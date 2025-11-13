  • 會員
機械人股 | 德昌電機業績未多提機械人業務，遭摩通降目標股價急挫一成，機械人概念股應該點選擇？

13/11/2025

　　德昌電機(00179)公布業績，截至今年9月底止中期盈利升近3%至1.3億美元，收入跌約1%至18.3億美元，中期息維持17港仙，公司並未多提市場關注的機械人業務，摩通也指其機械人等新業務能見度低，下調目標價19%至54元。德昌今日股價急跌逾一成，其他機械人概念股也曾普遍下跌，其中敏實集團(00425)曾插近半成，日前宣布擬配股集資的越疆(02432)亦曾再跌逾4%，惟優必選(09880)宣布旗下工業人形機器人Walker S2正式量產交付，今日股價微升。機械人股近期已調整不少，或許已到吸納時候，應如何部署？可吼哪一隻？

 

（德昌電機網頁截圖）

 

德昌中期純利升3%收入跌1%　未提機械人業務收入增長


　　德昌電機公布，截至2025年9月30日止中期純利1.33億美元，按年升2.85%，每股基本盈利14.4美仙，派中期息17港仙，按年持平。期內收入18.33億美元，跌1.1%。汽車產品組別佔營業額84%，以固定匯率計算下跌3%，主要受中國合資品牌市場份額流失影響；工商用產品組別營業額則持平。期內集團維持積極開拓中國本土電動車客戶及人形機械人新業務。

 

　　市場憧憬德昌發展機械人業務，業績內提到底今年7月與上海機電成立兩家合資企業發展機械人，惟並未提及相關業務收入增長。

 

摩通：機械人等新業務能見度低　降目標價至54元


　　摩通發表研究報告指，德昌上半年度業績符合預期，收入按年跌1%至18.33億美元，純利按年升3%至1.33億美元。汽車產品組別(APG)收入按年跌1%，工業產品組別(IPG)收入按年升1%。而上半年收入減少主要反映成熟產品降價，以及全球車廠客戶持續失市佔率予中國OEM。隨著公司對重點中國車廠新訂單逐步放量，此遺留拖累應消退，支撐2026年下半年出現拐點。

 

　　摩通指，德昌IPG產品組合升級與新垂直領域支撐穩健成長，IPG實現溫和成長，因公司轉向更高自動化之模組化(標準化)產品。惟因新興領域(如機器人)能見度持續低，下調2026年至2028年淨利潤7%/8%/12%，目標價由67元下調至54元，維持「增持」評級。

 

高盛：內地機械人產業鏈企業有「訂單荒」仍激進擴產

 

　　值得留意，高盛近日發布一份針對中國人形機器人供應鏈的實地調研報告，內容顯示其於11月3日至6日調研了九家中國機器人產業鏈企業，包括三花智控(02050)(深:002050)、拓普集團(滬:601689)、雙環傳動(深:002472)等市場熱門公司。最核心的發現是，大多數供應商正在中國及海外(主要是泰國，其次是墨西哥)積極規劃產能，以支持潛在的人形機器人大規模生產。這些規劃的年產能規模介乎10萬台到100萬台機器人等效單位之間。這一規劃顯得相當激進，因為高盛預測全球人形機器人到2035年的出貨量也僅為138萬台。這反映出供應鏈公司對行業增長前景抱有極度樂觀的看法。

 

　　然而，報告強調，沒有一家公司確認收到了大規模訂單或明確的生產時間表。分析人士認為，目前的「訂單荒」更應被理解為產業發展初期必然存在試錯的成本和時間。供應商普遍採用的策略是「逐步爬坡」，即根據實際訂單的落地情況來逐步擴大生產規模。這雖然在一定程度上規避了迫在眉睫的產能過剩風險，但無疑是一場基於預期的豪賭。

 

優必選Walker S2量產交付　訂單額累計逾8億人幣


　　　值得一提，優必選剛宣布，近日首批數百部全尺寸工業人形機器人Walker S2正式開始量產交付，將分批投入產業一線應用。公司稱，此次交付不僅是優必選實現年內500台交付目標關鍵一步，更標誌著其人形機器人正式邁入規模化場景應用的全新階段。而由2025年初至今，優必選Walker系列人形機器人累計訂單金額已突破8億元人民幣。在場景應用方面，公司已與比亞迪(01211)、東風(00489)柳汽、吉利汽車(00175)、一汽-大眾青島分公司、奧迪一汽、北汽新能源、富士康、順豐(06936)等多家行業頭部企業建立合作，覆蓋新能源汽車、3C製造、智慧物流等領域。

 

　　此外，香港生產力促進局於本周舉辦「粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會」，並同步推出為期一周的「AI與人形機械人全接觸」主題活動，並將向公眾開放人形機械人展覽。參加展覽包括宇樹科技及香港代理POI Corporation展出人形機械人與機械狗，優必選(09880)展示先進人形機械人，智元機器人聯同香港代理諾科達智駕呈獻人形機械人及機械狗，極光旗下GPTBots.ai推出AI智能體解決方案等。

 

（優必選網頁截圖）

 

越疆獲藍思科技1千台機械人採購訂單　擬配股淨籌逾7億元

 

　　另一機械人概念股越疆近日也消息多多。越疆機器人公眾號於上周發文稱，與藍思科技(06613)正式達成深度戰略合作，藍思科技承諾2025年採購1000台具身智能機器人。此前，越疆獲瑞德豐採購總金額超8050萬元人民幣訂單，包含人形機器人及具身智慧協作機器人在內的產品與解決方案。

 

　　另越疆推出全球首款家庭智能體機械人「Rover X1」，售價7499元人民幣。據越疆介紹，這台智能機械狗採用雙視覺跟蹤系統、全地形輪腿結構與智能負重設計，突破傳統機械狗淺層交互，將深度AI與實用功能結合，覆蓋戶外探險、家庭安防、編程教育及情感陪伴等多場景，冀在消費級市場實現「有用、好用、常用」完整體驗。

 

　　越疆又擬向不少於六名承配人配售合共1666萬股新股，佔擴大後股本約3.79%，每股作價46.8元，較公司上周三(5日)收市價52.2元折讓約10.3%，集資淨額約7.71億元，所得款項約40%用於推進智能機械人技術研究與產品創新；約20%用於機械人價值鏈及相鄰領域投資、收購及策略聯盟等。公司表示，是次配售可引入新投資者、擴闊股東基礎及鞏固財務狀況，並為開發高速協作機械人及輪型及雙足人形機械人提供資金支持。

 

何啟俊：德昌暫宜觀望待喘穩再吼　優必選現價值博  

 

（何啟俊）

 

　　獨立股評人何啟俊認為，德昌電機中期業績沒甚麼特別，當然公司本身長久做汽車零部件，現在才開始轉型做機械人業務，大家都很關注其業務更新，惟管理層可能較保守，不想向市場透露太多信息，令市場失望。總體來看，公司今次業績表現正常，若純因管理層沒透露太多新業務信息而令股價急跌，應屬短暫情況，之後再回升機會高，不過，若純看技術分析今日沽壓頗大，宜觀望多一兩日，待其喘穩才再考慮吸納。

 

　　何啟俊又指，機械人股以優必選較好，尤其現價已很接近近期支持位，較有些值博率。不過，對機械人股要小心，因始終是一個新興行業，可能較波動，並易受消息影響，而其作為初發展行業，相關數據不穩定，很多時都是炒預期炒憧憬、炒作產業未來發展，因此，就算買了優必選，若見行業有些負面消息，可能在止蝕及風險管理方面要做得好些。

 

　　德昌電機今日跌10.63%收報29.92元，連跌5日，累計跌幅17.8%，成交10.26億元。其他機械人概念股表現各異，敏實跌1.22%報35.76元，越疆跌3.31%報43.18元，優必選升0.77%報130.7元，三花智控升0.51%報35.62元，地平線機器人(09660)升1.32%報8.44元，首程控股(00697)升0.46%報2.19元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


