  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

攜程低開4.5%同程跌近2%，內地提醒本國公民近期避免赴日旅遊

17/11/2025

攜程低開4.5%同程跌近2%，內地提醒本國公民近期避免赴日旅遊

 

　　攜程(09961)現價跌4.5%，報550元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅5.1%。該股成交約20萬股，涉資1.08億元。同程旅行(00780)跌1.59%，報22.24元。

 

　　中國文旅部發布出行提醒：今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險，提醒中國公民近期避免前往日本。

 

　　現時，恒生指數報26441，跌130點或跌0.5%，主板成交近54億元。國企指數報9364，跌33點或跌0.4%。恒生科技指數報5771，跌41點或跌0.7%。即月期指新報26500，跌89點，高水58點。即月國指期貨報9379，跌33點，高水15點。即月科指期貨新報5792，跌34點，高水37點。

 

　　上證綜合指數報3988，跌1點或跌不足0.1%，成交79億元人民幣。深證成份指數報13200，跌15點或跌0.1%，成交126.06億元人民幣。

 

撰文：經濟通市場組

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

32.360

異動股

00883

中國海洋石油

22.500

異動股

02800

盈富基金

26.520

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 32.360
  • 02800 盈富基金
  • 26.520
  • 00372 保德國際發展
  • 0.360
  • 01428 耀才證券金融
  • 7.760
  • 02440 迷策略
  • 2.590
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 69.400
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 16.120
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.880
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.970
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.840
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.400
  • 00700 騰訊控股
  • 636.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.180
  • 00939 建設銀行
  • 8.240
報章貼士
  • 02368 鷹美
  • 3.910
  • 目標︰--
  • 02096 先聲藥業
  • 13.780
  • 目標︰$15.00
  • 00697 首程控股
  • 2.280
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/11/2025 17:00  《盤後部署》減息前景未明恒指續跌惟廿天線見支持，憧憬新遊增長潛力嗶哩嗶哩可吼

17/11/2025 17:06  小鵬汽車(09868)第三季虧損收窄至3.8億人幣，料第四季總收入升最多43%

17/11/2025 16:11  中國外交部回應阿里被指涉軍：中方從未且不會要求企業違法採集或存儲數據

17/11/2025 16:08  《新股掛牌》中偉新材H股(2579)首掛破發，收低4毫每手蝕8元

17/11/2025 12:34  百勝中國(09987)：集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣

17/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒４８億元，買盈富基金沽贛鋒鋰業

17/11/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】大摩降聯想目標兼降級，富瑞首予買入比電、藍思…

17/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７２７，一周拆息較上日軟至２﹒３…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累新文章
人氣文章

新聞>市場動向

AEON「稅．貸易」稅務貸款｜賞高達HK$12,000現金回贈#新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 減息預期降溫美股續走弱，比特幣低見9.3萬美元，相關ETF可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
人氣文章

智城物語．方展策

比特幣末日論再起！Google量子晶片比超級電腦快1.3萬倍，Bitcoin加密機制將被完全破解？
人氣文章

智城物語．方展策

比特幣末日論再起！Google量子晶片比超級電腦快1.3萬倍，Bitcoin加密機制將被完全破解？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Lyst Index 2025 Q3報告出爐：Quiet Luxury仍是時尚主流？COS毛衣、Saint Laurent與The Row Loafer成大熱單品！
人氣文章

Travel & Dining

糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food Pairing 天書，高空飽覽維港的微醺派對！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

林峯演唱會Go With The Flow上海站：一場遲來的演藝生命辯證
健康好人生 Health Channel
人氣文章
推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味
人氣文章
肺癌 │ 60歲婦不煙不酒仍患肺癌，醫生警告：10cm腫瘤可潛伏10年無徵兆
人氣文章
脫髮危機 │ 研究揭2種飲品恐致禿頭，專家推3大營養素防脫髮
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 19:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/11/2025 17:29
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/11/2025
阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區