  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 缺資金支撐恒指難企兩萬七 潤地減持補水華潤萬象跌完未？

13/11/2025

　　恒指攻關兩萬七存阻力，港股三連升後回調，加上內媒報道雙11氣氛不佳，恒指半日報26766，跌156點或0.6%，主板成交近1271億元。恒生中國企業指數報9477，跌61點或0.6%。恒生科技指數報5888，跌45點或0.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 缺資金支撐恒指難企兩萬七 潤地減持補水華潤萬象跌完未？

（Shutterstock圖片）

 

麥嘉嘉：料恒指短線在26500點至27000點高位整固

 

　　恒指昨日曾突破兩萬七關，但未能企穩，今日走勢反覆偏軟。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，今日恒指調整主要受科技板塊及地產板塊走弱拖累。近期未見資金大幅流入，難以支撐恒指持續衝高，短線恒指收復兩萬七關口的可能性較低，預期恒指將在26500點至27000點高位整固，建議密切留意大市成交量以及板塊輪動節奏。

 

　　騰訊(00700)將於今天盤後公布業績，市場期待短線藉此推升恒指，麥嘉嘉提到，重磅股業績須大幅優於預期以及市場資金流量顯著改善，才有望推動收復兩萬七關。

 

潤地減持為補充資金彈藥

 

　　華潤置地(01109)今早公布，計劃出售其持有的附屬華潤萬象生活(01209)約4950萬股股份，佔華潤萬象生活(01209)已發行股份總數約2.17%。配售價定為每股41.70元，較華潤萬象生活最後交易日收市價46.12元折讓約9.58%。完成配售後，華潤置地於華潤萬象生活的持股比例將由約72.29%降至約70.12%，華潤萬象生活仍為華潤置地的附屬公司。

 

　　麥嘉嘉表示，潤地減持是內地房地產行業整體資金鏈緊張所致，內地的房地產價格和成交量未有明顯回升，內房股的債務重組問題的解決仍需時，潤地需藉此補充資金。麥嘉嘉進一步指出，目前對內房板塊看法中性，雖然潤地作為國企，較其他內房股有資金優勢，但始終受制於行業的整體復甦節奏以及行業共性問題。

 

　　潤地是次出售事項預計所得款項淨額約為20.61億元，擬用作集團收購儲備土地、開發成本及一般營運資金。麥嘉嘉表示，上述說法是地產開發商常用的說辭，預期不會有進一步的重大戰略舉措，資金料被用以日常經營事務。

 

　　華潤萬象生活方面，股價今日明顯受壓，低見41.9元。麥嘉嘉預期華潤萬象生活的支持位位於39.6元。

 

港股 | 午市前瞻 | 缺資金支撐恒指難企兩萬七 潤地減持補水華潤萬象跌完未？

華潤置地股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

騰訊績後料於648元至668元區間波動

 

　　騰訊及京東(09618)今日盤後將公布第三季度業績，惟兩股早盤齊捱沽。麥嘉嘉表示，騰訊的業績重點關注雲業務增長、視頻號廣告營收、遊戲IP延伸這三方面。彭博預期騰訊第三季度的收入按年增長13個百分點，主要推動力來自AI技術應用以及廣告業務。麥嘉嘉指出，預期騰訊雲業務的增長將進一步推升盈利表現，但考慮到恒指目前處於高位震盪的狀態，除非騰訊業績表現遠超預期，否則股價表現將受限於恒指升幅，於648元至668元區間波動。

 

　　至於京東，麥嘉嘉直言，市場預期京東收入將按年增長12.9個百分點，但考慮到行業競爭激烈、電商補貼等因素，盈利仍承壓，因此對京東看法較保守，建議投資者暫時避開，其股價支持位在120元。

 

港股 | 午市前瞻 | 缺資金支撐恒指難企兩萬七 潤地減持補水華潤萬象跌完未？

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 缺資金支撐恒指難企兩萬七 潤地減持補水華潤萬象跌完未？

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08460

基地錦標集團

0.580

異動股

00981

中芯國際

75.600

異動股

03908

中金公司

20.360

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08460 基地錦標集團
  • 0.580
  • 00981 中芯國際
  • 75.600
  • 03908 中金公司
  • 20.360
  • 08079 仍志集團控股
  • 0.640
  • 03692 翰森製藥
  • 38.500
股份推介
  • 00241 阿里健康
  • 5.900
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.960
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 14.070
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 229.000
  • 目標︰$215.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.620
  • 目標︰$9.50
人氣股
  • 06682 第四範式
  • 53.050
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.000
  • 02318 中國平安
  • 60.950
  • 00981 中芯國際
  • 75.600
  • 00700 騰訊控股
  • 656.000
報章貼士
  • 00016 新鴻基地產
  • 102.700
  • 目標︰--
  • 02628 中國人壽
  • 28.300
  • 目標︰--
  • 01828 富衛集團
  • 40.100
  • 目標︰$50.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/11/2025 16:33  【騰訊業績】騰訊第三季經調整盈利升18%至705.5億元人民幣，勝預期

13/11/2025 18:05  中芯(00981)第三季純利升28.9%至1.9億美元

13/11/2025 17:44  京東(09618)第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣

13/11/2025 18:20  嗶哩嗶哩(09626)第三季虧轉盈，錄經調整淨利潤7.9億元人民幣

13/11/2025 17:15  《盤後部署》利好突襲恒指收市企上兩萬七，阿里利好頻發或吸引基金重新加倉

13/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３５﹒２１億元，買阿里沽盈富基金

13/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】麥格理、富瑞升新秀麗目標五成兼升級，中金升潤…

13/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７０９，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

京東 | 第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 雙11全網銷售增14%，百度文心大模型5.0上線，股匯漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊業績 | 騰訊第三季經調整盈利升18%至705.5億元人民幣，勝預期新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
人氣文章

智城物語．方展策

比特幣末日論再起！Google量子晶片比超級電腦快1.3萬倍，Bitcoin加密機制將被完全破解？
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

直至我聽完最後一集《早霸王》
人氣文章

先行入手．Onki Chan

超前部署聖誕禮物指南！時尚銀包12選：CHANEL 山羊皮小銀包、$5千元以下入手 LOUIS VUITTON MagSafe 卡包
人氣文章

ChatENT．月巴氏

仍然是那個女孩
健康好人生 Health Channel
人氣文章
藥物安全 │ 36歲男感冒亂食藥誘發喉嚨真菌感染，醫生警告：濫用藥物後果嚴重新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
名人保養 │ 54歲袁詠儀素顏探班張智霖，真實狀態曝光網民讚：依然十分漂亮
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 20:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/11/2025
京東 | 第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

暴力企業化、人道靠邊站的蘇丹悲歌

13/11/2025 12:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區