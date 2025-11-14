  • 會員
美股 | 美政府結束停擺未能重振市場，道指重挫近800點，驚現股匯債三殺

14/11/2025

美股 | 美政府結束停擺未能重振市場，道指重挫近800點，驚現股匯債三殺

 

 

　　美國10月經濟數據永久喪失，聯儲局12月減息預期急速降溫，以及科技股板塊急挫，導致周四（13日）美股、匯、債三殺。美股三大指數大跌，道指挫近800點。納指盤中更一度失守50天移動平均線的支持位。

 

　　道指收市跌797.6點，或1.65%，報47457.22點；標普500指數跌113.43點，或1.66%，報6737.49點；納指跌536.1點，或2.29%，報22870.36點。

 

　　美國政府雖結束史上最長的停擺，但其後遺症正逐步浮現。聯儲局因缺乏10月份非農就業及通脹等關鍵數據，陷入政策決策的盲區。白宮更稱這些數據可能永久無法公布，並估計停擺將拖累第四季經濟增長最多達兩個百分點，加劇市場對經濟前景的憂慮。　

 

　　市場對經濟和利率前景的悲觀情緒，蓋過了政府結束停擺的利好因素。　資金明顯從高估值的科技股流出。英偉達(US.NVDA)跌3.6%、特斯拉(US.TSLA)瀉6.6%，谷歌(US.GOOG)跌2.9%，導致納指連續第三個交易日下跌。

 

　　資金轉而流入醫療保健、必需消費品及能源等傳統防守性板塊避險。　迪士尼(US.DIS)因第四季業績好壞參半，股價急挫7.8%。

 

美債價格普遍受壓

 

　　美國國債價格普遍受壓，推動孳息率上揚。　基準10年期美國國債孳息率升2.7個點子至4.106%；對利率政策前景最為敏感的2年期國債孳息率亦升1.9個點子至3.585%。　​長債方面，30年期國債孳息率攀升3.7個子，報4.6986%。

 

　　美匯指數走勢反覆，早段曾升至99.59，但隨後轉弱，一度跌至98.99的低位，日內報約99.17點，跌0.3%。美元兌日圓匯率一度升穿155的心理關口，最高觸及155.01，日內報154.51，跌約0.2%。　歐元兌美元報1.1634，升約0.4%。

 

紐約期金高開低走

 

　　現貨金價下跌0.7%，至每盎司4165美元，盤中一度觸及42452美元的高位。紐約期金亦高開低走，日內報每盎司4167美元，跌約1.1。​

 

　　國際原油市場呈現震盪格局，紐約期油報約58.5美元，微升0.1%。布蘭特期油日內報約63.1美元，升約0.5%。

撰文：經濟通國金組

撰文：經濟通國金組

返回財經熱話

