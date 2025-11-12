港股 | 午市前瞻 | 英偉達遭軟銀清倉影響大 阿里股價受壓150元成關鍵

市場氣氛持續好轉，美股隔晚走高，不過受累軟銀清倉英偉達，納指受壓下跌。港股開市走勢平穩，恒指高開58點，盤中最多曾破兩萬七，見27016點，瞬即觸發沽壓回軟，恒指半日仍報26863，升166點或0.6%，主板成交近1375億元。恒生中國企業指數報9517，升55點或0.6%。恒生科技指數報5899，跌24點或0.4%。

聶振邦：關注本周五內地重要數據，恒指有力挑戰今年高

市場繼續炒作華府有望快將結束停擺，恒指今早高開數十點後，滬綜指一度轉升，帶動恒指升幅擴大，高位一度升上27000點大關，高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，美國眾議院當地時間周三投票，預料有機會結束華府停擺，市場氣氛轉好。另外，內地此前CPI數據造好，增強市場對內地第四季經濟增長的預期，同時市場亦憧憬內地年底有機會推出刺激經濟措施，進一步增強投資者信心。

不過恒指今日盤中突破27000點卻未能站穩，聶振邦指出，由於內地本周五有多項重要數據公布，包括零售，工業生產及固定投資等，一旦數據差過預期，將對股市帶來負面影響。不過，即使恒指高位回落，預料在26500有較大支持。只要恒指持續站穩於26800點，而成交有所增加，假如本周五內地公布的數據符合或好過預期，港股後市走勢仍然樂觀，預料挑戰10月初高位（約27381）只是時間問題。

AI懷疑論火上添油，惟非阿里主業跌極有限

隔夜美股AI相關股受壓，英偉達成為焦點，繼對沖基金經理布瑞上周披露增持英偉達認沽期權後，日本軟銀披露上月沽清價值58.3億美元英偉達股份，英偉達收挫3%，為表現最差道指成份股；AI雲端供應商CoreWeave指數據中心落成延誤影響第四季業績，股價急瀉16.3%。聶振邦指，日本軟銀沽清英偉達股份確實對該股帶來一定負面影響，投資者難免對該股有戒心。不過，除了英偉達外，其他晶片股如博通，台積電等同樣走弱，因此，市場並不單單看淡英偉達，而是整個AI相關板塊，尤其晶片股。他表示，英偉達股價近期在200美元附近上落，只要能持續續守住185美元，情況仍然樂觀。在最差的情況下，預料英偉達股價跌至160美元才有較大的支持。

港股AI龍頭阿里(09988)連跌兩日，昨天下跌1.8%後，今日繼續逆市下跌。聶振邦表示，雖然阿里估值相對於美股同行仍然偏低，但承認華爾街對AI相關股前景的質疑，無可避免將拖累港股AI相關股走勢。因此，阿里股價短期難免受壓。不過，阿里目前主要收入來自於淘天，佔集團總收入約45%，而阿里雲等AI相關收入只佔約10%至15%，預料該股再跌空間有限，只要阿里短期能守住150元大關，本月稍後仍有機會重上170元至175元水平。

至於雙11戰績預測，聶振邦認為，阿里旗下淘天的基數較大，難以媲美京東(09618)的高增長率。京東此前宣布雙11成交額再創新高，訂單量躍升近60%，日韓等海外市場成交額與訂單量同比增長超100%。

