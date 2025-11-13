  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

新秀麗 | 第三季多賺11%兼第四季展望樂觀，大行齊唱好股價曾飆逾兩成可否追入？

13/11/2025

　　新秀麗(01910)公布業績，第三季盈利按年升11%至7350萬美元，相比上半年盈利倒退大為改善，第三季銷售額跌幅亦收窄至約1%，毛利率則升至59.6%，且管理層對第四季業績展望樂觀，預期有頗強勁復甦。新秀麗績後獲多家大行唱好，其中大摩形容公司開始步入新周期，料將出現顯著估值重估，予目標價24元，股價今早(13日)最多飆25%高見20.96元，半日則升18%，是否仍可追入？

 

新秀麗 | 第三季多賺11%兼第四季展望樂觀，大行齊唱好股價飆升可否追入？

（AP圖片）

 

第三季純利按年升11%銷售額跌0.6%　毛利率升至59.6%

 

　　新秀麗公布，截至9月30日止第三季純利約7350萬美元，按年升11%，每股盈利5.3美仙。集團第三季銷售淨額8.7億美元，減少0.6%，按不變匯率基準計算則減少1.3%，相較第二季度減幅4.8%有所改善，主要受全球旅遊需求持續增長、新產品强勢上市，以及廣告宣傳活動支持。第三季毛利5.2億美元，跌0.1%，毛利率59.6%，升0.3個百分點，乃因TUMI與DTC渠道對總銷售淨額貢獻上升所帶來的組合效應，經調整EBITDA約1.4億美元，跌7.7%，由於銷售淨額輕微減少及分銷開支同比增加，部分被營銷開支減少所抵銷。

 

　　集團首三季純利1.9億美元，按年跌18.6%，每股盈利13.8美仙，銷售淨額25.3億美元，跌4.2%，毛利15億美元，跌5.1%，毛利率59.3%，跌0.6個百分點，經調整EBITDA約4.1億美元，跌15.7%。集團指，於9月底，現金及現金等價物約5億美元，未償還金融債務約17.5億美元，導致淨債務約12.5億美元，比去年底升1.5億美元。

 

大摩：第四季展望積極料現顯著估值重估　予目標價24元

 

　　摩根士丹利發表研究報告，預計新秀麗受第四季積極展望的推動，將出現顯著估值重估。8月至10月銷售增長已轉正。10月美國航空客運量增長約4%，創下今年以來最高增幅，儘管2024年第四季批發基數較高，但仍支撐了管理層的樂觀預期，予該股「增持」評級，目標價24元。

 

　　該行指，在需求疲軟和關稅影響下，第三季毛利率依然強勁，供應鏈和產品管理得到改善，品牌價值增強，競爭格局可控。集團業績下滑始於2024年第二及第三季度，全球需求受到通脹和旅遊熱潮逆轉的衝擊。不過，2025年第三季可能標誌著新周期的開始。

 

新秀麗 | 第三季多賺11%兼第四季展望樂觀，大行齊唱好股價曾飆逾兩成可否追入？

（新秀麗網頁截圖）

 

中信里昂：銷售額有望重回3%增長　升目標價至22元   

 

　　中信里昂指，新秀麗第三季業績、第四季展望以及雙重上市的最新進展應會成為推動其業績增長的催化劑。公司第三季銷售額同比減1.3%至8.73億美元，所有地區及品牌均錄得環比增長。 8月至10月銷售額轉正，11月至今的銷售趨勢也持續良好。中國市場第三季表現跑贏大市，同比增10%，這與中信里昂此前的預期相符。管理階層對第四季環比改善充滿信心。


　　中信里昂上調新秀麗2025至2027財年銷售額預測2至3%，純利預測2至10%，主要考慮2025年下半年前景改善。預測2025財年調整後EBITDA利潤率為16.4%，同比減2.7個百分點，2026財年將達到17.1%，銷售額重回3%的增長，上調目標價4.8%，從21元升至22元，重申高度確信的「跑贏大市」評級。麥格理亦將其目標價由14元升至22.2元，評級由「中性」升至「跑贏大市」；高盛將目標價由20.9元升至22元，維持「買入」評級；富瑞將目標價由14.62元升至22元，評級由「持有」升至「買入」。

 

瑞銀：料市場對第四季銷售增長展望等有正面反應

 

　　另瑞銀稱，新秀麗第三季經調整EBITDA按年跌8%至1.43億美元，符合該行預期的1.39億美元，EBITDA利潤率16.3%，對比該行預測的16.1%。淨銷售增長顯著放緩，按固定匯率計按年跌1%，較第二季的按年跌6%收窄，部分受惠於低基數。管理層稱收入正面動力持續至10月，並預期第四季淨銷售增長於高基數下進一步改善，毛利率維持穩定的59.6%水平，受惠產品組合轉向Tumi及直銷渠道，以及紓緩美國關稅影響的有效措施。管理層因應市場情況，有意明年完成雙重上市。該行料市場對公司第四季銷售增長展望勝預期，以及管理層維持利潤率信心作出正面反應。

 

　　該行又指，新秀麗以預測市盈率10.2倍作交易，仍較歷史平均值低1.3個標準差。該行目前檢討對新秀麗的投資評級及目標價，此前為「中性」及目標價17.4元。

 

何啟俊：業績應已觸底兼受惠第四季多長假　惟宜待回至18.5元才吼     

 

新秀麗 | 第三季多賺11%兼第四季展望樂觀，大行齊唱好股價曾飆逾兩成可否追入？

（何啟俊）

 

　　獨立股評人何啟俊指，新秀麗第三季業績的確比之前有改善，但仍稍遜市場預期，今日股價爆升相信是緣於管理層在電話會議中表示公司業績第三季已觸底，第四季會有頗強勁復甦。另見公司第三季收入按季跌幅收窄，也給予市場信心。公司似乎已脫離最艱難時間，且第四季有聖誕及除夕等長假期，大家都會覺得對銷售可能有些幫助。不過，績前大家都預期業績會有改善，股價已升了一些，再加上管理層最新論述，令股價再升，短期不建議再於現價追入，始終彈得太快，且見其今日半日也於高位回落，出現一支頗長手影的陽燭，可待其回至18.5元才考慮。

 

　　至於新秀麗有否機會重上年初約23元高位，何啟俊認為，這就要看其業績改善純粹只限於管理層提到的第四季，抑或過了第四季的旅遊高峰期後明年第一季仍可保持，即要看其業績改善的持續性，若見往後業績連續一兩季繼續好轉，股價重上之前高位不出奇。

 

　　新秀麗半日升17.99%收報19.68元，最多升25.66%至20.96元，成交4.41億元。

 

新秀麗 | 第三季多賺11%兼第四季展望樂觀，大行齊唱好股價曾飆逾兩成可否追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

其他新秀麗關新聞：
大行報告 | 新秀麗績後大行齊看$22，仲有內房、內險股最新評級/目標價
新秀麗(01910) 第三季純利7350萬美元增11%，毛利率升0.3個百分點
新秀麗(01910) 已動用發票據及借款，悉數償還明年到期優先票據本金連息

 

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08460

基地錦標集團

0.580

異動股

00981

中芯國際

75.600

異動股

03908

中金公司

20.360

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08460 基地錦標集團
  • 0.580
  • 00981 中芯國際
  • 75.600
  • 03908 中金公司
  • 20.360
  • 08079 仍志集團控股
  • 0.640
  • 03692 翰森製藥
  • 38.500
股份推介
  • 00241 阿里健康
  • 5.900
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.960
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 14.070
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 229.000
  • 目標︰$215.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.620
  • 目標︰$9.50
人氣股
  • 06682 第四範式
  • 53.050
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.000
  • 02318 中國平安
  • 60.950
  • 00981 中芯國際
  • 75.600
  • 00700 騰訊控股
  • 656.000
報章貼士
  • 00016 新鴻基地產
  • 102.700
  • 目標︰--
  • 02628 中國人壽
  • 28.300
  • 目標︰--
  • 01828 富衛集團
  • 40.100
  • 目標︰$50.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/11/2025 16:33  【騰訊業績】騰訊第三季經調整盈利升18%至705.5億元人民幣，勝預期

13/11/2025 18:05  中芯(00981)第三季純利升28.9%至1.9億美元

13/11/2025 17:44  京東(09618)第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣

13/11/2025 18:20  嗶哩嗶哩(09626)第三季虧轉盈，錄經調整淨利潤7.9億元人民幣

13/11/2025 17:15  《盤後部署》利好突襲恒指收市企上兩萬七，阿里利好頻發或吸引基金重新加倉

13/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３５﹒２１億元，買阿里沽盈富基金

13/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】麥格理、富瑞升新秀麗目標五成兼升級，中金升潤…

13/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７０９，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

京東 | 第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 雙11全網銷售增14%，百度文心大模型5.0上線，股匯漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊業績 | 騰訊第三季經調整盈利升18%至705.5億元人民幣，勝預期新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

KFC買一送一優惠！限時5日 4款指定套餐：家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞／巴辣雞腿包
人氣文章

影視娛樂

11月新片速遞：舒淇首執導《女孩》奪獎，馮德倫力撐，威尼斯影后辛芷蕾《日掛中天》，探討原諒與愛
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

金泰亨一周釋出兩個美容代言！從韓國TIRTIR到日本Yunth，「V式美學時代」正式展開？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

仍然是那個女孩
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫運用八字、用神與忌神治療月經前痤瘡：半年反覆病例、飲食宜忌
人氣文章
30歲男狂玩手機致突發腦膜炎，高燒昏迷後智力退化至3歲兒童
人氣文章
益生菌補充劑怎麼吃最有效？膠囊與粉末比較，營養師7個實用建議新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 20:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/11/2025
京東 | 第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

暴力企業化、人道靠邊站的蘇丹悲歌

13/11/2025 12:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區