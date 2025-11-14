  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 美股吹淡風 恒指兩萬七形成雙頂反映什麼信號？

14/11/2025

　　受累於聯儲局12月減息預期急速降溫，以及科技股板塊急挫，美股周四(13日)顯著受壓，三大指數大跌，市場對利率前景的悲觀情緒升溫，蓋過了政府結束停擺的利好因素。亞太股市集體下挫，港股難獨善其身，在ATMXJ集體領跌下，恒生指數今早最多曾跌超過400點半日報26732，跌340點或1.3%，主板成交超過1250億元。恒生中國企業指數報9466，跌132點或1.4%。恒生科技指數報5849，跌131點或2.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 美股吹淡風 恒指兩萬七形成雙頂反映什麼信號？

（Shutterstock圖片）

 

陳政深：短線料恒指於26500點至27000點上落

 

　　外圍急颳淡風，拖累恒指今早低開逾400點，再次失守兩萬七關。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，若恒指守穩十天線（約26500點），重上27000點的可能性較大，但考慮到技術形態上，27000點上下的位置形成雙頂，仍需要配合較大的動能去突破。短線恒指仍處於26500點至27000點上落格局。

 

　　美聯儲有鷹派官員明言並不支持上次減息決定，明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡里接受訪問時指「經濟活動的潛在韌性超出預期」，但對12月一次議息則仍未有決定。據CME FedWatch顯示，12月減息0.25厘可能性進一步下降，目前減息0.25厘與維持利率不變機會率約為50比50。陳政深表示，從實體經濟的角度，美國的確存在減息的必要，但美聯儲降息需要依據經濟數據制定，而美國政府停擺，部分數據無法收集，甚至永久性丟失，在客觀上限制美聯儲制定政策的操作空間，所以目前減息的可能性僅為一般水平。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

港股

升跌股份一覽

上升

576

下跌

1252

不變

357

無成交

511

恒生指數

26,572.46

最大成交額股票

02800

盈富基金

26.720

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02666 環球醫療
  • 6.440
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.159
  • 02800 盈富基金
  • 26.720
  • 01060 大麥娛樂
  • 0.930
  • 03750 寧德時代
  • 542.000
股份推介
  • 00144 招商局港口
  • 16.240
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.910
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.950
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.970
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 218.400
  • 目標︰$215.00
人氣股
  • 06682 第四範式
  • 52.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 00981 中芯國際
  • 73.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 67.100
  • 00175 吉利汽車
  • 17.530
報章貼士
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.340
  • 目標︰$10.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 219.400
  • 目標︰$248.60
  • 09985 衛龍美味
  • 11.980
  • 目標︰$13.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/11/2025 17:10  《盤後部署》減息預期驟降恒指單日挫500點，政策呵護平安好醫生低位反彈

14/11/2025 16:13  科股龍頭挫生科股尾盤回軟，累恒指收跌500點報26572，全周仍升330點

14/11/2025 17:04  政府:再度委任梁鳳儀為證監會行政總裁，任期兩年

14/11/2025 16:44  《本港經濟》本港第三季實質GDP按年增3.8%，全年增長預測上調至3.2%

14/11/2025 16:06  《本港樓市》中原︰CCL按周升0.98%，樓市氣氛向好有利樓價繼續反覆向上

14/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２９億元，買阿里沽國壽

14/11/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後獲摩通看好上７５０元，京東績後遭大和…

14/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７１０，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 固投降幅五年最大，工業消費逾一年低，滬指失四千關新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 小斯豪擲過億入市嚇窒網民，做信用卡KOL真係會發達？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

科股龍頭挫生科股尾盤回軟，累恒指收跌500點報26572，全周仍升330點新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

AI股翻身
人氣文章

Shopping What’s On

十五運會特許商品開賣｜球類公仔盲盒＋運動巾＋別注版XO醬禮盒登場
人氣文章

Shopping What’s On

11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

想找男友卻總是遇上SP！如何分辨男人結識自己的動機？
人氣文章

Watch & Jewelry

地下奢華的光影新章！Saint Bones插旗啟德崇光：香港限定紅寶石黑瑪瑙腕錶 + 新錶系列一次看
人氣文章

先行入手．Onki Chan

超前部署聖誕禮物指南！時尚銀包12選：CHANEL 山羊皮小銀包、$5千元以下入手 LOUIS VUITTON MagSafe 卡包
健康好人生 Health Channel
人氣文章
婦科名醫成功抗癌：35歲確診最惡乳癌，自揭1壞習慣是元兇
人氣文章
韓國超模男星淋巴癌病逝，終年35歲粉絲哀悼：你永遠是最耀眼的模特
人氣文章
融合針灸、顱骨整復、量子與易經 │ 開啟超級人腦的四維鑰匙
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 18:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/11/2025
神州經脈 | 固投降幅五年最大，工業消費逾一年低，滬指失四千關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區