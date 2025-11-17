開市Go | 美國降食品關稅，阿里否認業務涉軍，LABUBU拍大電影

要聞盤點

1、美股周五（14日）市況反覆，三大指數收市表現不一。經歷了前一日科技股引發的大幅拋售後，投資者重新吸納超賣的科技股，帶動納指輕微反彈。然而，市場對經濟前景及利率政策的憂慮持續，拖累道指及標指數雙雙下跌。納指本周錄得跌幅，終結此前連續七個星期的升勢。道指收市跌309.74點，或0.65%，報47147.48點；標普500指數跌3.38點，或0.05%，報6734.11點；納指升30.23點，或0.13%，報22900.59點。中國金龍指數跌129點。日經期貨截至上午7時57分跌160點。

2、美國總統特朗普下令降低牛肉、咖啡、香蕉等數百種食品關稅，緩解物價壓力。他稱明年或向中低收入者發放關稅分紅，但需國會批准。

3、美國勞工部本周將公布9月非農就業報告及經通脹調整後的工資數據。在美國聯儲局內部，對於未來貨幣政策路徑的意見分歧日益加劇，亞特蘭大聯儲行長稱需依據數據決定是否支持12月降息。

4、中國財政部長藍佛安稱「十五五」期間將實施更積極財政政策，保持財政支出強度，合理確定赤字率和舉債規模，提升市場韌性及吸引力。

5、國務院總理李強主持國務院常務會議，會議指出需增強供需適配性以釋放消費潛力，促進經濟循環暢通。

6、市場監管總局起草《互聯網平台反壟斷合規指引（徵求意見稿）》，列舉平台壟斷風險如算法共謀、不公平定價、「二選一」行為等，公開徵求意見。

7、中美休戰後商討稀土出口細節，雙方要求團隊於11月底前商定「通用許可」條款以推進協議實施。

8、香港政府將2025年GDP增速預測由2%-3%上調至3.2%，受出口激增及零售銷售復甦推動。

9、蘋果計劃自2026年起改為一年兩次推出iPhone新品，打破十多年來秋季統一發布的模式，進行重大調整。

10、華為將於11月21日發布AI突破性技術，聲稱有望將算力利用率由現行30%-40%提升至70%，顯著釋放硬件潛能。

11、安世半導體內部爭端持續，安世中國指責荷蘭部分管理層阻撓經營。多家歐洲車企要求供應商尋求中國產半導體替代品。

