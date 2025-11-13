  • 會員
美股 | 市場等待美政府結束停擺，道指再創歷史新高

13/11/2025

美股 | 市場等待美政府結束停擺，道指再創歷史新高

 

 

　　市場普遍憧憬美國聯邦政府停擺局面將告一段落，道指周三（12日）連續第二日創下歷史新高，收市成功站穩48000點以上。但美股整體市況反覆，三大指數收市表現分歧。

 

　　道指收市升326.86點，或0.68%，報48254.82點；標普500指數升4.38點，或0.06%，報6850.99點；納指跌61.84點，或0.26%，報23406.46點。

 

　　金融股成為升市火車頭，美國銀行(US.BAC)升約1%，花旗(US.C)則錄得2.1%升幅。摩根大通(US.JPM)升1.5%，高盛(US.GS)漲3.5%，美國運通(US.AXP)升0.7%，並創下歷史新高，為指數帶來重要支持。

 

　　科技股沽壓顯著，拖累納指下跌。人工智能相關股份延續本月以來的波動走勢。儘管AMD(US.AMD)股價逆市大漲9%，但其他如甲骨文(US.ORCL)跌3.9%，Palantir(US.PLTR)則跌3.6%。

 

紐約期金表現強勁

 

　　金價延續升勢。現貨金價盤中高見4211美元，低位則為4098美元，日內報4196美元，升1.7%。紐約期金亦表現強勁，報4203美元，升2.1%。​

 

　　美匯指數錄得溫和上漲，日內報99.5，微升0.05%。美元兌日圓匯價顯著上揚，一度升穿155水平，日內報154.75，升約0.4%。歐元兌美元全日波幅有限，日內報1.159，微升0.07%。

 

國際原油市場遭遇重挫

 

　　國際原油市場遭遇重挫，紐約期油價格大跌4.19%，報58.43美元，創下9月初以來低位。布蘭特期油同步下挫3.8%至62.68美元。

撰文：經濟通國金組

