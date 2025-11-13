異動精選 | 阿里「千問」對撼ChatGPT股價轉升，華潤萬象遭潤地減持捱沽
13/11/2025
13/11/2025
2025-11-13
2025-11-13
2025-11-13
2025-11-13
2025-11-13
2025-11-13
2025-11-13
2025-11-13
13/11/2025 16:33 【騰訊業績】騰訊第三季經調整盈利升18%至705.5億元人民幣，勝預期
13/11/2025 18:05 中芯(00981)第三季純利升28.9%至1.9億美元
13/11/2025 17:44 京東(09618)第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣
13/11/2025 18:20 嗶哩嗶哩(09626)第三季虧轉盈，錄經調整淨利潤7.9億元人民幣
13/11/2025 17:15 《盤後部署》利好突襲恒指收市企上兩萬七，阿里利好頻發或吸引基金重新加倉
13/11/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出３５﹒２１億元，買阿里沽盈富基金
13/11/2025 08:46 【大行炒Ｄ乜】麥格理、富瑞升新秀麗目標五成兼升級，中金升潤…
13/11/2025 16:38 《財資快訊》美電升報７﹒７７０９，一周拆息較上日微升至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 20:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
