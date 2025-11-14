  • 會員
小傳日記 | 小斯豪擲過億入市嚇窒網民，做信用卡KOL真係會發達？

14/11/2025

　　成日話樓市低迷，但低迷得嚟成日都有啲疑幻似真嘅聲音同你講：「個市唔係真咁差架」。好似今日政府截標今季唯一一幅地皮，埋單最少有九份標書爭奪。趁平儲地定睇好後市真係唔知，不過都唔及KOL過億入市咁轟動，呢兩日成板Threads都問「到底邊個係小斯」。

 

小傳日記 | 小斯豪擲過億入市嚇窒網民，做信用卡KOL真係會發達？

 

　　近日流傳新地以1.368億賣出北角海璇II期一個「鳳凰樓層」特色戶，實用面積2118呎，連430呎平台加雙車位，最終實用呎價64589，成交價兼呎價「雙破頂」創樓盤同期新紀錄。之後有行家翻查買家資料，發現買家同信用咭KOL小斯同名，之後本人亦出面證實佢就係業主。

 

　　唔識就問「脆」，有網民幫手計過數，近1.4億銀假設做七成按揭供30年，除咗首期要4000幾萬之外，月供都要40幾萬，入息需求更係月入80幾萬！所以都有人質疑，有無機會係發展商半賣半送畀佢，順便幫手做宣傳？睇返行家訪問，小斯話自己其實對後市唔係太大信心，但認為而家一手樓二手樓都有價有市，「新盤成交量持續暢旺，唔少半新盤都有二手獲利個案」。佢又提到因為自己「精神潔癖」，所以「只會購買一手物業」，而且「會選擇大型發展商的獨資項目」，認為「入住後管理方面會較有保證」，亦鍾情大型屋苑，貪轉手快。總括而言，嗯，有少少鱔味啦。

 

　　咁講到尾，究竟邊個係小斯？據市場調查分析網admanGo公布嘅Instagram十大吸金KOL排行榜，今年第三季頭五位分別係容祖兒、張敬軒、陳凱琳、鄭秀文同倪晨曦，就算數埋今年第二季同第一季，小斯都係十大不入。

 

　　小斯當然冇明星咁有知名度啦，但如果你得閒冇事鍾意研究信用卡優惠，咁你一定聽過佢嘅大名。小斯係90後，畢業於港大會計及金融系，曾經喺Big 4做會計師，但做冇幾耐就決意裸辭，喺仲未係網紅通街走嘅2014年成為一名blogger，教人點用盡各家銀行信用咭嚟儲飛行里數，更新快而準，而且樂於解答各種難題永冇托手踭，所以深受粉絲愛戴！叫得佢做信用咭KOL，當然有一定影響力，喺Google搜尋「信用咭」三個字，唔計課金排位，小斯網頁係排第三。Click入佢網頁睇，可以發現佢同各大信用咭公司都有合作，經「小斯plan」申請仲會有特別優惠，甚至連有券商同銀行開戶優惠添，一個人拍得住成間金融服務一站式推廣公司！

 

　　睇返上面十大吸金KOL榜，通常都係娛樂圈中人，靠樣搵食，喺IG代言影張相，下面配條PR寫下好嘅文案，出個IG post都完成一個job，尤其係某啲理財同美容廣告真係長做長有。至於小斯，雖然都有人話過跟佢plan開咭係非常複雜，但單係肯覆人已經起碼畀消費者一份尊重，推廣仲包埋CS，難怪有咭公司近乎外判咗個推廣部畀佢。數埋合作名單，至少12間銀行同8間券商，仲未計Crypto同基金公司等等，金融公司做推廣自然夠budget，小斯要賺過億唔係無可能，不過都係辛苦錢嚟㗎，你估真係影張相出個post就得咩，請請！

 

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

 

