內需股 | 擺脫連續通縮兼獲國策加持，內需股乘勢追落後可以點揀？

近日內需股股價走勢好轉，其中海底撈(06862)已連升6日，消息面上，內地本周初公布10月份居民消費價格指數(CPI)按年轉升0.2%，擺脫連續兩月通縮。此外，財政部發布上半年中國財政政策執行情況報告，明確提出將繼續實施好提振消費專項行動，商務部亦表明要在大力提振消費等方面出台更多細化措施，內需股或可乘勢追落後，應如何選擇？

內地10月CPI按年轉升0.2% 惟高盛摩通等看法審慎

受益於國慶長假帶動，再加上擴內需等政策發酵，內地擺脫連續兩月通縮，國家統計局公布，10月居民消費價格指數同比上漲0.2%，超出市場預期由負轉正，創下9個月高點，環比亦上漲0.2%；扣除食品及能源價格的核心CPI則升1.2%，升幅連續6個月擴大。而當月生產者物價指數(PPI)環比上漲0.1%，是去年11月以來首次上漲，同比跌幅2.1%創逾一年最小，降幅連續第3個月收窄。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，核心CPI漲幅擴大來自兩方面貢獻，一方面是服務價格自3月份起逐步回升，本月上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.2個百分點；另一方面是扣除能源的工業消費品價格上漲2.0%，漲幅連續第6個月擴大，其中金飾品和鉑金飾品價格分別上漲50.3%和46.1%；擴內需等政策效應繼續顯現，家用器具、文娛耐用消費品和家庭日用雜品價格漲幅在2.4%至5.0%之間，燃油小汽車價格降幅收窄至2.3%。



不過，大行對內地CPI復甦看法普遍仍審慎。高盛認為，內地上月扭轉通縮都是靠技術性因素推動，包括「十一黃金周」刺激食品及旅遊服務業通脹，金價高企亦推高核心CPI約0.5個百分點，以及PPI受低基數影響多於商品價格上升。摩根大通及花旗亦指，近月金價飆升帶動金飾珠寶價格上升，對整體物價有顯著貢獻，但通脹能否持續仍要取決於內需。

商務部：要在大力提振消費等方面出台更多細化措施



值得留意，商務部近日舉辦學習貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講報告會，商務部部長王文濤作宣講報告。會議指出，要立足商務工作「三個重要」定位，在大力提振消費、穩步擴大制度型開放、積極擴大自主開放、推動貿易創新發展、拓展雙向投資合作空間、高質量共建「一帶一路」等方面出台更多細化措施，高質量編制商務領域系列專項規劃。

此外，國家財政部上周五(7日)發布2025年上半年中國財政政策執行情況報告，表示下一步將繼續實施好提振消費專項行動，對重點領域的個人消費貸款和相關行業經營主體貸款給予財政貼息，激發養老、托育等服務消費潛力。另國務院辦公廳同日發布《關於加快場景培育和開放推動新場景大規模應用的實施意見》，提出要加強商業、文化、旅遊、體育、健康等消費跨界融合，打造一批帶動面廣、顯示度高的消費新場景。



開源證券看好食品飲料板塊 華創證券建議關注旅遊板塊

開源證券發表研報指，當前食品飲料板塊底層邏輯是基本面已接近底部區間，後續復甦預期逐漸升溫。行業利空已基本釋放，政策影響邊際放緩；部分企業主動收縮供給，力求實現供需平衡，減少渠道壓力，釋放渠道風險；政策預期加強，提振相關消費領域需求。基本面底部疊加板塊估值已經回落至低點，此時板塊已無悲觀必要。



華創證券稱，中國當前的服務消費業正處於轉型發展期，在政策端的有力支持和指引下，服務消費有望成為優質投資主線，建議關注經營邊際改善的酒店集團、景氣度持續的旅遊板塊等。銀河證券表示，「十五五」時期，大力提振消費將是系統性大工程，需增強居民消費力、擴大優質消費品和服務供給。隨著人口結構、消費理念變化，新消費快速發展，成為市場關注點。順應需求變化，大力發展新消費是消費重要的增長點。

溫鋼城：服裝食品飲料股有追落後本錢 可揀潤啤蒙牛

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，內需股估值的確較便宜，而因應剛公布的通脹數據，大家對未來內需股有一定憧憬很正常，加上中央表明會繼續刺激內需，都有助其股價走勢。短期因很多大藍籌估值都已較貴，內需股有條件追落後，其中，李寧(02331)及安踏(02020)受全運會正在舉行的氣氛帶動，表現亦好轉。他相信，內需股起碼於11月追落後勢頭較易出現，當中海底撈等餐飲股可以考慮，但服裝、食品及飲料股有更大追落後本錢；惟現時內地商務應酬減少，餐飲股升勢可能較短暫。



溫鋼城續指，當中蒙牛乳業(02319)及華潤飲料(02460)最落後，近兩三日才起步，啤酒股也已升了幾日，若想吸納可揀潤啤加蒙牛。蒙牛已升穿了50天線，短期先看能否升到早前裂口約15.8元，若升穿該處，下一步可上望約17.5元，預期公司今年盈利增長不錯，預測市盈率只有10倍不算貴。另外，燒烤火鍋通常冬天特別流行，內地民眾於啤酒方面可能會有多些消費，潤啤已升了一輪，短期先看能否衝破近期橫行區頂約30元，若再升可上望35元，預期潤啤今年盈利增長有27%，即預測市盈率僅13.6倍，比過往5年均值達30倍，估值仍嚴重偏低，正好炒作追落後。

內需股今早普遍造好，海底撈半日升1.31%收報13.96元，安踏升1.16%報83.2元，李寧升0.85%報17.78元，潤啤升2.22%報28.85元，青啤(00168)升1.47%報55.3元，海爾智家(06690)升2.39%報26.56元，農夫山泉(09633)升3.7%報56.05元，蒙牛乳業升2.01%報15.26元，華潤飲料升2.15%報10.95元。旅遊相關股也造好，攜程(09961)升1.5%報576元，同程旅行(00780)升0.09%報23.14元。新消費股方面，蜜雪(02097)升4.99%報437.8元，毛戈平(01318)升4.91%報95.05元，老鋪黃金(06181)升1.68%報667元，惟泡泡瑪特(09992)跌3.58%報215.2元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

