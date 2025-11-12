  • 會員
陳茂波：迅清結算引入港交所為策略性股東，可提升投資效率和靈活度

12/11/2025

　　金管局宣布，旗下迅清結算控股有限公司引入港交所(00388)為策略性股東，金管局、港交所及及迅清結算今日舉行簽約儀式，財政司司長陳茂波在儀式上致辭表示，是次合作具戰略意義，可提升投資效率和靈活度，相信未來將有更多國際投資者配置包括中國國債的內地資產。

 

陳茂波：迅清結算引入港交所為策略性股東，可提升投資效率和靈活度

財政司司長陳茂波

 

　　他指出，今次合作將促進探索雙方託管的債券及資產作為抵押品的互通性，提升抵押品管理效率、有效釋放潛在流動性，並促進股票市場和固定收益及貨幣市場更好聯動發展。

 

　　陳茂波續指，是次策略合作是加速推動金融基建高效聯通關鍵一步，更加是本港金融市場跨越式發展。金管局和港交所強強聯手，為香港國際金融市場提速和深化發展創造有利條件。

 

迅清結算引入港交所為策略性股東，港交所陳翊庭：合作具深遠戰略意義

 

陳茂波：迅清結算引入港交所為策略性股東，可提升投資效率和靈活度

 

　　港交所行政總裁陳翊庭在儀式上致辭表示，是次合作具深遠戰略意義，標誌著香港金融基建發展邁向新里程碑，港交所多年來與金管局推動債券通、互換通等互聯互通發展，令國際投資者更方便參與內地固定收益市場。

 

　　她續指，隨著內地債券市場和債券通規模不斷擴大，愈來愈多國際投資者將中國債券納入亞洲資產配置，預計資金流入將會持續增加。

 

　　展望未來，她指出，隨著全球投資者對亞洲市場的興趣持續增加，港交所將繼續與監管機構及市場參與者合作，提升香港債券集資、風險管理及人民幣業務競爭力，促進國際資金流入、支持人民幣國際化，並加強與內地金融合作，提升香港作為國際金融中心的地位。

 

余偉文：迅清旗下CMU連接中國與全球市場發揮關鍵作用

 

　　金管局總裁及迅清結算控股主席余偉文表示，迅清結算營運的債務工具中央結算系統（CMU）債券託管總額約5萬億港元等值，過去20年增長13倍。而2007年開始離岸人民幣債券發行，2017及2021年先後開通債券通北向通及南向通，存放在CMU的離岸人民幣債券總額亦達1.3萬億元人民幣，佔全球份額逾80%，逾60%內地銀行間債券市場的交易亦經債券通進行。

 

探討擴大CMU託管證券，在港交所旗下不同清算所作抵押品

 

　　他續指，上述數字反映CMU在推進香港作為全球離岸人民幣業務樞紐，連接中國與全球市場方面發揮關鍵作用，亦指迅清結算正積極建立股票交易後的資產服務平台，希望可提供一站式服務管理，包括債券或股票等多元化資產組合。雙方未來將深入探討擴大CMU託管的證券，可以在港交所旗下不同清算所作為抵押品，以及增加衍生產品種類，完善香港資本市場風險管理工具。

 

撰文：經濟通採訪組

 

12/11/2025
陳茂波：迅清結算引入港交所為策略性股東，可提升投資效率和靈活度
