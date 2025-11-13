港股 | 午市前瞻 | 缺資金支撐恒指難企兩萬七 潤地減持補水華潤萬象跌完未？

恒指攻關兩萬七存阻力，港股三連升後回調，加上內媒報道雙11氣氛不佳，恒指半日報26766，跌156點或0.6%，主板成交近1271億元。恒生中國企業指數報9477，跌61點或0.6%。恒生科技指數報5888，跌45點或0.8%。

（Shutterstock圖片）

麥嘉嘉：料恒指短線在26500點至27000點高位整固

恒指昨日曾突破兩萬七關，但未能企穩，今日走勢反覆偏軟。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，今日恒指調整主要受科技板塊及地產板塊走弱拖累。近期未見資金大幅流入，難以支撐恒指持續衝高，短線恒指收復兩萬七關口的可能性較低，預期恒指將在26500點至27000點高位整固，建議密切留意大市成交量以及板塊輪動節奏。

騰訊(00700)將於今天盤後公布業績，市場期待短線藉此推升恒指，麥嘉嘉提到，重磅股業績須大幅優於預期以及市場資金流量顯著改善，才有望推動收復兩萬七關。

潤地減持為補充資金彈藥

華潤置地(01109)今早公布，計劃出售其持有的附屬華潤萬象生活(01209)約4950萬股股份，佔華潤萬象生活(01209)已發行股份總數約2.17%。配售價定為每股41.70元，較華潤萬象生活最後交易日收市價46.12元折讓約9.58%。完成配售後，華潤置地於華潤萬象生活的持股比例將由約72.29%降至約70.12%，華潤萬象生活仍為華潤置地的附屬公司。

麥嘉嘉表示，潤地減持是內地房地產行業整體資金鏈緊張所致，內地的房地產價格和成交量未有明顯回升，內房股的債務重組問題的解決仍需時，潤地需藉此補充資金。麥嘉嘉進一步指出，目前對內房板塊看法中性，雖然潤地作為國企，較其他內房股有資金優勢，但始終受制於行業的整體復甦節奏以及行業共性問題。

潤地是次出售事項預計所得款項淨額約為20.61億元，擬用作集團收購儲備土地、開發成本及一般營運資金。麥嘉嘉表示，上述說法是地產開發商常用的說辭，預期不會有進一步的重大戰略舉措，資金料被用以日常經營事務。

華潤萬象生活方面，股價今日明顯受壓，低見41.9元。麥嘉嘉預期華潤萬象生活的支持位位於39.6元。

華潤置地股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

騰訊績後料於648元至668元區間波動

騰訊及京東(09618)今日盤後將公布第三季度業績，惟兩股早盤齊捱沽。麥嘉嘉表示，騰訊的業績重點關注雲業務增長、視頻號廣告營收、遊戲IP延伸這三方面。彭博預期騰訊第三季度的收入按年增長13個百分點，主要推動力來自AI技術應用以及廣告業務。麥嘉嘉指出，預期騰訊雲業務的增長將進一步推升盈利表現，但考慮到恒指目前處於高位震盪的狀態，除非騰訊業績表現遠超預期，否則股價表現將受限於恒指升幅，於648元至668元區間波動。

至於京東，麥嘉嘉直言，市場預期京東收入將按年增長12.9個百分點，但考慮到行業競爭激烈、電商補貼等因素，盈利仍承壓，因此對京東看法較保守，建議投資者暫時避開，其股價支持位在120元。

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場

