阿里C端AI大計振奮市場，恒指全日升150點收報27073喜破兩萬七

13/11/2025

阿里C端AI大計振奮市場，恒指全日升150點收報27073喜破兩萬七

 

 

　　內媒報道雙11氣氛不佳，港股三連升後今早回調，惟午後報道指阿里(09988)啟動C端AI大計，擬打造一款同名個人AI代理「千問」App，對標ChatGPT，刺激阿里午後抹平跌幅轉勢急升，帶動恒指倒升，一舉突破兩萬七，全日收報27073，升150點或0.6%，主板成交近2707億元。恒生中國企業指數收報9599，升60點或0.6%。恒生科技指數收報5981，升47點或0.8%。

 

　　綜合報道，此次改版將整合阿里現有的「通義」消費端應用和功能較少的「Qwen Chat」，統一品牌形象與使用體驗，「千問」App逐步添加AI代理功能，以支持包括淘寶在內的各大電商的購物服務，未來阿里並計劃推出「千問」海外版，實現全球擴張。內媒分析，阿里管理層研判Qwen具備優秀性能和國際影響力，認為啟動千問「C端之戰」的時機已經成熟。阿里股價大升3.32%，報162元；AI同業百度(09888)跌0.08%，報126.2元，快手(01024)跌0.86%，報69.1元，商湯(00020)升0.45%，報2.23元。

 

　　騰訊(00700)盤後放榜，股價全日軟0.15%，報656元，京東集團(09618)同日發季績，股價先跌0.24%，報124.4元。

 

　　據《華爾街日報》報道，由於美國實施的出口限制，中國晶片嚴重短缺，中國政府現要求中芯國際(00981)的產品要優先供應華為等龍頭企業。中芯股價漲3.21%，報75.6元，同業華虹(01347)升5.64%，報78.65元。

 

　　騰訊音樂-SW(01698)績後捱沽，全日急跌10.69%，報75.6元。騰訊音樂第三季純利21.5億元人民幣，按年增長36%，總收入84.6億元人民幣，按年增長20.6%。

 

　　OPEC一改之前預計明年油市出現供應短缺的預測，於最新發表的報告中指，受油組聯盟增產及其他產油國供應增長推動，全球石油市場明年將出現小幅度過剩，拖累油價結束3天升勢。中海油(00883)跌2.01%，報22.48元，中石油(00857)跌1.21%，報8.96元，中石化(00386)跌0.67%，報4.44元。

 

　　醫藥股今日落鑊，中國生物製藥(01177)升6.5%，報7.37元，領漲藍籌，翰森製藥(03692)升4.85%，報38.5元，藥明康德(02359)升3.85%，報105.2元，石藥集團(01093)升3.79%，報7.95元，藥明生物(02269)升3.36%，報34.48元。

 

　　中國神華(01088)跌2.65%，報42.58元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米(01810)。小米收報43.5元，跌0.5%。

撰文：經濟通市場組

