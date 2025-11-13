新秀麗 | 第三季多賺11%兼第四季展望樂觀，大行齊唱好股價曾飆逾兩成可否追入？

新秀麗(01910)公布業績，第三季盈利按年升11%至7350萬美元，相比上半年盈利倒退大為改善，第三季銷售額跌幅亦收窄至約1%，毛利率則升至59.6%，且管理層對第四季業績展望樂觀，預期有頗強勁復甦。新秀麗績後獲多家大行唱好，其中大摩形容公司開始步入新周期，料將出現顯著估值重估，予目標價24元，股價今早(13日)最多飆25%高見20.96元，半日則升18%，是否仍可追入？

第三季純利按年升11%銷售額跌0.6% 毛利率升至59.6%

新秀麗公布，截至9月30日止第三季純利約7350萬美元，按年升11%，每股盈利5.3美仙。集團第三季銷售淨額8.7億美元，減少0.6%，按不變匯率基準計算則減少1.3%，相較第二季度減幅4.8%有所改善，主要受全球旅遊需求持續增長、新產品强勢上市，以及廣告宣傳活動支持。第三季毛利5.2億美元，跌0.1%，毛利率59.6%，升0.3個百分點，乃因TUMI與DTC渠道對總銷售淨額貢獻上升所帶來的組合效應，經調整EBITDA約1.4億美元，跌7.7%，由於銷售淨額輕微減少及分銷開支同比增加，部分被營銷開支減少所抵銷。

集團首三季純利1.9億美元，按年跌18.6%，每股盈利13.8美仙，銷售淨額25.3億美元，跌4.2%，毛利15億美元，跌5.1%，毛利率59.3%，跌0.6個百分點，經調整EBITDA約4.1億美元，跌15.7%。集團指，於9月底，現金及現金等價物約5億美元，未償還金融債務約17.5億美元，導致淨債務約12.5億美元，比去年底升1.5億美元。

大摩：第四季展望積極料現顯著估值重估 予目標價24元

摩根士丹利發表研究報告，預計新秀麗受第四季積極展望的推動，將出現顯著估值重估。8月至10月銷售增長已轉正。10月美國航空客運量增長約4%，創下今年以來最高增幅，儘管2024年第四季批發基數較高，但仍支撐了管理層的樂觀預期，予該股「增持」評級，目標價24元。

該行指，在需求疲軟和關稅影響下，第三季毛利率依然強勁，供應鏈和產品管理得到改善，品牌價值增強，競爭格局可控。集團業績下滑始於2024年第二及第三季度，全球需求受到通脹和旅遊熱潮逆轉的衝擊。不過，2025年第三季可能標誌著新周期的開始。

中信里昂：銷售額有望重回3%增長 升目標價至22元

中信里昂指，新秀麗第三季業績、第四季展望以及雙重上市的最新進展應會成為推動其業績增長的催化劑。公司第三季銷售額同比減1.3%至8.73億美元，所有地區及品牌均錄得環比增長。 8月至10月銷售額轉正，11月至今的銷售趨勢也持續良好。中國市場第三季表現跑贏大市，同比增10%，這與中信里昂此前的預期相符。管理階層對第四季環比改善充滿信心。



中信里昂上調新秀麗2025至2027財年銷售額預測2至3%，純利預測2至10%，主要考慮2025年下半年前景改善。預測2025財年調整後EBITDA利潤率為16.4%，同比減2.7個百分點，2026財年將達到17.1%，銷售額重回3%的增長，上調目標價4.8%，從21元升至22元，重申高度確信的「跑贏大市」評級。麥格理亦將其目標價由14元升至22.2元，評級由「中性」升至「跑贏大市」；高盛將目標價由20.9元升至22元，維持「買入」評級；富瑞將目標價由14.62元升至22元，評級由「持有」升至「買入」。

瑞銀：料市場對第四季銷售增長展望等有正面反應

另瑞銀稱，新秀麗第三季經調整EBITDA按年跌8%至1.43億美元，符合該行預期的1.39億美元，EBITDA利潤率16.3%，對比該行預測的16.1%。淨銷售增長顯著放緩，按固定匯率計按年跌1%，較第二季的按年跌6%收窄，部分受惠於低基數。管理層稱收入正面動力持續至10月，並預期第四季淨銷售增長於高基數下進一步改善，毛利率維持穩定的59.6%水平，受惠產品組合轉向Tumi及直銷渠道，以及紓緩美國關稅影響的有效措施。管理層因應市場情況，有意明年完成雙重上市。該行料市場對公司第四季銷售增長展望勝預期，以及管理層維持利潤率信心作出正面反應。

該行又指，新秀麗以預測市盈率10.2倍作交易，仍較歷史平均值低1.3個標準差。該行目前檢討對新秀麗的投資評級及目標價，此前為「中性」及目標價17.4元。

何啟俊：業績應已觸底兼受惠第四季多長假 惟宜待回至18.5元才吼

獨立股評人何啟俊指，新秀麗第三季業績的確比之前有改善，但仍稍遜市場預期，今日股價爆升相信是緣於管理層在電話會議中表示公司業績第三季已觸底，第四季會有頗強勁復甦。另見公司第三季收入按季跌幅收窄，也給予市場信心。公司似乎已脫離最艱難時間，且第四季有聖誕及除夕等長假期，大家都會覺得對銷售可能有些幫助。不過，績前大家都預期業績會有改善，股價已升了一些，再加上管理層最新論述，令股價再升，短期不建議再於現價追入，始終彈得太快，且見其今日半日也於高位回落，出現一支頗長手影的陽燭，可待其回至18.5元才考慮。

至於新秀麗有否機會重上年初約23元高位，何啟俊認為，這就要看其業績改善純粹只限於管理層提到的第四季，抑或過了第四季的旅遊高峰期後明年第一季仍可保持，即要看其業績改善的持續性，若見往後業績連續一兩季繼續好轉，股價重上之前高位不出奇。

新秀麗半日升17.99%收報19.68元，最多升25.66%至20.96元，成交4.41億元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

