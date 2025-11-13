異動股 | 華潤萬象低開8%，遭潤地折讓近一成減持約2.2%股份套現20億元

華潤萬象生活(01209)現價跌7.8%，報42.5元，該股成交約4969萬股，涉資20.72億元。

華潤置地公布，與配售代理UBS AG Hong Kong Branch訂立配售協議，計劃出售其持有的附屬華潤萬象生活約4950萬股股份，佔華潤萬象生活已發行股份總數約2.17%。配售價定為每股41.70元，較華潤萬象生活最後交易日收市價46.12元折讓約9.58%，惟華潤萬象股價過去連續三日大升，以連升三日前上周五收市價39.78元計，配售價約為溢價約4.8%。

完成配售後，華潤置地於華潤萬象生活的持股比例將由約72.29%降至約70.12%，華潤萬象生活仍為華潤置地的附屬公司，其財務業續將繼續合併至華潤置地財務報表。是次出售事項預計所得款項淨額約為20.61億元，擬用作集團收購儲備土地、開發成本及一般營運資金。

表列同板塊或相關股份表現

股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 華潤萬象生活(01209) 42.50元 跌7.85% 潤地(01109) 30.66元 跌0.13% 中海物業(02669) 5.11元 無升跌 中海外(00688) 13.77元 升0.73% 越秀服務(06626) 2.60元 無升跌 越地(00123) 4.70元 無升跌 金茂服務(00816) 2.91元 無升跌 中國金茂(00817) 1.42元 無升跌 保利物業(06049) 36.38元 升0.28% 保利置業集團(00119) 2.20元 升0.46%

撰文：經濟通市場組

