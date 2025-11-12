  • 會員
盤前攻略 | 道指創收市新高AI股受壓納指低收 恒指料高開惟走勢料反覆

12/11/2025

　　華爾街繼續炒作美國政府有望結束停擺，市場氣氛持續好轉，不過AI相關股份受壓，美股個別發展，道指盤中曾升最多605點，高見47974點，逼近歷史高位48040點，收市報47927點，升559點或1.18%，仍破收市紀錄高位；標指升0.21%，報6846點；納指則收跌0.25%，報23468點。

 

盤前攻略 | 道指創收市新高AI股受壓納指低收 恒指料高開惟走勢料反覆

（Shutterstock圖片）

 

　　日本軟銀披露上月沽清價值58.3億美元英偉達股份，英偉達收挫3%，為表現最差道指成份股；AI雲端供應商CoreWeave指數據中心落成延誤影響第四季業績，股價急瀉16.3%。

 

　　反映中概股表現的金龍指數微跌0.06%。阿里巴巴跌3.06%，報160.80美元；京東升0.64%，報31.61美元；百度跌0.28%，報131.95美元；理想升1.19%，報20.42美元；小鵬升7.80%，報28.07美元；蔚來跌1.19%，報6.63美元；嗶哩嗶哩跌1.67%，報27.14美元。

 

夜期高水過百點，港股ADR個別走

 

　　恒指夜期升116點，報26865，高水169點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股高0.24%，折合102.2港元；長和(00001)ADR較港股低0.23%，折合52.9港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.16%，折合651.1港元；小米(01810)ADR較港股高0.90%，折合43.4港元；港交所(00388)ADR較港股高0.78%，折合438.8港元；滙控(00005)ADR較港股高0.30%，折合112.7港元。


　
牛進熊退好友仍謹慎，AI股持續受壓阿里ADR挫3%

 

　　恒指昨日反覆收升數十點，但高位升至26788，近千張熊證跌入被收回範圍，不過部分淡友撤退後重新部署。參考最新牛熊證街貨分布圖，熊證總數比之前一個交易日只減少過百張至7306張，不過重貨區後撤至27500至27599區間，但數量只有745張。牛證方面，新開26100至26499四個百點區間合共924張新增，牛證總數升至10969張，比對上一個交易日增加500多張，不過牛證重貨區維持在25100至25199區間，該區距離恒指現價最少近1500點，顯示好友態度仍審慎。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升137點，報26811，高水115點，預料恒指跟隨高開過百點。由於華府結束停擺的消息已經被市場消化，除非A股今日升勢顯著，否則恒指升幅料有限。反而受累軟銀清倉英偉達，AI股相關股料走弱，料將為港股添憂。AI龍頭阿里(09988)H股昨日逆市收跌1.8%，隔夜ADR跌3%，收市折合156.2港元，較港股昨日收市價160.4元仍低2.6%。

 

　　貝萊德基礎股票EMEA投資總監Helen Jewell認為，科技股（美國）估值看起來不算瘋狂，但如果擔心增長前景則另當別論，因此預期未來走勢將會波動，該言論放在港股同樣適用。儘管港股AI相關股泡沫風險看似比美股小，但在增長前景未明朗下，預料股價仍有調整的空間。

 

