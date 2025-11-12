  • 會員
山今養生智慧
開市Go | 軟銀清倉英偉達，京東雙11報喜，禾賽扭虧兼上調盈利指引

12/11/2025

要聞盤點

 

1、美股周二（11日）市況分化，資金由高估值的科技股流向傳統價值股，帶動道指顯著上揚，並再創新高，而以科技股為主的納指則表現疲軟。市場分析指，投資者憂慮人工智能相關股份估值過高，觸發獲利回吐，資金轉而追捧防守性及估值較低的藍籌股。道指收市升559.33點，或1.18%，報47927.96點；標普500指數升14.18點，或0.21%，報6846.61點；納指跌58.87點，或0.25%，報23468.3點。中國金龍指數跌5點。日經期貨截至上午7時55分跌60點。

 

2、軟銀集團公布，已於今年10月悉售所持有的英偉達(US.NVDA)全數3210萬股股份，套現58.3億美元。集團同時承諾將對AI龍頭企業OpenAI追加巨額投資，凸顯其投資策略的重大轉向。　

 

3、​據CNBC報道，瑞士與美國的貿易談判取得重大突破，接近達成將關稅從39%大幅下調至15%的協議。

 

4、挪威政府宣布，鑑於地緣政治緊張局勢加劇，將暫時擱置其規模達2.1萬億美元主權財富基金的道德投資準則。財政部長斯托爾滕貝格坦言，此舉旨在避免基金可能被迫大規模出售其價值2300億美元的科技公司股份。　

 

5、據統計，自今年6月以來，英國投資者已從股票基金中撤出創紀錄的74億英鎊（折合約756億港元），創下自2016年英國脫歐公投以來最長的連續月度淨拋售紀錄。

 

6、加密貨幣交易所Coinbase確認，已終止與總部位於英國的穩定幣初創公司BVNK的收購談判。該交易原先估值高達20億美元，被視為穩定幣領域史上最大宗的收購案之一。

 

7、香港政府宣布，在政府可持續債券計劃下成功定價約100億港元等值的數碼綠色債券，發行規模較去年的60億元增加近七成，涵蓋港元、人民幣、美元及歐元四種貨幣。

 

8、人民銀行在第三季貨幣政策執行報告指出，未來中國貸款增速略低一些也是合理的，且金融總量增速有所下降屬自然，未來還將逐步淡化對數量目標的關注。

 

9、美國敦促土耳其等北約盟國停止購買俄羅斯能源，據悉印度五家大型煉油廠尚未對下個月的俄羅斯原油下單。

 

10、英偉達總部所在地加州聖克拉拉，正出現電力短缺而引發的基建危機。全球兩大數據中心供應商Digital Realty及Stack Infrastructure在此地的重點項目，或因當地公用事業公司無法滿足其龐大的電力需求，面臨長達數年的閒置風險。

 

  • 00027 銀河娛樂
  • 42.320
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 53.350
即時重點新聞

12/11/2025 13:13  《異動股》巨星傳奇午後急飆15%，夥宇樹成立合資公司開發IP機器人

12/11/2025 12:45  《午市前瞻》英偉達遭軟銀清倉影響大，阿里股價受壓150元成關鍵

12/11/2025 12:07  恒指半日升166點報26863，內房連日炒起，泡泡瑪特遭唱衰捱沽

12/11/2025 11:52  【新股上市】百利天恒(02615)：延遲在港上市，將於下周一退回申請股款

12/11/2025 11:24  【京東預測】京東明放榜料少賺68%，第三季新業務虧損料見頂蝕近150億人民幣

12/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒６７億元，買小米沽小鵬汽車

12/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通削小米目標逾一成半，大摩升小鵬目標一成

12/11/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７１２，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

