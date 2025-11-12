  • 會員
數碼債券 | 港府成功發售100億元數碼綠色債券，陳茂波：將恒常化發行代幣化債券

12/11/2025

　　特區政府宣布，在政府可持續債券計劃下成功定價約100億港元等值的數碼綠色債券，涵蓋港元、人民幣、美元及歐元，為目前全球最大的數碼債券發行。

 

數碼債券 | 港府成功發售100億元數碼綠色債券，陳茂波：將恒常化發行代幣化債券

（資料圖片）

 

　　這批數碼綠色債券在周一（10日）定價，25億港元的二年期債券為2.5%；25億人民幣的五年期債券為1.9%；3億美元的三年期債券為3.633%；3億歐元的四年期債券為2.512%。

 

總認購金額超1300億，超購12倍

 

　　政府表示，是次發行金額達100億港元，四個幣種的債券總認購金額超過1300億，為目前全球最大的數碼債券發行。此外，發行年期延長至最多5年，以滿足投資者對更長年期數碼債券的需求。

 

　　與以往的發行相比，安排行和數碼資產平台直接參與者數量上升，投資者數量更顯著增加，並繼續吸引廣泛的環球機構投資者認購，涵蓋資產管理公司、銀行、保險公司、私人銀行及其他機構，包括眾多首次認購數碼債券的投資者。

 

引入代幣化央行貨幣交收選項

 

　　今批數碼綠色債券將數碼貨幣應用於交收程序，港元及人民幣債券的一級發行除設有傳統交收方式外，也引入以代幣化央行貨幣交收的選項，有助進一步縮短交收時間、降低成本及對手方信用風險，亦是全球首批在交收程序中應用人民幣及港元代幣化央行貨幣的數碼債券。此外，本次發行深化國際資本市場協會的債券數據分類術語（BDT）的採用，以便利傳統資本市場與數字產業不同交易方與系統之間持續交換發行資訊。

 

陳茂波：認購反應熱烈，將恒常化發行代幣化債券

 

　　財政司司長陳茂波表示，政府這次發行的第三批數碼綠色債券，發行總額創新高，達100億港元，認購熱烈，反映市場對相關代幣化產品的支持，亦應用了多項創新技術，進一步推動以金融科技賦能債券以及綠色和可持續金融市場發展。政府會通過恒常化發行代幣化債券，助力市場建立更全面的基準，擴大數字金融的更廣泛應用，鼓勵產品和服務創新。

 

　　財經事務及庫務局局長許正宇表示，這是政府發行的第三批代幣化債券，也是《香港數字資產發展政策宣言2.0》公布將發行代幣化政府債券常規化後首次。這次發行結合既有的金融服務優勢，將進一步鞏固香港作為領先綠色及可持續金融中心的地位。

 

余偉文：本港數碼債券市場規模正逐步擴大

 

　　金管局總裁余偉文表示，是次發行應用了代幣化央行貨幣，為未來融入其他形式的數碼貨幣奠定基礎，並促進不同數碼基建之間的互操作性，發揮彼此之間的協同效應。很高興看到市場參與度顯著增加，更多銀行及首次認購數碼債券的投資者踴躍參與是次發行，反映本港數碼債券市場規模正在逐步擴大。

 

　　今批數碼綠色債券的結算及交收系統為債務工具中央結算系統（CMU），以HSBC Orion為數碼資產平台。滙豐、中國銀行（香港）、交通銀行、法國巴黎銀行、東方匯理銀行、中國工商銀行（亞洲）、摩根大通、法國興業銀行、渣打銀行、瑞銀、安理謝爾曼思特靈律師事務所、亞司特律師事務所，以及年利達律師事務所參與是次發行的準備工作。

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

