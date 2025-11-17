  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

開市Go | 美國降食品關稅，阿里否認業務涉軍，LABUBU拍大電影

17/11/2025

要聞盤點

 

1、美股周五（14日）市況反覆，三大指數收市表現不一。經歷了前一日科技股引發的大幅拋售後，投資者重新吸納超賣的科技股，帶動納指輕微反彈。然而，市場對經濟前景及利率政策的憂慮持續，拖累道指及標指數雙雙下跌。納指本周錄得跌幅，終結此前連續七個星期的升勢。道指收市跌309.74點，或0.65%，報47147.48點；標普500指數跌3.38點，或0.05%，報6734.11點；納指升30.23點，或0.13%，報22900.59點。中國金龍指數跌129點。日經期貨截至上午7時57分跌160點。

 

2、美國總統特朗普下令降低牛肉、咖啡、香蕉等數百種食品關稅，緩解物價壓力。他稱明年或向中低收入者發放關稅分紅，但需國會批准。

 

3、美國勞工部本周將公布9月非農就業報告及經通脹調整後的工資數據。在美國聯儲局內部，對於未來貨幣政策路徑的意見分歧日益加劇，亞特蘭大聯儲行長稱需依據數據決定是否支持12月降息。

 

4、中國財政部長藍佛安稱「十五五」期間將實施更積極財政政策，保持財政支出強度，合理確定赤字率和舉債規模，提升市場韌性及吸引力。

 

5、國務院總理李強主持國務院常務會議，會議指出需增強供需適配性以釋放消費潛力，促進經濟循環暢通。

 

6、市場監管總局起草《互聯網平台反壟斷合規指引（徵求意見稿）》，列舉平台壟斷風險如算法共謀、不公平定價、「二選一」行為等，公開徵求意見。

 

7、中美休戰後商討稀土出口細節，雙方要求團隊於11月底前商定「通用許可」條款以推進協議實施。

 

8、香港政府將2025年GDP增速預測由2%-3%上調至3.2%，受出口激增及零售銷售復甦推動。

 

9、蘋果計劃自2026年起改為一年兩次推出iPhone新品，打破十多年來秋季統一發布的模式，進行重大調整。

 

10、華為將於11月21日發布AI突破性技術，聲稱有望將算力利用率由現行30%-40%提升至70%，顯著釋放硬件潛能。

 

11、安世半導體內部爭端持續，安世中國指責荷蘭部分管理層阻撓經營。多家歐洲車企要求供應商尋求中國產半導體替代品。

 

開市Go | 美國降食品關稅，阿里否認業務涉軍，LABUBU拍大電影

 

開市Go | 美國降食品關稅，阿里否認業務涉軍，LABUBU拍大電影

 

開市Go | 美國降食品關稅，阿里否認業務涉軍，LABUBU拍大電影

 

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

154.700

異動股

08247

中生北控生物科技

1.570

異動股

01347

華虹半導體

79.550

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.800
  • 08247 中生北控生物科技
  • 1.570
  • 01347 華虹半導體
  • 79.600
  • 00288 萬洲國際
  • 8.820
  • 02269 藥明生物
  • 32.420
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 68.850
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 16.100
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.830
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.950
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.940
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.600
  • 00700 騰訊控股
  • 637.000
  • 00005 滙豐控股
  • 111.600
  • 00981 中芯國際
  • 74.400
報章貼士
  • 02368 鷹美
  • 3.840
  • 目標︰--
  • 02096 先聲藥業
  • 13.850
  • 目標︰$15.00
  • 00697 首程控股
  • 2.260
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/11/2025 09:33  《異動股》泡泡瑪特升3%，Labubu擬進軍大銀幕，據報Sony已取得改編權

17/11/2025 09:23  恒指低開130點報26441，中日氣氛轉差拖累攜程，阿里被指涉軍低開

17/11/2025 09:08  【比特幣】比特幣年內漲幅全部蒸發，特朗普行情曇花一現

17/11/2025 09:04  《盤前攻略》美國補發經濟數據擾動後市預期，恒指或有技術反彈惟未必長

17/11/2025 08:26  【開市Ｇｏ】美國降食品關稅，阿里否認業務涉軍，LABUBU拍大電影

17/11/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２９億元，買阿里沽國壽

17/11/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】大摩降聯想目標兼降級，富瑞首予買入比電、藍思科技

14/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７１０，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 比特幣年內漲幅全部蒸發，特朗普行情曇花一現新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美國補發經濟數據擾動後市預期 恒指或有技術反彈惟未必長新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 據白宮備忘錄稱阿里巴巴向中國軍方提供技術支持新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

大家樂 | FOCUS | 大家樂盈警「三連」，自救還看網紅化？
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達2.75厘，數銀推新客1個月16厘
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實 1
人氣文章

Art & Living

「西九夜延場」愈夜愈有機？專訪表演藝術行政總監，在茶館劇場實踐藝術生活化
人氣文章

ChatENT．月巴氏

仍然是那個女孩
健康好人生 Health Channel
人氣文章
友伴犬計劃｜讓長者由被照顧者成為照顧者！研究顯示：有助提升身心健康新文章
人氣文章
脫髮危機 │ 研究揭2種飲品恐致禿頭，專家推3大營養素防脫髮
人氣文章
食物安全 │ 男子食隔夜炒飯釀「炒飯綜合症」險死，6種隔夜餸2小時可致命
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 11:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 11:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 11:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/11/2025 11:14
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/11/2025
比特幣 | 比特幣年內漲幅全部蒸發，特朗普行情曇花一現
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區