盤前攻略 | 道指創新高納指續跌 重磅業績前恒指料反覆偏軟

13/11/2025

　　美國眾議院周三審議撥款法案，有望結束歷時逾40天的停擺，據統計，除1995年外，美股在停擺完結後均造好，以消費股表現最佳。美股周三造好，道指高開87點後，升幅擴大至最多503點，高見48431點創歷史新高；尾段升幅收窄，收市仍漲326點或0.68%，報48254點；收市首次升上48000點關。標指升0.06%，報6850點；納指挫0.26%，報23406點。

 

盤前攻略 | 道指創新高納指續跌 重磅業績前恒指料反覆偏軟

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數跌1.46%。阿里巴巴跌1.80%，報157.91美元；京東跌1.14%，報31.25美元；百度跌2.28%，報128.94美元；理想跌1.96%，報20.02美元；小鵬跌2.81%，報27.28美元；蔚來跌2.72%，報6.45美元；嗶哩嗶哩升0.18%，報27.19美元；騰訊音樂跌8.39%，報19.01美元。

 

夜期略低水，港股ADR個別走

 

　　恒指夜期跌70點，報26899，低水24點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股低0.84%，折合100.9港元；長和(00001)ADR較港股低0.42%，折合55.0港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.64%，折合652.8港元；小米(01810)ADR較港股高0.08%，折合43.7港元；港交所(00388)ADR較港股高0.20%，折合438.3港元；滙控(00005)ADR較港股高0.63%，折合114.2港元。


　
美股走勢分化科技股承壓不輕，港股科技股低撈仍有風險

 

　　恒指昨日盤中高位升上27000點，殺入熊證重貨區，連同27000點以下組別，昨日再有過千張熊證跌入被收回範圍。不過淡友死心不息，除了27000至27099區間數量急跌外，其餘組別的熊證數量大部分上升，其中27200至27299區間新增387張，而重貨區維持於27500至27599區間，數量新增過百張至總數908張。相反，恒指上升牛證輕微下跌。而牛證重貨區依然維持在25100至25199區間，該區距離恒指現價至少1723點，反映好友態度仍審慎。有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌56點，報26857，低水65點。由於兩大科技股騰訊及京東(9618)將於盤後公布業績，預料恒指輕微低開，走勢反覆偏軟，除非A股持續下跌拖累大盤，否則26800料有初步支持。

 

　　美股近期走勢分化，道指連續兩日創收市新高，但納指連續兩日收跌，顯示AI相關股承受的壓力不輕。至於港股中的AI相關股，市場傾向於以低市盈率為藉口，認為泡沫風險小。而不是以該等股份年內升幅，未來盈利能否跟上股價升幅，以及年內鉅額投資與獲利是否成正比的角度去看。儘管回報往往要一段時間才慢慢顯現，但當華爾街意識到回報可以比預期來得慢，積極裁員作回應，而港股中的AI科技龍頭至今卻少見大裁員，難免讓人擔心其高成本投入能否持續，又能否收回成效，此刻撈底的風險不小。

 

　　昨日港股收市後，騰訊音樂(01698)公布，第三季純利21.5億元人民幣，按年增長36%，經調整純利24.1億元人民幣，按年增長32.6%。期內，總收入84.6億元人民幣，按年增長20.6%。不過，美股ADR仍挫8.4%，可以關注今日H股跌勢是否能收窄。

 

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

