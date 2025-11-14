  • 會員
科股龍頭挫生科股尾盤回軟，累恒指收跌500點報26572，全周仍升330點

14/11/2025

　　受累於美聯儲局12月減息預期急速降溫，以及科技股板塊急挫，美股周四（13日）顯著受壓，三大指數大跌，市場對利率前景的悲觀情緒升溫，蓋過了政府結束停擺的利好因素。亞太股市集體下挫，港股難獨善其身，在ATMXJ集體領跌下，恒指今早（14日）下跌超過300點，午後生科股獲利潮湧現，進一步擴大港股跌幅，恒指全日收報26572，跌500點或1.8%，主板成交近2328億元。恒生中國企業指數收報9397，跌201點或2.1%。恒生科技指數收報5812，跌168點或2.8%。

 

（Shutterstock圖片）

 

　　本周初美國政府停擺困局逐漸化解，加上美聯儲局12月減息預期升溫，恒指先上演三連漲，從26241點衝到27016點，惟兩萬七見阻力，結果到周四早段恒指回調，不料午後傳出阿里(09988)AI大計對標ChatGPT並引入智能購物傳聞，港股轉勢倒升，恒指一舉收復兩萬七，高見27188點，結果今日港股隨美股急挫，恒指跌足500點，但累計全周仍升330點或1.26%，連升兩周。

 

　　京東集團(09618)第三季純利52.8億元人民幣，按年跌55%仍勝市場預期，惟績後低走，全日股價跌6.03%，報116.9元；騰訊(00700)第三季經調整純利增18%勝預期，期內海外遊戲收入大增，但仍隨市跌2.29%，報641元。

 

　　阿里上日因AI大計落鑊炒起，今早即隨市回落，吐4.38%，報154.9元，上日升幅被抹平；百度(09888)昨日公布包括文心5.0大模型在內的新產品，但遭阿里搶風頭，市場未睇好，股價全日大跌7.21%，報117.1元，為表現最差藍籌。

 

　　小米(01810)跌2.62%，報42.36元，美團(03690)跌2.06%，報100元，險守百元關。

 

　　京東旗下兩上市業務亦派業績，京東物流(02618)第三季純利按年跌7.9%，非國際財務報告準則EBITDA按年跌7.1%，股價全日挫3.88%，報12.4元；而京東健康(06618)非國際財務報告準則盈利按年升42.4%，收入亦增28.7%，業績報喜股價急升6.59%，報68.75元，為升幅最大藍籌。

 

　　大市走低資金炒題材，生科股連日落鑊，惟午後見獲利盤，翰森製藥(03692)升2.18%，報39.34元，藥明康德(02359)無升跌，報105.2元，石藥集團(01093)跌0.13%，報7.94元，中國生物製藥(01177)更跌0.41%，報7.34元。

 

　　中芯(00981)績後表現反覆，盤中曾經倒升，惟全日仍收跌2.78%，報73.5元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及中芯。

 

撰文：經濟通市場組

 

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 18:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
