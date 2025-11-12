新股上市 | 激光雷達商圖達通預計下月借殼上市，將成本港de-SPAC交易第三例

蔚來(09866)電動車激光雷達供應商、內地圖像級激光雷達解決方案提供商圖達通，透過合併特殊目的收購公司(SPAC)TechStar(07855)借殼上市，有關併購交易已獲聯交所原則上批准上市，公司預計於12月10日正式掛牌買賣。交易整手買賣單位為500股股份代號為2665。清科資本、中信証券及中信建投國際為其整體協調人，此前報道指圖達通議定估值為117億港元。

預期圖達通將成為繼獅騰控股(02562)及找鋼集團(06676)之後，本港第三例De-SPAC交易，此前圖達通曾擬赴美國上市但不果。

根據公告，TechStar A類股東可於11月12日至12月1日期間選擇按每股約11.25元的贖回價贖回股份，未贖回股東將獲得每股1.1股繼承公司股份的紅股激勵，B類轉換股東則1換1。此次交易同時引入PIPE投資及獲准許股權融資，總規模最高達10億元，旨在滿足上市規則對專業投資者數量的要求。TechStar強調，所有交易須待12月1日股東特別大會批准後方可生效，若併購交易未能完成，所有贖回請求將自動取消。

ADAS激光雷達解決方案銷售收入全球第二

資料顯示，今年首3個月，圖達通收入2529.6萬美元，按年跌3.5%；毛利率12.6%，去年同期則錄毛損率33.6%；虧損收窄至1481.3萬美元，去年同期虧損4044.6萬美元。去年全年亦虧損3.98億美元，較2023年同期虧損2.19億美元擴大。

圖達通亦引述機構資料指出，2024年交付總計約23萬台車規級激光雷達，於往績記錄期間ADAS激光雷達解決方案累計銷售收入全球排名第二；按ADAS激光雷達解決方案的銷售收入計在中國排名第四，市場份額為20.7%；於往績記錄期間超過97%的收入來自中國。

