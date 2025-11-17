盤前攻略 | 美國補發經濟數據擾動後市預期 恒指或有技術反彈惟未必長

美國聯邦政府結束停擺，但市場不安感並未消散，除了下月聯儲局不減息機會率已大於減息0.25厘外，早前因停擺延後發放的9月份非農數據即將於本周公布，加劇市場不安情緒，上周五VIX恐慌指數急升至近一個月高位。美股受累外挫，道指跌309點報47147，納指微升30點報22900，標普微跌3點報6734。

（Shutterstock圖片）

相對幣市沽壓更加劇烈，上周末比特幣價正式挫穿10萬美元支持，整個周末維持98000美元水平以下爭持，至昨晚起沽壓進一步加劇，跌穿94000美元關口，最新低見93005美元，刷超過半年新低，已抹掉今年累積升幅。以太幣同樣受挫，今早一度低見3004美元，瀕穿3000美元大關。

中概股普遍跟跌，ADR跑輸

上周五中概股普遍受壓；阿里巴巴跌3.78%報153.80美元，拼多多跌2.62%報130.50美元，京東跌4.56%報29.31美元，嗶哩嗶哩升1.12%報26.18美元，百度跌3.85%報116.42美元，理想跌0.80%報19.77美元，小鵬跌5.19%報25.01美元，蔚來跌1.28%報6.16美元，富途跌7.74%報166.97美元。

ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.72%，折合636.4港元；美團(03690)ADR較港低1.24%，折合98.8港元；友邦(01299)ADR較港股低0.04%，折合82.3港元；滙控(00005)ADR較港股低0.09%，折合112.8港元；小米(01810)ADR較港股低0.58%，折合42.1港元。

港股短線有反彈空間但不多，須按消化恐慌情緒而定

上周五恒指夜期跌89點報26500。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26548，跌30點，恒指料跟隨輕微低開。

上周五恒指急跌500點更殺穿最貼價牛證區域26600至26699，令牛熊證區域差距再次收窄，參考恒指牛熊證街貨分布，上周五熊證區域趁跌勢加開約400點區域，但整體淨增街貨數量不大，合計僅約438張對應期指張數，反映淡友並未一面倒看跌，輪商亦預期大市短線或會出現反彈動力。

初步恒指上方阻力料為上周高位約27200至27300，同時為目前熊證最重貨區，涉1053張對應期指張數；相對恒指牛證重貨區繼續為26400至26499，涉965張對應期指張數，亦為上月底反彈阻力，觀望上周美股市場恐慌會否進一步拖累港股，或要下試50天線約26200水平。

