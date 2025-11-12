  • 會員
異動股 | 蔚來挫5%復穿50天線，李斌卸任旗下電池業務董事長職務

12/11/2025

異動股 | 蔚來挫5%復穿50天線，李斌卸任旗下電池業務董事長職務

 

　　蔚來(09866)現價跌5.1%，報52.1元，該股成交約70萬股，涉資3631萬元。

 

　　內媒報道，近日蔚來旗下蔚來電池出現重要人事變動，李斌由董事長變為董事，另外曾澍湘卸任法定代表人、董事兼總經理，由何旭接任。

 

　　報道認為，此次人事變動在蔚來衝擊第四季業績的關鍵期間發生，將引發市場更多揣測。此前蔚來上半年仍錄得虧損擴大至120億人幣，累積虧損已過千億，早前李斌在內部會議上已明言必須在第四季度實現盈利，甚至提到「如果公司不盈利，不能持續健康經營，那我作為CEO是不稱職的」。

 

　　報道指蔚來電池為蔚來體系內負責電池技術研發的核心實體，電池是電動車成本佔比最高的核心組件，電池自研能力直接關係到蔚來的成本控制與供應鏈安全。

 

表列同板塊或相關股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%)
蔚來(09866) 52.10元 跌5.10%
理想汽車(02015) 80.05元 升0.50%
小鵬汽車(09868) 107.90元 跌0.55%
零跑汽車(09863) 57.55元 跌0.17%
比亞迪(01211) 100.40元 跌0.89%

撰文：經濟通市場組

