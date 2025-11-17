攜程低開4.5%同程跌近2%，內地提醒本國公民近期避免赴日旅遊

攜程(09961)現價跌4.5%，報550元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅5.1%。該股成交約20萬股，涉資1.08億元。同程旅行(00780)跌1.59%，報22.24元。

中國文旅部發布出行提醒：今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險，提醒中國公民近期避免前往日本。

現時，恒生指數報26441，跌130點或跌0.5%，主板成交近54億元。國企指數報9364，跌33點或跌0.4%。恒生科技指數報5771，跌41點或跌0.7%。即月期指新報26500，跌89點，高水58點。即月國指期貨報9379，跌33點，高水15點。即月科指期貨新報5792，跌34點，高水37點。

上證綜合指數報3988，跌1點或跌不足0.1%，成交79億元人民幣。深證成份指數報13200，跌15點或跌0.1%，成交126.06億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

