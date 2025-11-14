AI大戰 | 阿里AI大計獲讚百度遭嘲，反應兩極原因在何處？

阿里(09988)上日（13日）因AI大計落鑊炒起，收升逾3%，今早即隨市回落，吐3.4%，半日報156.5元。百度(09888)同日公布包括文心5.0大模型在內的新產品，但遭阿里搶風頭，市場未睇好，股價半日大跌7.21%，報117.1元，為表現最差藍籌。



百度於世界大會上正式發布文心大模型5.0，創始人李彥宏介紹文心5.0是統一的原生全模態模型，尤其在全模態理解、創意寫作、智能體規劃、指令遵循等方面表現出色，目前已上線百度千帆平台，用戶登錄即可調用。

百度於世界大會2025 // 微博

另外百度文庫、百度網盤正式發布GenFlow3.0，活躍用戶超2000萬，成為「全球最大通用智能體」。目前，GenFlow3.0已在百度文庫、網盤全端正式上線，幫助用戶在工作、學習、生活中成為「超級個體」。

雖然百度發布多項新產品，但遭阿里向媒體提前「放風」搶鏡。據稱阿里已秘密啟動「千問」項目，以Qwen為底層模型打造一款同名個人AI助理－－「千問APP」，號稱「全面對標ChatGPT」。計劃在未來數月內將現有「通義」應用更名為「Qwen」，並逐步添加代理式AI功能，甚至加入電商功能，支持用戶在淘寶等平台進行智能購物。

百度作為內地最早部署生成式AI的科技企業，卻大器晚成，被指「起大早趕晚集」，李彥宏昨日接受訪談時回應指「一些也是事實」，甚至在內部也有所討論，但他表示不能夠指望所有的創新嘗試都是成功的，「創新的特點就是，大多數創新會失敗，我們要接受這樣一個現實」。

另外，李彥宏會上重點介紹慧播星數字人技術，並安排了現場演示環節，但工作人員與「數字人羅永浩」實時互動時出現「黑屏」，幾經嘗試都未能成功，直到第二次演示才成功。





艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，AI業務的核心在於商業化落地能力，而兩者股價表現的反差正正體現了市場對其變現路徑的預期差異，而不僅限於AI模型的優劣。他分析道，百度的AI依附於百度搜索，充其量僅是聊天框(Chat Box)，盈利路徑僅限訂閱，難以覆蓋燒錢的AI訓練成本。在商業模型未明晰的情況下，難以給市場帶來信心。但反觀阿里，阿里的AI擁有多個AI應用場景和前端APP，背後更是積累多個模型，市場期待其AI可以將電商，雲業務等生態融合起來，發揮協同效應，給予市場很大的想象空間。

值得留意的是，據報阿里「千問」將逐步添加AI代理功能，以支持包括淘寶在內的各大電商的購物服務。

股價走勢方面，陳政深表示，阿里已跌破五十天線（160元），下方支持位為155元，若失守，短線將面臨較大壓力。而上方第一站阻力位看165元，第二站看175元。

至於百度方面，陳政深認為，百度的走勢較阿里強勢，技術形態上出現十字星形態，短期可能存在反彈信號，短線上望10天線（123元）。

