  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

盤前攻略 | 美國補發經濟數據擾動後市預期 恒指或有技術反彈惟未必長

17/11/2025

　　美國聯邦政府結束停擺，但市場不安感並未消散，除了下月聯儲局不減息機會率已大於減息0.25厘外，早前因停擺延後發放的9月份非農數據即將於本周公布，加劇市場不安情緒，上周五VIX恐慌指數急升至近一個月高位。美股受累外挫，道指跌309點報47147，納指微升30點報22900，標普微跌3點報6734。

 

盤前攻略 | 美國補發經濟數據擾動後市預期 恒指或有技術反彈惟未必長

（Shutterstock圖片）

 

　　相對幣市沽壓更加劇烈，上周末比特幣價正式挫穿10萬美元支持，整個周末維持98000美元水平以下爭持，至昨晚起沽壓進一步加劇，跌穿94000美元關口，最新低見93005美元，刷超過半年新低，已抹掉今年累積升幅。以太幣同樣受挫，今早一度低見3004美元，瀕穿3000美元大關。

 

中概股普遍跟跌，ADR跑輸

 

　　上周五中概股普遍受壓；阿里巴巴跌3.78%報153.80美元，拼多多跌2.62%報130.50美元，京東跌4.56%報29.31美元，嗶哩嗶哩升1.12%報26.18美元，百度跌3.85%報116.42美元，理想跌0.80%報19.77美元，小鵬跌5.19%報25.01美元，蔚來跌1.28%報6.16美元，富途跌7.74%報166.97美元。

 

　　ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.72%，折合636.4港元；美團(03690)ADR較港低1.24%，折合98.8港元；友邦(01299)ADR較港股低0.04%，折合82.3港元；滙控(00005)ADR較港股低0.09%，折合112.8港元；小米(01810)ADR較港股低0.58%，折合42.1港元。

 

港股短線有反彈空間但不多，須按消化恐慌情緒而定

 

　　上周五恒指夜期跌89點報26500。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26548，跌30點，恒指料跟隨輕微低開。

 

　　上周五恒指急跌500點更殺穿最貼價牛證區域26600至26699，令牛熊證區域差距再次收窄，參考恒指牛熊證街貨分布，上周五熊證區域趁跌勢加開約400點區域，但整體淨增街貨數量不大，合計僅約438張對應期指張數，反映淡友並未一面倒看跌，輪商亦預期大市短線或會出現反彈動力。

 

　　初步恒指上方阻力料為上周高位約27200至27300，同時為目前熊證最重貨區，涉1053張對應期指張數；相對恒指牛證重貨區繼續為26400至26499，涉965張對應期指張數，亦為上月底反彈阻力，觀望上周美股市場恐慌會否進一步拖累港股，或要下試50天線約26200水平。

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

154.700

異動股

08247

中生北控生物科技

1.570

異動股

01347

華虹半導體

79.600

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.800
  • 08247 中生北控生物科技
  • 1.570
  • 01347 華虹半導體
  • 79.600
  • 00288 萬洲國際
  • 8.820
  • 02269 藥明生物
  • 32.420
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 68.850
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 16.100
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.830
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.950
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.940
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.800
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.600
  • 00700 騰訊控股
  • 637.000
  • 00005 滙豐控股
  • 111.600
  • 00981 中芯國際
  • 74.400
報章貼士
  • 02368 鷹美
  • 3.840
  • 目標︰--
  • 02096 先聲藥業
  • 13.850
  • 目標︰$15.00
  • 00697 首程控股
  • 2.260
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/11/2025 09:33  《異動股》泡泡瑪特升3%，Labubu擬進軍大銀幕，據報Sony已取得改編權

17/11/2025 09:23  恒指低開130點報26441，中日氣氛轉差拖累攜程，阿里被指涉軍低開

17/11/2025 09:08  【比特幣】比特幣年內漲幅全部蒸發，特朗普行情曇花一現

17/11/2025 09:04  《盤前攻略》美國補發經濟數據擾動後市預期，恒指或有技術反彈惟未必長

17/11/2025 08:26  【開市Ｇｏ】美國降食品關稅，阿里否認業務涉軍，LABUBU拍大電影

17/11/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２９億元，買阿里沽國壽

17/11/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】大摩降聯想目標兼降級，富瑞首予買入比電、藍思科技

14/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７１０，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 比特幣年內漲幅全部蒸發，特朗普行情曇花一現新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美國補發經濟數據擾動後市預期 恒指或有技術反彈惟未必長新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 據白宮備忘錄稱阿里巴巴向中國軍方提供技術支持新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達2.75厘，數銀推新客1個月16厘
人氣文章

智城物語．方展策

比特幣末日論再起！Google量子晶片比超級電腦快1.3萬倍，Bitcoin加密機制將被完全破解？
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

意大利百年蛋糕名牌新店登陸金鐘！5呎高蛋糕飾櫃必試nano cake、亞洲首間分店提供手工拿坡里酸種薄餅！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
韓國超模男星淋巴癌病逝，終年35歲粉絲哀悼：你永遠是最耀眼的模特
人氣文章
名人健康 │ 49歲趙薇傳患胃癌離世，罕有現身發文闢謠藏深意
人氣文章
益生菌補充劑怎麼吃最有效？膠囊與粉末比較，營養師7個實用建議
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 11:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 11:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 11:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/11/2025 11:14
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/11/2025
比特幣 | 比特幣年內漲幅全部蒸發，特朗普行情曇花一現
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區