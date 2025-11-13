  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

金屬價格｜金價後市如何走？金礦股有貨續持有？

13/11/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://youtu.be/NQ9Qd5D-wd0

 

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02689

玖龍紙業

6.190

異動股

09696

天齊鋰業

56.500

異動股

02465

龍蟠科技

16.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02689 玖龍紙業
  • 6.180
  • 09696 天齊鋰業
  • 56.250
  • 02465 龍蟠科技
  • 15.930
  • 06160 百濟神州
  • 227.400
  • 02258 華滋國際海洋
  • 0.249
股份推介
  • 00241 阿里健康
  • 5.830
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.900
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.860
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 227.400
  • 目標︰$215.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.540
  • 目標︰$9.50
人氣股
  • 06682 第四範式
  • 52.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.100
  • 00700 騰訊控股
  • 650.500
  • 02318 中國平安
  • 60.250
  • 00005 滙豐控股
  • 114.200
報章貼士
  • 00016 新鴻基地產
  • 101.800
  • 目標︰--
  • 02628 中國人壽
  • 27.820
  • 目標︰--
  • 01828 富衛集團
  • 39.940
  • 目標︰$50.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/11/2025 12:45  《午市前瞻》缺資金支撐恒指難企兩萬七，潤地減持補水華潤萬象跌完未？

13/11/2025 11:57  【特朗普新政】美國聯邦政府獲續糧至明年1月，兩個月後停擺危機再起

13/11/2025 12:06  恒指半日跌156點報26766，華潤萬象挫6%，雙11失色京東阿里跌

13/11/2025 12:11  津上機床(01651)中期純利升47.7%至5億人幣，派息60港仙

13/11/2025 11:14  《異動股》光伏股齊彈信義光能升逾3%，多晶硅收儲平台被否決傳聞被指不實

13/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒８６億元，買小米沽阿里

13/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】麥格理、富瑞升新秀麗目標五成兼升級，中金升潤…

13/11/2025 11:33  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０１，隔夜拆息較上日微軟１５基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 缺資金支撐恒指難企兩萬七 潤地減持補水華潤萬象跌完未？新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

奇瑞 | FOCUS | 挑戰天梯撞護欄，車圈流量焦慮症新文章
人氣文章

新聞>國際動態

停擺結束 | 美國眾議院通過結束政府停擺法案，美股期指上漲，美債持穩新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

昂坪360全年通85折︱行山儲印章換禮品＋四大路線推介
人氣文章

影視娛樂

11月新片速遞：舒淇首執導《女孩》奪獎，馮德倫力撐，威尼斯影后辛芷蕾《日掛中天》，探討原諒與愛
人氣文章

智城物語．方展策

比特幣末日論再起！Google量子晶片比超級電腦快1.3萬倍，Bitcoin加密機制將被完全破解？
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

Situationship的年代：不確立關係，是對愛情覺醒抑或自我逃避？
人氣文章

Beauty

奢寵節日美肌：La Mer、Chantecaille、The Whoo節日限定護膚套裝推薦，送禮自用都心動！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

風水角度剖析兩性關係（下）: 整容不能改變命運！豬膽鼻旺夫係真？圓眼易被騙？催旺桃花留意這個方位
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫運用八字、用神與忌神治療月經前痤瘡：半年反覆病例、飲食宜忌
人氣文章
改善骨盤前傾問題：5個簡易方法減少腰椎彎曲
人氣文章
安全感 X 親子相處新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 13:23
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 13:23
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 13:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/11/2025 13:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/11/2025
港股 | 午市前瞻 | 缺資金支撐恒指難企兩萬七 潤地減持補水華潤萬象跌完未？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區