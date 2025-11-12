  • 會員
機器人股｜禾賽績後插水點部署？

12/11/2025

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　立即去片：https://youtu.be/R7XaTKlK3TQ

 

 

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

異動股

異動股

08111

中國科技產業集團

0.101

異動股

00975

MONGOL MINING

10.370

異動股

00316

東方海外國際

135.900

12/11/2025 13:13  《異動股》巨星傳奇午後急飆15%，夥宇樹成立合資公司開發IP機器人

12/11/2025 12:45  《午市前瞻》英偉達遭軟銀清倉影響大，阿里股價受壓150元成關鍵

12/11/2025 12:07  恒指半日升166點報26863，內房連日炒起，泡泡瑪特遭唱衰捱沽

12/11/2025 11:52  【新股上市】百利天恒(02615)：延遲在港上市，將於下周一退回申請股款

12/11/2025 11:24  【京東預測】京東明放榜料少賺68%，第三季新業務虧損料見頂蝕近150億人民幣

12/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒６７億元，買小米沽小鵬汽車

12/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通削小米目標逾一成半，大摩升小鵬目標一成

新聞>中國故事

錢志敏逃亡7年英國判囚逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注 新文章
新聞>財經熱話

內需股 | 擺脫連續通縮兼獲國策加持，內需股乘勢追落後可以點揀？新文章
新聞>財經熱話

新世界 | 據報與潛在外部投資者就融資談判陷入僵局，控制權問題成關鍵新文章
