京東今年第三季經調整淨利潤介乎33.5億至50億元人民幣，按年下跌62.1%至74.8%，中位數43.53億元人民幣，按年跌67%。投資者將關注京東新業務投資及虧損收窄進度、即時零售業務虧損及營運策略、京喜與海外零售的擴張及對低線城市用戶的獲取進度、營運指引等。

摩根士丹利近日下調對京東投資評級，由「與大市同步」降至「減持」，美股預託證券目標價28美元。該行指，對比阿里及拼多多(US.PDD)，京東最受惠於國家以舊換新補貼，但政策效果正減退且從上季起變為高基數，預期京東第四季收入按年增長放緩至5.6%，家電及電子產品銷售或按年下跌，明年收入增速料進一步放緩至4.4%。有關情況將令公司未來12個月經營槓桿減少，公司持續在新業務投資亦將拖累長期利潤率及股本回報率。

該行料京東非公認會計淨利潤率在今年至2030年減少2.3%至2.5%，股本回報率料結構性轉差，由去年20.3%降至2030年12.6%。相信支撐京東估值水平的唯一方法是加快回報股東，但新業務持續投資或弱化增加回報股東能力，導致進一步估值下修。人工智能亦不大可能成為公司電商業務的轉型增長動力，因公司集中於垂直整合及經營效率，相對同業較少集中於建立生態圈。

京東夥寧德廣汽推「國民好車」 售價低於5萬人幣

值得一提，京東於10月中官宣進軍汽車業，周日(9日)聯合廣汽集團(02238)及寧德時代(03750)正式發布「國民好車」埃安UT super，該車電池租用購車價為4.99萬元人民幣，整車購買價為8.99萬元人民幣，遠低於市場先前預期的10萬至12萬元人民幣，並落入國產電動車競爭最為激烈的價格區間。據悉「國民好車」售價公布即日起，用戶便可以在京東APP預約試駕和支付定金。



京東在此次三方合作中主要提供用戶消費洞察和獨家銷售，負責汽車的獨家銷售，不直接涉及製造環節。不過，京東的汽車布局並不止於此，目前已涵蓋車險業務以及「京安途」商品(如輪胎、潤滑油)，並擁有逾3000家自營養車門店及4.6萬家合作店。此外，今年4月京東註冊了Joyrobotaxi商標，10月與長安汽車達成戰略合作開發新能源無人車型，並宣布明年4月建設全球首個全無人配送站，顯示其正穩步擴展汽車產業鏈，提升長期競爭優勢。

阿里與萬豪達成AI戰略合作 為用戶打造更佳旅行體驗

另邊廂，阿里巴巴與萬豪國際集團宣布達成AI戰略合作，雙方將在中國市場圍繞雲基礎設施、AI應用創新等領域深度合作，為用戶打造個性化、高品質的旅行體驗。萬豪國際將採用阿里雲領先的雲基礎設施及數據產品，構建堅實的AI時代技術底座，助力其業務增長，提升運營效率。雙方合作初期將聚焦中國市場，並以此為基礎，共同探索與拓展更廣泛的合作領域。



在應用層面，萬豪將集成通義系列大模型，推動客戶服務、市場營銷等環節的智能化升級。同時，雙方將建立創新機制，支持酒店場景的AI創新應用與用戶體驗升級。雙方計劃於2026年率先在飛豬萬豪旗艦店啟用試點AI智能體應用，將提供個性化行程建議，進一步提升賓客的預訂效率與數字化體驗。同時，萬豪將與阿里進一步加強供應鏈合作，強化萬豪官方渠道的服務優勢，確保包括飛豬萬豪國際集團旗艦店、萬豪旅享家App等在價格、權益及會員服務方面的一致性與競爭力。雙方還將依托合資公司，助力萬豪在中國市場開展智能營銷。萬豪與釘釘後續也將深入探討，借助AI提升酒店員工工作效率，從而更好地服務賓客。

（AP圖片）

麥嘉嘉：競爭監管夾擊京東或下試115元 阿里具AI概念近155元可吸

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，對電商股看法較中性，主要由於行業競爭持續，尤其京東持續投放補貼，推高整體營運成本，所以市場預計其即將公布的業績表現也會略為失色，股價有機會受業績影響。再者，最近一些行業政策如補貼平台規管、資料合規等都存在不確定性，此類政策走向會直接影響公司收入、利潤及用戶體驗。京東股價自年初高位回落，其實目前仍未企穩，近期雖有「雙11」活動可能有短線反彈，但整體仍受大市波動及盈利壓力影響，存在再度下試支持位的可能性，短線有機會再試8月低位約115元，投資者不宜太樂觀，尤其大家也預期上季盈利可能跌67%，短期縱有反彈，動力也未必太強，可能只彈至約125元。

（麥嘉嘉）

麥嘉嘉續指，阿里雖也有部分業務受電商平台影響，但會受AI業務利好所抵銷，其AI基礎軟件開發及AI應用等會為其盈利托一托底。若於阿里及京東之間「二選一」，阿里偏向屬於AI相關概念股，縱使市場較擔憂電商行業競爭或上述一些合規監管，阿里股價韌性應會較京東好，預期短期區間波動範圍大概介乎155至165元，即再回多些少就可吸納。

阿里今日跌1.84%收報160.4元，成交116.7億元；京東跌1.12%報123.1元，成交12.23億元。其他科技股表現各異，騰訊(00700)升0.08%報650元，美團(03690)跌1.26%報102元，百度(09888)升2.31%報128.7元，網易(09999)升0.18%報220元，快手(01024)跌0.43%報69.5元，嗶哩嗶哩(09626)跌1.39%報213.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

