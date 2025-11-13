  • 會員
阿里擬打造千問App對撼ChatGPT，拓AI代理功能支持智能網購

13/11/2025

阿里擬打造千問App對撼ChatGPT，拓AI代理功能支持智能網購

 

 

　　綜合《彭博》和內媒《科創板日報》報道，阿里已啟動「千問」項目，擬打造一款同名個人AI代理「千問」App，目標是打造能與OpenAI的ChatGPT抗衡的智能助手，阿里核心管理層將其視為「AI時代的未來之戰」。

 

　　此次改版將整合阿里現有的「通義」消費端應用和功能較少的「Qwen Chat」，統一品牌形象與使用體驗。彭博稱，阿里已抽調逾百名開發人員參與改造，計劃未來數月內對其旗艦AI應用「通義」進行全面更新，將現有「通義」APP升級更名為「千問」，並逐步添加AI代理功能，以支持包括淘寶在內的各大電商的購物服務，最終發展成具備完整功能的AI代理。阿里未來並計劃推出「千問」海外版，實現全球擴張。

 

　　彭博分析指，「千問」的啟動是阿里面向C端服務領域獲取收入的重要舉措。在面對字節跳動「豆包」和騰訊「元寶」在用戶數量上的領先局面，阿里希望憑藉電商優勢實吸引用戶。知情人士表示，改版後的「千問」App將對用戶免費開放，但長遠目標是建立用戶基礎後推出收費服務。

 

　　《科創板日報》則指，阿里此前一直專注B端AI市場，即透過阿里雲向各行各業提供模型API服務，而現在阿里管理層研判Qwen具備優秀性能和國際影響力，啟動千問「C端之戰」的時機已經成熟。

撰文：經濟通市場組

