港交所斥4.55億入股迅清結算兩成權益，陳翊庭：推動香港固定收益及貨幣生態圈下一階段增長

香港金管局公布，旗下「迅清結算控股」將引入港交所(00388)為策略性股東，以優化香港資本市場的金融基建，並支持本港固定收益及貨幣市場生態系統的長遠發展。根據戰略投資，港交所將透過其全資附屬公司購入迅清結算控股20%股權，認購代價最多4.55億元。

（資料圖片）

金管局總裁及迅清結算控股董事會主席余偉文表示，金管局、迅清結算及香港交易所的策略性合作是香港金融基建發展的一個重要里程碑，為推動債務工具中央結算系統（CMU）發展成為多元資產平台奠定基礎，讓投資者可一站式管理股票及債券，同時促進中國內地、香港與國際市場之間高效的雙向投資流動。

余偉文亦指，期待與香港交易所和迅清結算攜手，共同發揮協同效應，開創更多新機遇，進一步鞏固香港作為領先的國際金融中心、全球風險管理中心和全球離岸人民幣業務樞紐的地位。

陳翊庭：發展固定收益及貨幣業務屬重點業務戰略之一

港交所行政總裁陳翊庭表示，非常高興能與金管局及迅清結算合作，推動香港固定收益及貨幣生態圈的下一階段增長。發展固定收益及貨幣業務是香港交易所重點業務戰略之一，這項投資展現集團致力構建多元化且充滿活力的多元資產類別生態圈，並有助於促進市場的長遠穩健發展。

陳翊庭補充，隨著全球投資者越來越關注亞洲機遇，香港交易所將與監管機構及市場參與者緊密合作，進一步提升香港作為全球債券融資、風險管理及離岸人民幣業務樞紐的地位，發揮香港作為全球固定收益及貨幣中心的潛力。

撰文：經濟通採訪組

