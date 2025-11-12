京東預測 | 京東明放榜料少賺68%，第三季新業務虧損料見頂蝕近150億人民幣

京東(09618)將於本周四（13日）公布第三季業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，今年第三季收入預測2942.5億元（人民幣．下同），按年升13%；經調整純利料錄42.1億元，按年跌68%。

（資料圖片）

於第三季，市場雖預期京東零售業務表現穩健，惟新業務投入繼續增加，如餐飲外賣、海外擴張，將拖累整體盈利，尤其新業務虧損金額明顯，幸而季內實行「反內捲」，補貼戰應見頂及於稍後降溫。而翻查第二季業績，包括外賣業務在內的新業務虧損147.77億元。

收入雖升，惟第三季料少賺68%

大和預期，京東集團第三季收入料按年增長約12%，略高於京東零售10%的收入增幅，且指出隨著外賣業務投資變得更加理性，第三季京東外賣業務虧損將從第二季水平逐步收窄，主要受惠於運營效率提升和補貼改善，令每單位經濟（UE）改善。同時，該行預計訂單量將按季保持雙位數增長。第三季京東零售營運利潤料按年增長17%至136億元，繼續快於收入增長。新業務總虧損將較上季輕微增加至超過150億元，雖然外賣業務虧損預期收窄，但由於京喜和國際業務虧損增加。另受京東零售營運利潤率改善，上調第三季集團純利預測至42億元。

新業務虧損實按季相約，市場料後市損失逐步收窄

高盛則估計京東今年第三季收入2953.1億元，按年上升13.4%；經調整純利37.89億元，按年下跌71%。其中京東零售業務經營利潤128.35億元，按年升10.6%；京東物流(02618)業務經營利潤14.6億元，按年跌30%；新業務虧損148億元。

中信里昂則料京東今年第三季純利43.9億元，按年跌近67%。當中估計京東零售業務經營利潤139.32億元，按年升20%，利潤率上升0.4個百分點至5.6%；京東物流經營利潤20.19億元；新業務經營虧損150億元，而外賣業務虧損約120億元，假設日均訂單量為1800萬單，每單虧損約7元。

京東補貼金額較少惟海外擴張快，宜關注公司下一步資金部署

早於8月底，內地政府已開聲煞停外賣大戰，雖然外賣價格戰收斂，投資補貼更趨理性，或有助未來季度經營利潤修復，但由於補貼為期1年，因此亦需時在帳目上反映，所以市場繼續看淡後市業績。於今年以來，在阿里(09988)、美團(03690)、京東三大平台企業在外賣平台競爭之間，京東雖在補貼金額上跑輸另外兩家企業，惟同期京東亦加快海外擴張步伐，亦可能會影響資金部署，包括向德國消費電子產品零售商Ceconomy提出收購要約；在香港收購佳寶超市及開設京東MALL等。

撰文：經濟通採訪組記者許英略

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇