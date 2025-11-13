  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

京東 | 第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣

13/11/2025

　　京東集團(09618)公布，截至今年9月底止第三季純利52.8億元（人民幣．下同），按年跌55%；每股基本盈利1.86元；非美國通用會計準則下淨利潤為58億元，按年跌56%，優於預期；非通用會計準則下每股基本收益2.04元。

 

京東 | 第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣

（資料圖片）

 

　　期內總收入2991億元，按年升10.5%，亦好於預期。其中，商品收入2261億元，升10.5%，服務收入729.7億元，升30.8%。

 

新業務虧損按季擴大

 

　　對於市場所關注的外賣等新業務虧損，期內，集團整體經營損失11億元，去年同期經營利潤120億元；經營利潤率轉錄負0.4%，去年則為4.6%，均主要是由於對新業務的戰略投入增加。至於期內新業務經營損失157.36億元，較上季損失147.77億元擴大；經營利潤率負100.9%，較上季負106.7%收窄。

 

許冉：擴大新業務規模同時，逐步優化其財務模型

 

　　京東集團首席執行官許冉表示，於第三季，京東外賣投入按季收窄，主要得益於其單均損益表現的改善。她亦稱，各項業務均取得穩健進展，相信將協同發力，充分釋放公司整體業務生態的長期發展潛能。她亦提到，集團合併層面的淨利潤表現，主要反映了對新業務投入，未來將在擴大新業務規模的同時，逐步優化其財務模型。

 

首三季純利經調整純利跌29%

 

　　至於截至今年9月底止首三季純利223.4億元，按年跌29%；每股基本盈利7.81元；非美國通用會計準則下淨利潤259.5億元，跌29.1%；非美國通用會計準則下每股基本收益9.07元。總收入9568億元，升17.9%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08460

基地錦標集團

0.580

異動股

00981

中芯國際

75.600

異動股

03908

中金公司

20.360

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08460 基地錦標集團
  • 0.580
  • 03908 中金公司
  • 20.360
  • 08079 仍志集團控股
  • 0.640
  • 03692 翰森製藥
  • 38.500
  • 02195 盈滙企業控股－新
  • 0.530
股份推介
  • 00241 阿里健康
  • 5.900
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.960
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 14.070
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 229.000
  • 目標︰$215.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.620
  • 目標︰$9.50
人氣股
  • 06682 第四範式
  • 53.050
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 162.000
  • 02318 中國平安
  • 60.950
  • 00981 中芯國際
  • 75.600
  • 00700 騰訊控股
  • 656.000
報章貼士
  • 00016 新鴻基地產
  • 102.700
  • 目標︰--
  • 02628 中國人壽
  • 28.300
  • 目標︰--
  • 01828 富衛集團
  • 40.100
  • 目標︰$50.00
熱炒概念股
即時重點新聞

13/11/2025 16:33  【騰訊業績】騰訊第三季經調整盈利升18%至705.5億元人民幣，勝預期

13/11/2025 18:05  中芯(00981)第三季純利升28.9%至1.9億美元

13/11/2025 17:44  京東(09618)第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣

13/11/2025 18:20  嗶哩嗶哩(09626)第三季虧轉盈，錄經調整淨利潤7.9億元人民幣

13/11/2025 17:15  《盤後部署》利好突襲恒指收市企上兩萬七，阿里利好頻發或吸引基金重新加倉

13/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３５﹒２１億元，買阿里沽盈富基金

13/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】麥格理、富瑞升新秀麗目標五成兼升級，中金升潤…

13/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７０９，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

京東 | 第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 雙11全網銷售增14%，百度文心大模型5.0上線，股匯漲新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊業績 | 騰訊第三季經調整盈利升18%至705.5億元人民幣，勝預期新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

trip.com「雙11」優惠：必搶$111來回東京機票、訂機票或酒店滿2千減$1,111
人氣文章

Shopping What’s On

11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實 1
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

數十元便可解決「老化感」？開架日牌CEZANNE「老太婆的粉」，引發銷售奇蹟！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

意大利百年蛋糕名牌新店登陸金鐘！5呎高蛋糕飾櫃必試nano cake、亞洲首間分店提供手工拿坡里酸種薄餅！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全 │ 美國爆李斯特菌感染：6死1孕婦流產，緊急回收9款即食意粉
人氣文章
名人健康 │ 59歲李若彤走出抑鬱陰霾：曾被富商男友拒婚、喪父打擊靠發哥一句話重生
人氣文章
冬日暖身恩物 │ 香港人虛寒體質多，燴薑藥性溫、長期食用功效勝生薑
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/11/2025 20:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 13/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/11/2025
京東 | 第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

暴力企業化、人道靠邊站的蘇丹悲歌

13/11/2025 12:28

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區