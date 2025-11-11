  • 會員
王維基：HKTVmall明年加大投資斥2.5億作市場推廣，冀與內地電商搶佔實體零售生意

11/11/2025

　　香港科技探索(01137)副主席兼集團行政總裁王維基在一活動上表示，不點名提及京東(09618)、阿里(09988)淘寶、拼多多，直言「好想3大巨無霸認真及加大力度攻港」，亦相信疫情過後，實體零售只會不斷萎縮。他更形容，其實公司與上述「3大巨無霸」為同夥，以搶走實體（零售）經濟，且相信它們會推動本港零售業進步。

 

王維基：HKTVmall明年加大投資斥2.5億作市場推廣，冀與內地電商搶佔實體零售生意

香港科技探索副主席兼集團行政總裁王維基（許英略攝）

 

HKTVmall明年斥2.5億作市場推廣，配送時間縮短至3小時

 

　　他提到京東買佳寶一事，假設本港若再多一間超市被收購，甚或乎未來中、港兩地免除清關，香港則不需再有貨倉。因此面對潛在貨品及供應鏈轉變，HKTVmall須為掠奪實體零售生意而加強投資，包括公司較早前提到明年將斥2.5億元進行市場推廣；提升每月活躍設備由160萬至200萬等。另外，明年首季HKTVmall的配送時間將從現時的8小時縮短至3小時，涵蓋10萬件商品。

 

重點降低營運成本，未來攻銀髮及年輕人市場

 

王維基：HKTVmall明年加大投資斥2.5億作市場推廣，冀與內地電商搶佔實體零售生意

（HKTVmall官網截圖）

 

　　王維基指出，香港消費者對內地品牌認可愈來愈高，購物不再重視是否為繁體字，因此公司不會如傳統舊百貨公司一成不變。此外，他指出香港市場很少，公司要做的是「大小通吃」。而相對內地競爭對手，他表示，公司重點是如可減低在港營運成本，而且熟悉本港市場，以吸引商家加盟。

 

　　他亦稱，未來HKTVmall發展會分別針對銀髮、年輕人市場，以及在微信小程序內繼續拓展遊客及專才生意。

 

傳統零售面對網購平台挑戰如螳臂擋車

 

　　王維基在活動上發表結語時稱，預期於未來一段日子，傳統零售會續面對3大內地網購平台挑戰，且猶如螳臂擋車。他建議商家重組公司，如重新培訓員工；冀善用公司在東莞中轉倉；並將廣告放在有用的媒體之上。

 

撰文：經濟通採訪組

 

王維基：HKTVmall明年加大投資斥2.5億作市場推廣，冀與內地電商搶佔實體零售生意
