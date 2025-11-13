騰訊業績 | 騰訊第三季經調整盈利升18%至705.5億元人民幣，勝預期

騰訊(00700)公布截至今年9月底止第三季業績，純利631.3億元（人民幣．下同），按年升19%、按季增13%；每股基本盈利6.952元。至於非國際財務報告準則純利705.5億元，按年增長18%、按季升12%，勝市場預期；非國際財務報告準則每股基本盈利為7.769元。

（截自騰訊官網媒體資料庫）

增值服務業務收入升16%

於第三季，收入按年增長15%至1928.7億元，亦好於市場預期。按業務劃分，增值服務業務收入按年增長16%至959億元。當中，本土市場遊戲收入428億元，按年增長15%；國際市場遊戲收入208億元，按年增長43%；社交網絡收入按年增長5%至323億元。至於同期營銷服務業務收入按年增長21%至362億元，金融科技及企業服務業務收入按年增長10%至582億元。

首三季經調整盈利按年升16%

另外，公司截至今年9月底止首三季純利1665.8億元，按年升17%；每股基本盈利18.316元。非國際財務報告準則純利1949.3億元，按年增長16%；非國際財務報告準則每股基本盈利21.433元。收入按年增14%至5574億元。

上季斥約211億元回購逾3500萬股股份

騰訊宣布，於今年第三季，以總代價約211億元購回合共3536萬股股份。購回的股份其後已被註銷，旨在長遠提高股東價值。每股購買代價介乎493元至666.5元。

得益於《三角洲行動》與《無畏契約》，增值服務收入按年增一成六

根據騰訊業績披露，增值服務業務2024年第三季的收入同比增長16%至人民幣959億元。

其中本土市場遊戲收入為人民幣428億元，同比增長15%，主要得益於近期發布的《三角洲行動》等多款遊戲的收入貢獻，《王者榮耀》與《和平精英》等長青遊戲的收入增長，以及《無畏契約》從個人電腦端至移動端的拓展；國際市場遊戲收入為人民幣208億元，同比增長43%（按固定匯率計算為42%），主要得益於Supercell旗下遊戲的收入增長，近期收購的遊戲工作室的收入貢獻，以及新發布的個人電腦及主機遊戲《消逝的光芒：困獸》的銷量表現。

營銷服務業務2025年第三季的收入同比增長21%至人民幣362億元。增長乃由於廣告曝光量的提升，這得益於用戶參與度及廣告加載率的提高，以及AI驅動的廣告定向所帶動的eCPM增長。本季所有主要行業的廣告主投放均有所增長。

另外，金融科技及企業服務業務2025年第三季的收入同比增長10%至人民幣582億元。金融科技服務收入同比以高個位數百分比增長，主要受益於商業支付活動及消費貸款服務的收入增加。企業服務收入同比增長十幾個百分點，受益於雲服務的收入增長（其中包括企業客戶對AI相關服務需求上升帶動的增長），以及由於微信小店交易額擴大而帶動的商家技術服務費收入增長。

撰文：經濟通採訪組

