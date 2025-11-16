  • 會員
港股 | 蕭猷華：聯儲局放鷹，恒指本周先低後高

16/11/2025

　　《套期保值》恒生指數上周持續反覆攀升，上周四（13日）一度觸及27188點，不過上周五（14日）回落500點，全周累升331點。內地股市動能十足，A股巿場正處於牛巿格局，上證綜合指數上周再創10年新高。此外，人民幣匯率持續走強，兌美元升至7.09水平，創下一年來新高。人民幣的強勁表現，對A股市場而言無疑是利好催化劑。隨著上證綜合指數確認突破4000點可期，A股市場有望邁向新的台階，4000點並不是行情的終點，而是新一輪行情的起點。

 

　　國家統計局上周公布了「三頭馬車」數據。10月的規模以上工業增加值按年增長4.9%，低於上月的6.5%；社會消費品零售總額按年增長2.9%，亦低於上月的3.0%；而1至10月固定資產投資按年下跌1.7%，優於上月的下跌0.5%。整體來看，內地10月經濟表現不如預期。

 

　　回顧今年3個季度的表現，全國GDP增長分別為第一季5.4%、第二季5.2%和第三季4.8%。儘管全年經濟增長的目標「保五」基本上沒有困難，但要在明年維持5%的經濟增長，今年第四季度必須加大推動力度，要發力。因此，內地短期內有需要加強信貸投放和促進消費等刺激政策。

 

港股 | 蕭猷華：聯儲局放鷹，恒指本周先低後高

恒指本周料在26300點至27300點之間上落 (Envato)

 

　　展望後市，美國聯儲局於12月降息機會減低，引發環球股市下跌，債息上升，風險資產受壓。短線料影響港股投資情緒，預期恒指本周呈現先跌後升格局，波幅在26300點至27300點之間。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 47,147.48
    -309.74 (-0.653%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,734.11
    -3.38 (-0.050%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,900.59
    +30.23 (+0.132%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.866
變動率︰+1.456%
較港股︰+0.99%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌636.490
變動率︰-1.764%
較港股︰-0.70%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌422.927
變動率︰-2.105%
較港股︰-0.53%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.826
變動率︰-2.444%
較港股︰-8.13%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌29.660
變動率︰-3.072%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌153.800
變動率︰-3.779%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌116.000
變動率︰-3.854%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌29.310
變動率︰-4.559%
精選美股 More
UNH
聯合健康
按盤價(USD)︰跌321.860
變動率︰-3.206%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰跌1,112.170
變動率︰-3.644%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌62.810
變動率︰-3.857%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌15.110
變動率︰-7.810%
緊貼市況
異動股
  • 02666 環球醫療
  • 6.440
  • 02231 景業名邦集團
  • 0.159
  • 02800 盈富基金
  • 26.720
  • 01060 大麥娛樂
  • 0.930
  • 03750 寧德時代
  • 542.000
股份推介
  • 00144 招商局港口
  • 16.240
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.910
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.950
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.970
  • 目標︰--
  • 06160 百濟神州
  • 218.400
  • 目標︰$215.00
人氣股
  • 06682 第四範式
  • 52.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 00981 中芯國際
  • 73.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 67.100
  • 00175 吉利汽車
  • 17.530
報章貼士
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.340
  • 目標︰$10.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 219.400
  • 目標︰$248.60
  • 09985 衛龍美味
  • 11.980
  • 目標︰$13.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/11/2025 17:10  《盤後部署》減息預期驟降恒指單日挫500點，政策呵護平安好醫生低位反彈

14/11/2025 16:13  科股龍頭挫生科股尾盤回軟，累恒指收跌500點報26572，全周仍升330點

14/11/2025 17:04  政府:再度委任梁鳳儀為證監會行政總裁，任期兩年

14/11/2025 16:44  《本港經濟》本港第三季實質GDP按年增3.8%，全年增長預測上調至3.2%

14/11/2025 16:06  《本港樓市》中原︰CCL按周升0.98%，樓市氣氛向好有利樓價繼續反覆向上

14/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２９億元，買阿里沽國壽

14/11/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後獲摩通看好上７５０元，京東績後遭大和…

14/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７１０，一周拆息較上日微軟至２﹒…

人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 蕭猷華：聯儲局放鷹，恒指本周先低後高新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 美聯儲減息取態牽動市場，小米百度新勢力車企齊放榜新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 一周定存合集，港銀續加定存息搶客，花旗3個月3.6厘，PAObank推迎新首五萬1個月18厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

AI股翻身
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕好去處2025︱MCP 新都城中心Dumbo 主題聖誕嘉年華＋4米巨型小飛象打卡＋遊戲區　
人氣文章

Shopping What’s On

11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

金泰亨一周釋出兩個美容代言！從韓國TIRTIR到日本Yunth，「V式美學時代」正式展開？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

不只有女生才會缺乏維他命B12！營養師拆解5個高風險群組+早期症狀，購買補充劑前注意這件事！
人氣文章

港女講男．妮洛

分手就該當面說？在電話中告別，或許是對雙方的保障？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
30歲男狂玩手機致突發腦膜炎，高燒昏迷後智力退化至3歲兒童
人氣文章
食物安全 │ 男子食隔夜炒飯釀「炒飯綜合症」險死，6種隔夜餸2小時可致命
人氣文章
藥物安全 │ 36歲男感冒亂食藥誘發喉嚨真菌感染，醫生警告：濫用藥物後果嚴重新文章
