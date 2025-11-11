  • 會員
小傳日記 | 何文田站指示牌「走屋邨加豪宅」，港鐵白鴿眼自找麻煩

11/11/2025

　　愛民邨嘅公公婆婆如常出完街搭地鐵返屋企，點知一出站，發現平時行開嘅A出口竟然改咗名，變成「朗賢峯」。雖然唔至於搵唔到路返屋企，但心裏多多少少會打個問號咁囉。愛民邨落成至今已經超過半世紀，係何文田社區嘅重要組成部分，井字型公屋既有人情味又有設計美感，係一眾本土文化愛好者嘅朝聖地，至於朗賢峯，唔好意思你邊位？

 

小傳日記 | 何文田站指示牌「走屋邨加豪宅」，港鐵白鴿眼自找麻煩

 

　　朗賢峯係港鐵(00066)同鷹君(00041)合作發展嘅何文田站上蓋豪宅項目，今年夏天先啱啱落成，首輪發售260伙即日沽清，次輪銷情都唔錯。其實港鐵幫指示牌改名都唔係第一次，其實港鐵為自家物業改指示牌名唔係第一次，例如調景嶺站B出口寫住「都會駅」，將軍澳站有「PopCorn」，黃竹坑站有「THE SOUTHSIDE」，又有日本漢字又有純英文，我都懷疑係唔係個個都睇得明。

 

　　今次改名事件之所以惹起爭議，主要係港鐵為咗標示自家豪宅項目，而將一個有半世紀歷史嘅屋邨從指示牌搣走，觀感實在不佳。港鐵將大大個樓盤名放喺車站指示牌上，令人聯想到朗賢峯作為港鐵上蓋物業嘅尊貴地位，自然而然達到推廣樓盤嘅效果，甚至有人諗多咗，覺得港鐵係唔想將「朗賢峯」同公共屋邨並列展示，於是出此下策，「逼走」愛民邨。

 

　　港鐵之前回覆投訴，話指示牌空間有限，不能盡錄所有資料，但喺事情鬧上新聞之後，港鐵就急急補鑊，將指示牌改成「何文田邨／愛民邨／朗賢峯」，雨露均沾，字逼就逼咗啲，不過都唔係冇空間啫，港鐵又再自打嘴巴。

 

　　其他地方嘅地鐵都有類似做法，利用自身設施嘅冠名權收廣告費，筆者喺深圳搭地鐵，出閘就會喺出口指南見到XX按摩店、XX餐廳，呢啲商家又唔係知名地標，好明顯係商業宣傳啦；韓國地鐵就更加激進，為咗增加收入，將車站（副站名）冠名權公開出售，每個站只會用一個商家名稱命名，為期三年，中標者仲可以續約一次，唔少企業都爭住參與競投，反應相當熱烈，不過筆者估計，香港人應該好難接受自己熟悉嘅站名改成阿里站、京東站。

 

　　港鐵鬧出公關事故，講到底係唔記得自己作為社區樞紐、公共機構嘅角色，冇諗清楚點樣平衡公眾利益同商業利益，你話加啲商業元素，大家都明白啦，唔係唔畀你賣樓，但唔好賣到連街坊熟口熟面嘅地名都要「搬屋」，咁做唔止容易令人盪失路，仲會傷害到香港人嘅集體回憶，到頭來影響港鐵自身形象，真係唔抵，請請！

 

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

 

