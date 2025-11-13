  • 會員
開市Go | 美股道指創新高，光伏行業闢謠不利傳聞，騰訊音樂績後美股挫

13/11/2025

要聞盤點

 

1、美股周三市（12日）況反覆，三大指數收市表現分歧。道指連續第二日創下歷史新高，收市成功站穩48000點以上。科技股則沽壓顯著，拖累納指下跌。市場普遍憧憬困擾多時的美國政府停擺局面將告一段落，支持金融及周期股份向好，但資金輪動亦引發對科技股估值過高的擔憂。道指收市升326.86點，或0.68%，報48254.82點；標普500指數升4.38點，或0.06%，報6850.99點；納指跌61.84點，或0.26%，報23406.46點。中國金龍指數跌120點。日經期貨截至上午7時56分跌190點。

 

2、美國眾議院即將就臨時撥款法案進行表決。白宮稱，長時間停擺可能導致10月就業和CPI報告永遠不會發布。交通部長表示，希望在停擺結束後一周內開始放寬航班限制。

 

3、美國國債價格周三顯著上漲，帶動孳息率全面回落。市場將財政部長貝森特的言論解讀為利好長期債券，加上疲軟的勞動力市場數據加劇經濟憂慮，共同為債市升勢提供動力，並強化市場對聯儲局最快下月減息的預期。

 

4、亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克重申其維持利率不變的立場。他警告，通脹仍然是當前更清晰且更緊迫的經濟風險，減息或將釋放通脹。

 

5、加拿大央行公布10月29日會議紀錄顯示，儘管最終決定減息，但決策官員曾就減息的確切時機進行過辯論。央行最終仍決定將主要政策利率下調25個點子至2.25厘，為連續第二次減息。

 

6、在中美貿易休戰協議達成僅兩周後，據報中國採購美國大豆的步伐似已陷入停滯。

 

7、法國總統馬克龍與盟友據悉密商邀請中國國家主席習近平出席明年的七國集團峰會，馬克龍還在考慮12月訪問中國的計畫。

 

8、據彭博引述知情人士透露，中國高速光學模組解決方案提供商中際旭創已為香港上市交易選定銀行，擬集資至少30億美元（約234億港元）。

 

9、據金融時報報道，東南亞兩大科技巨企Grab與GoTo的合併談判已進入新階段。為爭取印尼政府對此項重大交易的批准，雙方正與印尼主權財富基金Danantara洽商，擬授予其黃金股。

 

即時重點新聞

13/11/2025 12:45  《午市前瞻》缺資金支撐恒指難企兩萬七，潤地減持補水華潤萬象跌完未？

13/11/2025 11:57  【特朗普新政】美國聯邦政府獲續糧至明年1月，兩個月後停擺危機再起

13/11/2025 12:06  恒指半日跌156點報26766，華潤萬象挫6%，雙11失色京東阿里跌

13/11/2025 12:11  津上機床(01651)中期純利升47.7%至5億人幣，派息60港仙

13/11/2025 11:14  《異動股》光伏股齊彈信義光能升逾3%，多晶硅收儲平台被否決傳聞被指不實

13/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒８６億元，買小米沽阿里

13/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】麥格理、富瑞升新秀麗目標五成兼升級，中金升潤…

13/11/2025 11:33  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０１，隔夜拆息較上日微軟１５基點

