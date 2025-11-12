  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

新股上市 | 激光雷達商圖達通預計下月借殼上市，將成本港de-SPAC交易第三例

12/11/2025

新股上市 | 激光雷達商圖達通預計下月借殼上市，將成本港de-SPAC交易第三例

 

 

　　蔚來(09866)電動車激光雷達供應商、內地圖像級激光雷達解決方案提供商圖達通，透過合併特殊目的收購公司(SPAC)TechStar(07855)借殼上市，有關併購交易已獲聯交所原則上批准上市，公司預計於12月10日正式掛牌買賣。交易整手買賣單位為500股股份代號為2665。清科資本、中信証券及中信建投國際為其整體協調人，此前報道指圖達通議定估值為117億港元。

 

　　預期圖達通將成為繼獅騰控股(02562)及找鋼集團(06676)之後，本港第三例De-SPAC交易，此前圖達通曾擬赴美國上市但不果。

 

　　根據公告，TechStar A類股東可於11月12日至12月1日期間選擇按每股約11.25元的贖回價贖回股份，未贖回股東將獲得每股1.1股繼承公司股份的紅股激勵，B類轉換股東則1換1。此次交易同時引入PIPE投資及獲准許股權融資，總規模最高達10億元，旨在滿足上市規則對專業投資者數量的要求。TechStar強調，所有交易須待12月1日股東特別大會批准後方可生效，若併購交易未能完成，所有贖回請求將自動取消。

 

ADAS激光雷達解決方案銷售收入全球第二

 

　　資料顯示，今年首3個月，圖達通收入2529.6萬美元，按年跌3.5%；毛利率12.6%，去年同期則錄毛損率33.6%；虧損收窄至1481.3萬美元，去年同期虧損4044.6萬美元。去年全年亦虧損3.98億美元，較2023年同期虧損2.19億美元擴大。

 

　　圖達通亦引述機構資料指出，2024年交付總計約23萬台車規級激光雷達，於往績記錄期間ADAS激光雷達解決方案累計銷售收入全球排名第二；按ADAS激光雷達解決方案的銷售收入計在中國排名第四，市場份額為20.7%；於往績記錄期間超過97%的收入來自中國。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08111

中國科技產業集團

0.101

異動股

00975

MONGOL MINING

10.370

異動股

00027

銀河娛樂

42.320

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08111 中國科技產業集團
  • 0.101
  • 00975 MONGOL MINING
  • 10.370
  • 00027 銀河娛樂
  • 42.320
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 53.350
  • 08356 進業控股
  • 0.375
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.020
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.960
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 212.600
  • 目標︰$215.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.620
  • 目標︰$9.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.800
  • 目標︰$186.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.700
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.700
  • 02318 中國平安
  • 60.300
  • 00981 中芯國際
  • 73.250
報章貼士
  • 02232 晶苑國際
  • 7.230
  • 目標︰--
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 43.540
  • 目標︰$50.00
  • 02198 中國三江化工
  • 2.940
  • 目標︰$3.15
熱炒概念股
即時重點新聞

12/11/2025 13:13  《異動股》巨星傳奇午後急飆15%，夥宇樹成立合資公司開發IP機器人

12/11/2025 12:45  《午市前瞻》英偉達遭軟銀清倉影響大，阿里股價受壓150元成關鍵

12/11/2025 12:07  恒指半日升166點報26863，內房連日炒起，泡泡瑪特遭唱衰捱沽

12/11/2025 11:52  【新股上市】百利天恒(02615)：延遲在港上市，將於下周一退回申請股款

12/11/2025 11:24  【京東預測】京東明放榜料少賺68%，第三季新業務虧損料見頂蝕近150億人民幣

12/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒６７億元，買小米沽小鵬汽車

12/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通削小米目標逾一成半，大摩升小鵬目標一成

12/11/2025 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０６，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

錢志敏逃亡7年英國判囚逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股 | 擺脫連續通縮兼獲國策加持，內需股乘勢追落後可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界 | 據報與潛在外部投資者就融資談判陷入僵局，控制權問題成關鍵新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華＋4米巨型小飛象打卡＋遊戲區　
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜姚浩然：下周留意騰訊等重磅業績股！恒指續橫行？
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實 1
人氣文章

Watch & Jewelry

地下奢華的光影新章！Saint Bones插旗啟德崇光：香港限定紅寶石黑瑪瑙腕錶 + 新錶系列一次看
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《小人物之歌》口碑不似預期：是觀眾刻薄，還是大師冷淡？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
英國科學家實測公廁乾手機，吹出細菌量恐比洗手前更骯髒新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
30歲男狂玩手機致突發腦膜炎，高燒昏迷後智力退化至3歲兒童新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 16:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 16:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/11/2025 16:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/11/2025
錢志敏逃亡7年英國判囚逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區