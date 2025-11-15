  • 會員
美股收盤 | 科技股反彈乏力，道指收市跌逾300點

15/11/2025

　　美股周五（14日）市況反覆，三大指數收市表現不一。經歷了前一日科技股引發的大幅拋售後，投資者重新吸納超賣的科技股，帶動納指輕微反彈。然而，市場對經濟前景及利率政策的憂慮持續，拖累道指及標指雙雙下跌。納指本周錄得跌幅，終結此前連續7個星期的升勢。

 

　　隨著美國政府結束長達43日的停擺，為市場掃除部分不明朗因素，投資氣氛在周五稍為喘定。部分資金趁低吸納近期急挫的科技股，帶動納指反彈。特斯拉(US.TSLA)升0.6%，英偉達(US.NVDA)升1.8%，蘋果(US.AAPL)跌0.2%，微軟(US.MSFT)升1.4%，谷歌(US.GOOGL)跌0.8%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.2%。

 

　　此外，市場對企業盈利前景及中國最新公布的疲弱工業產出數據仍存戒心，限制了股市的整體升幅。

 

投資者對美國經濟前景及利率政策的憂慮持續，致道指及標指仍下跌。(AP)

 

　　道指收市跌309.74點，或0.65%，報47147.48點；標普500指數跌3.38點，或0.05%，報6734.11點；納指升30.23點，或0.13%，報22900.59點。

 

　　總結本周表現，道指累積上漲0.34%，標指微升0.08%，而納指則下跌0.45%。

 

金價受壓，油價反彈

 

　　美匯指數呈偏軟走勢，日內在99至99.41區間波動，日內報99.29，微升0.07%。美元兌日圓匯率在154.5水平附近窄幅上落，日內匯率報154.53，基本持平。歐元兌美元匯價由升轉跌，日內報1.1618，跌約0.12%。

 

　　現貨金價一度跌至每盎司4032美元，日內報每盎司4086美元，下跌2%。紐約期金價格同樣受壓，下跌2.6%，報每盎司4082美元。

 

　　國際原油價格在俄羅斯可能出現供應中斷的憂慮下反彈，紐約期油價格日內報每桶59.89美元，升2.1%；布蘭特期油價格上漲2.1%，報每桶64.34美元。

 

撰文：經濟通國金組

