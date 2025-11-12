  • 會員
異動精選 | 軟銀清倉英偉達拖累阿里，泡泡瑪特被指需求惡化捱沽

12/11/2025

相關資料 - 

異動股

異動股

08111

中國科技產業集團

0.101

異動股

00975

MONGOL MINING

10.370

異動股

00316

東方海外國際

135.900

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,353.77
    +425.81 (+0.888%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,853.86
    +7.25 (+0.106%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,401.77
    -66.54 (-0.284%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升104.131
變動率︰+4.851%
較港股︰+0.32%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升54.786
變動率︰+3.463%
較港股︰-0.84%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升39.846
變動率︰+2.550%
較港股︰+0.88%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升114.140
變動率︰+1.255%
較港股︰+0.56%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌32.760
變動率︰-1.710%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌157.225
變動率︰-2.223%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.170
變動率︰-2.252%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌127.425
變動率︰-3.429%
精選美股 More
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升250.455
變動率︰+5.446%
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰升339.340
變動率︰+3.631%
GS
高盛
按盤價(USD)︰升836.185
變動率︰+3.193%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌16.860
變動率︰-6.436%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/11/2025 10:13 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/11/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/11/2025 10:13 EST
緊貼市況
異動股
  • 08111 中國科技產業集團
  • 0.101
  • 00975 MONGOL MINING
  • 10.370
  • 00027 銀河娛樂
  • 42.320
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 53.350
  • 08356 進業控股
  • 0.375
股份推介
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.020
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.960
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 212.600
  • 目標︰$215.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.620
  • 目標︰$9.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.800
  • 目標︰$186.20
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.800
  • 00981 中芯國際
  • 73.250
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 43.700
  • 00823 領展房產基金
  • 42.060
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.700
報章貼士
  • 02232 晶苑國際
  • 7.230
  • 目標︰--
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 43.540
  • 目標︰$50.00
  • 02198 中國三江化工
  • 2.940
  • 目標︰$3.15
熱炒概念股
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2025 23:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
