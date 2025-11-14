  • 會員
放榜焦點股集體隨市低開，京東、騰訊季績勝預期仍捱沽

14/11/2025

放榜焦點股集體隨市低開，京東、騰訊季績勝預期仍捱沽

 

騰訊仍低開近2%，上季經調整純利增18%勝預期，海外遊戲收入大增

 

　　受累大盤拖累，騰訊(00700)現價跌1.7%，報645元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅1.8%。該股成交約56萬股，涉資3.63億元。

 

　　騰訊公布截至今年9月底止第三季純利631.3億人民幣，按年升19%、按季增13%；每股基本盈利6.952元。至於經調整純利705.5億人民幣，按年增長18%、按季升12%，大勝預期的660.3億元；非國際財務報告準則每股基本盈利為7.769元。

 

　　期內收入按年增長15%至1928.7億元，亦好於市場預期。按業務劃分，增值服務業務收入按年增長16%至959億元。當中，本土市場遊戲收入428億元，按年增長15%；國際市場遊戲收入208億元，按年增長43%，遠超市場平均預期的181億元，主要得益於Supercell旗下遊戲的收入增長，近期收購的遊戲工作室的收入貢獻，以及新發布的個人電　腦及主機遊戲《消逝的光芒：困獸》的銷量表現。

 

　　另外社交網絡收入按年增長5%至323億元，營銷服務業務收入按年增長21%至362億元，金融科技及企業服務業務收入按年增長10%至582億元。

 

京東低開3%，第三季經調整純利跌56%仍勝預期

 

　　京東集團(09618)現價跌3%，報120.7元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅3.2%。該股成交約31萬股，涉資3791萬元。

 

　　京東集團公布，截至今年9月底止第三季純利52.8億元人民幣，按年跌55%；每股基本盈利1.86元人民幣；非美國通用會計準則下淨利潤為58億元人民幣，按年跌56%，優於預期；非通用會計準則下每股基本收益2.04元人民幣。期內總收入2991億元人民幣，按年升10.5%，亦好於預期。其中，商品收入2261億元人民幣，升10.5%，服務收入729.7億元人民幣，升30.8%。


　
新業務虧損按季擴大


　
　　對於市場所關注的外賣等新業務虧損，期內，集團整體經營損失11億元人民幣，去年同期經營利潤120億元人民幣；經營利潤率轉錄負0.4%，去年則為4.6%，均主要是由於對新業務的戰略投入增加。至於期內新業務經營損失157.36億元人民幣，較上季損失147.77億元人民幣擴大；經營利潤率負100.9%，較上季負106.7%收窄。

 

中芯低開近2%，上季多賺近三成，料今季收入僅持平至增2%

 

　　中芯(00981)現價跌1.8%，報74.25元，該股成交約79萬股，涉資5855萬元。

 

　　中芯公布，截至2025年9月30日止第三季純利1.92億美元按年升28.9%，每股基本盈利0.02美元。期內收入23.82億美元，升9.7%；毛利5.23億美元，升17.7%。按地區劃分，中國仍是最大收入來源，佔86.2%；晶圓佔比亦升至95.2%。以尺寸分類，12吋晶圓收入佔比約77%，8吋晶圓約23%。期內毛利率按年升1.5個百分點至22%，按季升1.6個百分點至22%。

 

　　公司預期，第四季度收入環比持平至增長2%。毛利率介於18%至20%的範圍內。

 

嗶哩嗶哩低開逾3%，第三季轉賺7.9億元人民幣勝預期

 

　　嗶哩嗶哩(09626)現價跌3.3%，報205.8元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅3.6%。該股成交約6萬股，涉資1186萬元。

 

　　嗶哩嗶哩公布，截至今年9月底止第三季純利4.7億元人民幣，而去年同期淨虧損7951.5萬元人民幣；每股基本盈利1.13元人民幣。經調整轉錄淨利潤7.9億元人民幣，而對上一年同期經調整淨虧損2.4億元人民幣，勝預期。期內淨營業額總額76.9億元人民幣，升4.7%，其中增值服務營業額增加7%；廣告營業額增加23%；移動遊戲營業額減少17%；IP衍生品及其他營業額增加3%。

 

首三季轉賺6.8億元人民幣

 

　　另嗶哩嗶哩首三季純利6.8億元人民幣，而對上一年同期淨虧損14.4億元人民幣；每股基本盈利1.62元人民幣。經調整轉錄淨利潤17.1億元人民幣，而對上一年同期經調整淨虧損4.8億元人民幣。期內淨營業額總額220.3億元人民幣，升15.3%。

撰文：經濟通市場組

放榜焦點股集體隨市低開，京東、騰訊季績勝預期仍捱沽
