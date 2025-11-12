  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

美股 | 聯邦政府料將結束停擺，道指大漲近560點再創新高

12/11/2025

美股 | 聯邦政府料將結束停擺，道指大漲近560點再創新高

 

 

　　美國參議院通過一項臨時撥款方案，以恢復聯邦政府運作，史上最長的政府停擺局面料將劃上句號。市場氣氛獲得提振，資金由高估值的科技股流向傳統價值股，帶動道指顯著上揚，並再創新高。

 

　　道指收市升559.33點，或1.18%，報47927.96點；標普500指數升14.18點，或0.21%，報6846.61點；納指跌58.87點，或0.25%，報23468.3點。

 

　　以科技股為主的納指表現疲軟。　市場分析指，投資者憂慮人工智能相關股份估值過高，觸發獲利回吐，資金轉而追捧防守性及估值較低的藍籌股。

 

　　雲端運算服務供應商CoreWeave(US.CRWV)因業績指引遜於預期，股價急挫16.3%，並引發市場對AI概念股的憂慮。　英偉達(US.NVDA)股價亦跌約3%，此前日本軟銀集團悉售其持股，套現58億美元，加劇市場的拋售壓力。　​

 

　　其他科技巨企方面，特斯拉(US.TSLA)跌1.3%，Meta(US.META)跌0.7%，蘋果(US.AAPL)升2.2%，微軟(US.MSFT)升0.5%，谷歌(US.GOOGL)升0.4%，亞馬遜(US.AMZN)升0.3%。

 

美匯呈弱勢整固格局

 

　　美匯指數呈弱勢整固格局，日內報約99.43，微跌0.2%。　​美元兌日圓報154.11，基本持平。歐元兌美元匯價日內波幅有限，日內報約1.1587美元，微升0.2%。

 

　　現貨黃金及紐約期金價格在窄幅上落。現貨黃金報每盎司4125美元，微升0.2%。紐約期金報每盎司4132美元，上升0.2%。

 

　　國際原油價格反覆上落。紐約期油曾一度跌穿60美元，但隨後在燃料需求帶動下回升，報每桶60.97美元，升1.5%。​布蘭特期油報每桶65.14美元，升1.6%。

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08111

中國科技產業集團

0.101

異動股

00975

MONGOL MINING

10.370

異動股

00316

東方海外國際

135.900

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08111 中國科技產業集團
  • 0.101
  • 00975 MONGOL MINING
  • 10.370
  • 00316 東方海外國際
  • 135.900
  • 00027 銀河娛樂
  • 42.320
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 53.350
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.020
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.960
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 212.600
  • 目標︰$215.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.620
  • 目標︰$9.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.800
  • 目標︰$186.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.700
  • 02318 中國平安
  • 60.300
  • 00981 中芯國際
  • 73.250
報章貼士
  • 02232 晶苑國際
  • 7.230
  • 目標︰--
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 43.540
  • 目標︰$50.00
  • 02198 中國三江化工
  • 2.940
  • 目標︰$3.15
熱炒概念股
即時重點新聞

12/11/2025 13:13  《異動股》巨星傳奇午後急飆15%，夥宇樹成立合資公司開發IP機器人

12/11/2025 12:45  《午市前瞻》英偉達遭軟銀清倉影響大，阿里股價受壓150元成關鍵

12/11/2025 12:07  恒指半日升166點報26863，內房連日炒起，泡泡瑪特遭唱衰捱沽

12/11/2025 11:52  【新股上市】百利天恒(02615)：延遲在港上市，將於下周一退回申請股款

12/11/2025 11:24  【京東預測】京東明放榜料少賺68%，第三季新業務虧損料見頂蝕近150億人民幣

12/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒６７億元，買小米沽小鵬汽車

12/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通削小米目標逾一成半，大摩升小鵬目標一成

12/11/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７１２，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

錢志敏逃亡7年英國判囚逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股 | 擺脫連續通縮兼獲國策加持，內需股乘勢追落後可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界 | 據報與潛在外部投資者就融資談判陷入僵局，控制權問題成關鍵新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網上投資騙案｜騙徒TikTok搭訕 誘導使用虛假網站投資黃金 本地五旬女子損失逾400萬港元
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實 1
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
健康好人生 Health Channel
人氣文章
護膚品測試 │ 日本雜誌推薦12款化妝水+面霜組合，3款獲A級評價高效保濕不黏膩 1
人氣文章
改善骨盤前傾問題：5個簡易方法減少腰椎彎曲
人氣文章
30歲男狂玩手機致突發腦膜炎，高燒昏迷後智力退化至3歲兒童新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 16:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 16:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/11/2025 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/11/2025
錢志敏逃亡7年英國判囚逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區