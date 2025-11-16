一周部署 | 美聯儲減息取態牽動市場，小米百度新勢力車企齊放榜

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美聯儲局減息預期急降溫

美國政府雖已結束史上最長的停擺，但其後遺症仍在發酵。關鍵經濟數據缺失，使美聯儲局陷入決策盲區，白宮更警告部分數據或永久無法公布，並估計第四季增長恐被拖累最多兩個百分點。市場憂慮升溫之際，達拉斯聯儲總裁洛根表明，若缺乏通脹下降或勞動力市場改善的明確證據，她難以支持12月減息。

勞工統計局雖將公布9月非農報告，但10月CPI能否如期發布仍存疑。停擺造成的數據失真及真空，使美聯儲局在12月按兵不動的可能性上升。然而吊詭的是，停擺期間減息預期反而升溫，待停擺結束後，市場卻轉而擔心不減息。距離議息會議尚有一個月，現階段過度押注甚至在股市提前反應，實在過於激進。投資者宜保持冷靜，等待更多確鑿證據，再作出理性判斷。

美資金緊張困局催儲局重返QE

相比減息取態，市場更憂心的是美國資本市場流動性緊張已逼近臨界點。即使美聯儲局同意提前停止縮表，三方回購利率仍高於政策利率，隨著年關將至，壓力料將加劇。紐約聯儲總裁威廉姆斯此前緊急召集華爾街大行開會，討論常備回購便利工具（SRF）的使用，但分析認為，貸款機構因擔心使用SRF反而會向市場釋放負面訊號，所以效果不佳。

不少市場人士說過「QE不死」，因為美聯儲局多年量化寬鬆令資產負債表膨脹至難以回頭，即使經過長達三年的縮表，規模仍遠高於2008年前水平。一旦流動性緊張惡化到臨界點，QE勢必重燃，真正的問題在於，美聯儲局何時、因何觸發重返貨幣擴張路徑。

人行預期下周不減息

中國10月社融增量創逾一年新低，遠遜市場預期，貸款需求幾近停滯。儘管人行推出5000億元政策性金融工具，數據依舊疲弱，反映消費者與企業信心不足。企業不願投資擴張，中長期貸款僅增約310億元人民幣，不足去年同期五分之一，顯示融資意願極度低迷。人行預期本月不會減息，寬鬆窗口或延至明年初。

中國經濟困局核心在於房地產市場持續萎縮，家庭部門中長期貸款再度下降，購房意願低迷，樓價下跌導致居民財富不斷縮水，而、流動性枯竭更讓居民財富被鎖在樓市無法套現，形成惡性循環。困局如何解決？上有政策下有對策，據報部分銀行為完成政府目標，開始虛增貸款。

小米季績仍看好，百度有挑戰

華爾街分析師普遍預期，小米(01810)第三季度業績將持續增長，主要受智能手機、IoT產品及電動車業務推動。收入預測最多1150億元人民幣，按年增長約23%。每股收益（EPS）預測介乎0.35至0.37元，平均0.36元，略高於上季度。電動車業務預計貢獻約38億美元收入，毛利率維持在22%左右，年化增速有望加快至28%。大行平均予小米目標價約63元，較現價有超過四成上漲空間，整體評級為「強烈買入」，不過亦有部分機構如巴克萊近期下調其目標價。

百度(09888)季度業績將維持增長，主要受AI雲業務與搜索廣告推動，但廣告收入放緩及市場競爭壓力仍是挑戰。收入預測按年增長約4-5%，全年收入共識約190億美元。AI雲收入預計持續貢獻增長，毛利率維持在52%左右，但整體增速僅約4.4%，低於歷史水平。大行普遍看好百度AI轉型潛力，但市場仍需關注廣告業務下滑及中國經濟波動風險。

至於零跑汽車(09863)與小鵬汽車(09868)即將公布季度業績，市場關注新勢力車企下半年表現，尤其是轉盈在望的小鵬。隨著以舊換新購車補貼退坡與內地市場飽和，電動車企業進入「裸泳時代」，新車交付量增速放緩甚至倒退，因此新勢力品牌新車定價需更具競爭力，但持續推新、研發智能駕駛及清理庫存的高成本，恐進一步壓縮盈利，車企淘汰賽勢將加劇。

