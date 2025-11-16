  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

一周部署 | 美聯儲減息取態牽動市場，小米百度新勢力車企齊放榜

16/11/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

美聯儲局減息預期急降溫

 

　　美國政府雖已結束史上最長的停擺，但其後遺症仍在發酵。關鍵經濟數據缺失，使美聯儲局陷入決策盲區，白宮更警告部分數據或永久無法公布，並估計第四季增長恐被拖累最多兩個百分點。市場憂慮升溫之際，達拉斯聯儲總裁洛根表明，若缺乏通脹下降或勞動力市場改善的明確證據，她難以支持12月減息。

 

　　勞工統計局雖將公布9月非農報告，但10月CPI能否如期發布仍存疑。停擺造成的數據失真及真空，使美聯儲局在12月按兵不動的可能性上升。然而吊詭的是，停擺期間減息預期反而升溫，待停擺結束後，市場卻轉而擔心不減息。距離議息會議尚有一個月，現階段過度押注甚至在股市提前反應，實在過於激進。投資者宜保持冷靜，等待更多確鑿證據，再作出理性判斷。

 

美資金緊張困局催儲局重返QE

 

　　相比減息取態，市場更憂心的是美國資本市場流動性緊張已逼近臨界點。即使美聯儲局同意提前停止縮表，三方回購利率仍高於政策利率，隨著年關將至，壓力料將加劇。紐約聯儲總裁威廉姆斯此前緊急召集華爾街大行開會，討論常備回購便利工具（SRF）的使用，但分析認為，貸款機構因擔心使用SRF反而會向市場釋放負面訊號，所以效果不佳。

 

　　不少市場人士說過「QE不死」，因為美聯儲局多年量化寬鬆令資產負債表膨脹至難以回頭，即使經過長達三年的縮表，規模仍遠高於2008年前水平。一旦流動性緊張惡化到臨界點，QE勢必重燃，真正的問題在於，美聯儲局何時、因何觸發重返貨幣擴張路徑。

 

人行預期下周不減息

 

　　中國10月社融增量創逾一年新低，遠遜市場預期，貸款需求幾近停滯。儘管人行推出5000億元政策性金融工具，數據依舊疲弱，反映消費者與企業信心不足。企業不願投資擴張，中長期貸款僅增約310億元人民幣，不足去年同期五分之一，顯示融資意願極度低迷。人行預期本月不會減息，寬鬆窗口或延至明年初。

 

　　中國經濟困局核心在於房地產市場持續萎縮，家庭部門中長期貸款再度下降，購房意願低迷，樓價下跌導致居民財富不斷縮水，而、流動性枯竭更讓居民財富被鎖在樓市無法套現，形成惡性循環。困局如何解決？上有政策下有對策，據報部分銀行為完成政府目標，開始虛增貸款。

 

小米季績仍看好，百度有挑戰

 

　　華爾街分析師普遍預期，小米(01810)第三季度業績將持續增長，主要受智能手機、IoT產品及電動車業務推動。收入預測最多1150億元人民幣，按年增長約23%。每股收益（EPS）預測介乎0.35至0.37元，平均0.36元，略高於上季度。電動車業務預計貢獻約38億美元收入，毛利率維持在22%左右，年化增速有望加快至28%。大行平均予小米目標價約63元，較現價有超過四成上漲空間，整體評級為「強烈買入」，不過亦有部分機構如巴克萊近期下調其目標價。

 

　　百度(09888)季度業績將維持增長，主要受AI雲業務與搜索廣告推動，但廣告收入放緩及市場競爭壓力仍是挑戰。收入預測按年增長約4-5%，全年收入共識約190億美元。AI雲收入預計持續貢獻增長，毛利率維持在52%左右，但整體增速僅約4.4%，低於歷史水平。大行普遍看好百度AI轉型潛力，但市場仍需關注廣告業務下滑及中國經濟波動風險。

 

　　至於零跑汽車(09863)與小鵬汽車(09868)即將公布季度業績，市場關注新勢力車企下半年表現，尤其是轉盈在望的小鵬。隨著以舊換新購車補貼退坡與內地市場飽和，電動車企業進入「裸泳時代」，新車交付量增速放緩甚至倒退，因此新勢力品牌新車定價需更具競爭力，但持續推新、研發智能駕駛及清理庫存的高成本，恐進一步壓縮盈利，車企淘汰賽勢將加劇。

 

一周部署 | 美聯儲減息取態牽動市場，小米百度新勢力車企齊放榜

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 美聯儲減息取態牽動市場，小米百度新勢力車企齊放榜

一周部署 | 美聯儲減息取態牽動市場，小米百度新勢力車企齊放榜

 

曾啟邦：美股有貨點部署？板塊可留意內險、生科股！

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02666

環球醫療

6.440

異動股

02231

景業名邦集團

0.159

異動股

02800

盈富基金

26.720

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,147.48
    -309.74 (-0.653%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,734.11
    -3.38 (-0.050%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,900.59
    +30.23 (+0.132%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.866
變動率︰+1.456%
較港股︰+0.99%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌636.490
變動率︰-1.764%
較港股︰-0.70%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌422.927
變動率︰-2.105%
較港股︰-0.53%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.826
變動率︰-2.444%
較港股︰-8.13%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌29.660
變動率︰-3.072%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌153.800
變動率︰-3.779%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌116.000
變動率︰-3.854%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌29.310
變動率︰-4.559%
精選美股 More
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌321.860
變動率︰-3.206%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰跌1,112.170
變動率︰-3.644%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌62.810
變動率︰-3.857%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌15.110
變動率︰-7.810%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/11/2025 05:33 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/11/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/11/2025 05:33 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02666 環球醫療
  • 6.440
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.159
  • 02800 盈富基金
  • 26.720
  • 01060 大麥娛樂
  • 0.930
  • 03750 寧德時代
  • 542.000
股份推介
  • 00144 招商局港口
  • 16.240
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.910
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.950
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.970
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 218.400
  • 目標︰$215.00
人氣股
  • 06682 第四範式
  • 52.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 00981 中芯國際
  • 73.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 67.100
  • 00175 吉利汽車
  • 17.530
報章貼士
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.340
  • 目標︰$10.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 219.400
  • 目標︰$248.60
  • 09985 衛龍美味
  • 11.980
  • 目標︰$13.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/11/2025 17:10  《盤後部署》減息預期驟降恒指單日挫500點，政策呵護平安好醫生低位反彈

14/11/2025 16:13  科股龍頭挫生科股尾盤回軟，累恒指收跌500點報26572，全周仍升330點

14/11/2025 17:04  政府:再度委任梁鳳儀為證監會行政總裁，任期兩年

14/11/2025 16:44  《本港經濟》本港第三季實質GDP按年增3.8%，全年增長預測上調至3.2%

14/11/2025 16:06  《本港樓市》中原︰CCL按周升0.98%，樓市氣氛向好有利樓價繼續反覆向上

14/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２９億元，買阿里沽國壽

14/11/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後獲摩通看好上７５０元，京東績後遭大和…

14/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７１０，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：聯儲局放鷹，恒指本周先低後高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 美聯儲減息取態牽動市場，小米百度新勢力車企齊放榜新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，港銀續加定存息搶客，花旗3個月3.6厘，PAObank推迎新首五萬1個月18厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

KFC買一送一優惠！限時5日 4款指定套餐：家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞／巴辣雞腿包
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

Shopping What’s On

十五運會特許商品開賣｜球類公仔盲盒＋運動巾＋別注版XO醬禮盒登場
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Gen Z熱捧韓國棒球帽ONGO登港！必收 Baby Monster 同款花結棒球帽，造型感＋舒適度滿分！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

林峯演唱會Go With The Flow上海站：一場遲來的演藝生命辯證
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 61歲泰國通胡慧冲再爆健康危機，曾通波仔，現1部位劇痛憂癱瘓 新文章
人氣文章
世界糖尿病日丨糖尿病初期有甚麼症狀？飯後想睡、體力變差「有跡可循」？5招逆轉糖尿病！
人氣文章
肺癌 │ 60歲婦不煙不酒仍患肺癌，醫生警告：10cm腫瘤可潛伏10年無徵兆
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/11/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/11/2025
港股 | 蕭猷華：聯儲局放鷹，恒指本周先低後高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區