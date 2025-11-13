京東 | 第三季經調整純利跌56%優於預期，新業務虧損157億元人民幣

京東集團(09618)公布，截至今年9月底止第三季純利52.8億元（人民幣．下同），按年跌55%；每股基本盈利1.86元；非美國通用會計準則下淨利潤為58億元，按年跌56%，優於預期；非通用會計準則下每股基本收益2.04元。

期內總收入2991億元，按年升10.5%，亦好於預期。其中，商品收入2261億元，升10.5%，服務收入729.7億元，升30.8%。

新業務虧損按季擴大

對於市場所關注的外賣等新業務虧損，期內，集團整體經營損失11億元，去年同期經營利潤120億元；經營利潤率轉錄負0.4%，去年則為4.6%，均主要是由於對新業務的戰略投入增加。至於期內新業務經營損失157.36億元，較上季損失147.77億元擴大；經營利潤率負100.9%，較上季負106.7%收窄。

許冉：擴大新業務規模同時，逐步優化其財務模型

京東集團首席執行官許冉表示，於第三季，京東外賣投入按季收窄，主要得益於其單均損益表現的改善。她亦稱，各項業務均取得穩健進展，相信將協同發力，充分釋放公司整體業務生態的長期發展潛能。她亦提到，集團合併層面的淨利潤表現，主要反映了對新業務投入，未來將在擴大新業務規模的同時，逐步優化其財務模型。

首三季純利經調整純利跌29%

至於截至今年9月底止首三季純利223.4億元，按年跌29%；每股基本盈利7.81元；非美國通用會計準則下淨利潤259.5億元，跌29.1%；非美國通用會計準則下每股基本收益9.07元。總收入9568億元，升17.9%。

