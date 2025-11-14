港股 | 午市前瞻 | 美股吹淡風 恒指兩萬七形成雙頂反映什麼信號？

受累於聯儲局12月減息預期急速降溫，以及科技股板塊急挫，美股周四(13日)顯著受壓，三大指數大跌，市場對利率前景的悲觀情緒升溫，蓋過了政府結束停擺的利好因素。亞太股市集體下挫，港股難獨善其身，在ATMXJ集體領跌下，恒生指數今早最多曾跌超過400點半日報26732，跌340點或1.3%，主板成交超過1250億元。恒生中國企業指數報9466，跌132點或1.4%。恒生科技指數報5849，跌131點或2.2%。

（Shutterstock圖片）

陳政深：短線料恒指於26500點至27000點上落

外圍急颳淡風，拖累恒指今早低開逾400點，再次失守兩萬七關。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，若恒指守穩十天線（約26500點），重上27000點的可能性較大，但考慮到技術形態上，27000點上下的位置形成雙頂，仍需要配合較大的動能去突破。短線恒指仍處於26500點至27000點上落格局。

美聯儲有鷹派官員明言並不支持上次減息決定，明尼阿波利斯聯儲行長卡什卡里接受訪問時指「經濟活動的潛在韌性超出預期」，但對12月一次議息則仍未有決定。據CME FedWatch顯示，12月減息0.25厘可能性進一步下降，目前減息0.25厘與維持利率不變機會率約為50比50。陳政深表示，從實體經濟的角度，美國的確存在減息的必要，但美聯儲降息需要依據經濟數據制定，而美國政府停擺，部分數據無法收集，甚至永久性丟失，在客觀上限制美聯儲制定政策的操作空間，所以目前減息的可能性僅為一般水平。

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】官小批准學生用簡體字應考惹爭議，前特首梁振英指繁體字是香港特色。你是否認同梁的說法？► 立即投票