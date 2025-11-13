異動股 | 華潤萬象低開8%，遭潤地折讓近一成減持約2.2%股份套現20億元
13/11/2025
華潤萬象生活(01209)現價跌7.8%，報42.5元，該股成交約4969萬股，涉資20.72億元。
華潤置地公布，與配售代理UBS AG Hong Kong Branch訂立配售協議，計劃出售其持有的附屬華潤萬象生活約4950萬股股份，佔華潤萬象生活已發行股份總數約2.17%。配售價定為每股41.70元，較華潤萬象生活最後交易日收市價46.12元折讓約9.58%，惟華潤萬象股價過去連續三日大升，以連升三日前上周五收市價39.78元計，配售價約為溢價約4.8%。
完成配售後，華潤置地於華潤萬象生活的持股比例將由約72.29%降至約70.12%，華潤萬象生活仍為華潤置地的附屬公司，其財務業續將繼續合併至華潤置地財務報表。是次出售事項預計所得款項淨額約為20.61億元，擬用作集團收購儲備土地、開發成本及一般營運資金。
表列同板塊或相關股份表現
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|華潤萬象生活(01209)
|42.50元
|跌7.85%
|潤地(01109)
|30.66元
|跌0.13%
|中海物業(02669)
|5.11元
|無升跌
|中海外(00688)
|13.77元
|升0.73%
|越秀服務(06626)
|2.60元
|無升跌
|越地(00123)
|4.70元
|無升跌
|金茂服務(00816)
|2.91元
|無升跌
|中國金茂(00817)
|1.42元
|無升跌
|保利物業(06049)
|36.38元
|升0.28%
|保利置業集團(00119)
|2.20元
|升0.46%
撰文：經濟通市場組
